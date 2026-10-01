В соцсетях делятся ощущениями от подхваченного ОРВИ, чей главный симптом - сильная боль в горле. Фото: Yurii_Yarema/Shutterstock/Fotodom

Каждый год с приходом осени активизируются респираторные вирусы - в обиходе мы называем их простудой. Каждый раз они приносят нам какие-то новые ощущения. То все повально чихают, то изматывающе кашляют. То пишут об осиплости голоса. В этот раз в соцсетях делятся ощущениями от подхваченного ОРВИ - сильная боль в горле.

Кто-то из СМИ даже запустил в обиход термин «тихий вирус». Другие - «холодный вирус». Ведь высокой температуры, как правило, нет, но есть боль в горле, которая потом дополняется небольшим насморком, осиплостью, легким кашлем и головной болью. И все проходит без жара! Говорят, это новый вирус.

Но давайте разбираться. В официальной информации Роспотребнадзора, ситуация развивается «в соответствии с прогнозами», то есть идет сезонный рост ОРВИ: на предыдущей неделе по всей стране зарегистрировано 727 тыс. случаев заболеваний. В подавляющем большинстве это вирусы негриппозной этиологии – 98,9%.

Количество простудных заболеваний растет с середины сентября, пик придется на октябрь Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Вот как в эфире Радио «Комсомольская правда» ситуацию прокомментировал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок:

- Ситуация с ростом осенней заболеваемости укладывается в обычные кривые роста. Это прогнозировалось, прогнозы оправдываются. Количество простудных заболеваний растет с середины сентября, пик придется на октябрь. Грипп ожидается в конце октября - начале ноября. Тогда начнется рост именно гриппозной заболеваемости.

Сейчас же это большей частью риновирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, аденовирусы и парагрипп. Это обычные сезонные простуды. Именно они и провоцируют рост заболеваемости. Все происходит из-за того, что люди приехали из отпусков, начали плотнее общаться в замкнутых пространствах, активно обмениваясь вирусами. Плюс не последнюю роль сыграло и похолодание.

Если говорить о симптомах, которые СМИ преподносят как нечто неожиданное, то именно боль в горле, насморк, слабость и головная боль – это отличительные черты всех осенних ОРВИ. Риновирус провоцирует более обильный насморк. Аденовирус затрагивает горло. Респираторно-синцитиальный вирус быстрее «спускается» в легкие. Но все они часто протекают без повышения температуры и довольно легко (особенно, по сравнению с гриппом).

Владимир Болибок подтверждает: да, вирусы разбушевались, соблюдайте простые правила профилактики. И они, действительно, просты: обязательно мойте руки с мылом, проветривайте помещения, чаще протирайте телефоны антибактериальными салфетками. В местах скопления людей пользуйтесь масками. Полноценно питайтесь, высыпайтесь и побольше гуляйте. Тогда «тихие вирусы» будут нипочем. А от гриппа нужно привиться.

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