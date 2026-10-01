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Экономика1 октября 2026 13:11

В Госдуму внесли бюджет: на что будем тратить и на чем зарабатывать в 2027 году

Правительство внесло законопроект о федеральном бюджете в Государственную думу
Андрей ЗАЙЦЕВ
Новой Государственной Думе предстоит принять сразу несколько законопроектов: о федеральном бюджете, о бюджете Социального фонда и другие.

Новой Государственной Думе предстоит принять сразу несколько законопроектов: о федеральном бюджете, о бюджете Социального фонда и другие.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Не успели новые «слуги народа» занять места в парламенте согласно новым спискам, как им тут же прилетела амбициозная задача. Правительство внесло в Госдуму бюджетный пакет. Это сразу несколько законопроектов: о федеральном бюджете, о бюджете Социального фонда и другие.

Главный – это федеральный бюджет. Раньше его вносили в Думу торжественно. Сразу несколько человек тащили талмуд на несколько тысяч страниц. А потом в течение нескольких дней в парламенте круглосуточно работали ксероксы. Сейчас все проще – документ вносят в цифровом виде.

Расчеты в Минфине, как и всегда, делают на три года вперед. Но подробнее всего расходы и доходы расписаны на 2027 год. Заработать в следующем году казна планирует 43,3 трлн рублей, а потратить – 48,8 трлн. Дефицит – 5,5 трлн рублей. По расчетам, это 2,2% ВВП. С одной стороны, много. Нам такое непривычно. С другой стороны, в тех же Штатах дефицит бюджета в этом году составит 5,8% ВВП. То есть, почти в три раза больше.

На что потратят

Приоритеты остались теми же – социальная политика, оборона и безопасность, инфраструктура и технологическое лидерство. На эти цели пойдут основные средства.

Выделю лишь несколько цифр. Во-первых, индексация страховых пенсий. В следующем году она будет повышенная. С 1 февраля пенсии планируют увеличить на 6,8%. Это должно компенсировать рост цен в этом году. А с 1 апреля будет вторая индексация – на 3,3%. В итоге средняя пенсия по старости достигнет почти 30 тысяч рублей.

Второе важное направление – демография. Сворачивать меры по повышению рождаемости никто не планирует. «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн рублей. Сюда входят все меры поддержки: выплата единого детского пособия, семейная ипотека, маткапитал и так далее.

И третье – инвестиции в будущий экономический рост. На обеспечение технологического лидерства направят за три года два триллиона рублей. А только на строительство дорог – 4,4 трлн рублей.

В следующем году будет повышена индексация страховых пенсий

В следующем году будет повышена индексация страховых пенсий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Откуда возьмут деньги

Основные источники доходов у нас не поменялись. Во-первых, это налоги с экспортных доходов. Здесь Минфин предлагает обложить дополнительным налогом на сверхприбыль сырьевые компании, чья продукция будет резко дорожать. Во-вторых, внутренние налоги. Главная дойная корова тут – НДС. И со следующего года его будут включать при покупке товаров из-за рубежа. Это должно выровнять условия конкуренции между отечественными и иностранными продавцами.

И наконец, то, что коснется примерно 6% работающих россиян (около 4 млн человек). Это унификация прогрессивной шкалы подоходного налога. Сейчас она разная – для доходов от работы и от инвестиций. В первом случае она пятиступенчатая (от 13 до 22%), а во втором - двухступенчатая (от 13 до 15%). В Минфине хотят сделать единую шкалу - пятиступенчатую. Налоговая будет суммировать, сколько вы получили от работодателя, от сторонних заказчиков, от процентов по вкладам и от инвестиций в ценные бумаги. То есть, и от активных, и от пассивных доходов. И исходя из этого, вычислять, сколько вам нужно доплатить в бюджет. При этом по тем же вкладам необлагаемая налогом сумма в миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку, останется.

- Таким образом ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от источника. Это соответствует принципу справедливости, согласно которому вводилась прогрессивная шкала налогообложения физлиц, - заявил, выступая на прошлой неделе в правительстве, глава Минфина Антон Силуанов.

Сворачивать меры по повышению рождаемости никто не планирует. «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн рублей.

Сворачивать меры по повышению рождаемости никто не планирует. «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн рублей.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Как работает прогрессивная шкала НДФЛ

Ставка налога Для каких доходов применяется (млн рублей в год)

13% до 2,4

15% от 2,4 до 5

18% от 5 до 20

20% от 20 до 50

22% свыше 50

P.S. Для пассивных доходов ступеней сейчас две: 13% при доходах менее 2,4 млн рублей и 15% для доходов свыше 2,4 млн рублей.

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