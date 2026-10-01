Новой Государственной Думе предстоит принять сразу несколько законопроектов: о федеральном бюджете, о бюджете Социального фонда и другие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Не успели новые «слуги народа» занять места в парламенте согласно новым спискам, как им тут же прилетела амбициозная задача. Правительство внесло в Госдуму бюджетный пакет. Это сразу несколько законопроектов: о федеральном бюджете, о бюджете Социального фонда и другие.

Главный – это федеральный бюджет. Раньше его вносили в Думу торжественно. Сразу несколько человек тащили талмуд на несколько тысяч страниц. А потом в течение нескольких дней в парламенте круглосуточно работали ксероксы. Сейчас все проще – документ вносят в цифровом виде.

Расчеты в Минфине, как и всегда, делают на три года вперед. Но подробнее всего расходы и доходы расписаны на 2027 год. Заработать в следующем году казна планирует 43,3 трлн рублей, а потратить – 48,8 трлн. Дефицит – 5,5 трлн рублей. По расчетам, это 2,2% ВВП. С одной стороны, много. Нам такое непривычно. С другой стороны, в тех же Штатах дефицит бюджета в этом году составит 5,8% ВВП. То есть, почти в три раза больше.

На что потратят

Приоритеты остались теми же – социальная политика, оборона и безопасность, инфраструктура и технологическое лидерство. На эти цели пойдут основные средства.

Выделю лишь несколько цифр. Во-первых, индексация страховых пенсий. В следующем году она будет повышенная. С 1 февраля пенсии планируют увеличить на 6,8%. Это должно компенсировать рост цен в этом году. А с 1 апреля будет вторая индексация – на 3,3%. В итоге средняя пенсия по старости достигнет почти 30 тысяч рублей.

Второе важное направление – демография. Сворачивать меры по повышению рождаемости никто не планирует. «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн рублей. Сюда входят все меры поддержки: выплата единого детского пособия, семейная ипотека, маткапитал и так далее.

И третье – инвестиции в будущий экономический рост. На обеспечение технологического лидерства направят за три года два триллиона рублей. А только на строительство дорог – 4,4 трлн рублей.

В следующем году будет повышена индексация страховых пенсий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Откуда возьмут деньги

Основные источники доходов у нас не поменялись. Во-первых, это налоги с экспортных доходов. Здесь Минфин предлагает обложить дополнительным налогом на сверхприбыль сырьевые компании, чья продукция будет резко дорожать. Во-вторых, внутренние налоги. Главная дойная корова тут – НДС. И со следующего года его будут включать при покупке товаров из-за рубежа. Это должно выровнять условия конкуренции между отечественными и иностранными продавцами.

И наконец, то, что коснется примерно 6% работающих россиян (около 4 млн человек). Это унификация прогрессивной шкалы подоходного налога. Сейчас она разная – для доходов от работы и от инвестиций. В первом случае она пятиступенчатая (от 13 до 22%), а во втором - двухступенчатая (от 13 до 15%). В Минфине хотят сделать единую шкалу - пятиступенчатую. Налоговая будет суммировать, сколько вы получили от работодателя, от сторонних заказчиков, от процентов по вкладам и от инвестиций в ценные бумаги. То есть, и от активных, и от пассивных доходов. И исходя из этого, вычислять, сколько вам нужно доплатить в бюджет. При этом по тем же вкладам необлагаемая налогом сумма в миллион рублей, умноженный на максимальную ключевую ставку, останется.

- Таким образом ставка налога будет зависеть от размера дохода, а не от источника. Это соответствует принципу справедливости, согласно которому вводилась прогрессивная шкала налогообложения физлиц, - заявил, выступая на прошлой неделе в правительстве, глава Минфина Антон Силуанов.

Сворачивать меры по повышению рождаемости никто не планирует. «Детский бюджет» на три года составит 10 трлн рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Как работает прогрессивная шкала НДФЛ

Ставка налога Для каких доходов применяется (млн рублей в год)

13% до 2,4

15% от 2,4 до 5

18% от 5 до 20

20% от 20 до 50

22% свыше 50

P.S. Для пассивных доходов ступеней сейчас две: 13% при доходах менее 2,4 млн рублей и 15% для доходов свыше 2,4 млн рублей.

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