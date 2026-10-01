Зеленский будет требовать у ЕС все больше и больше денег Фото: REUTERS.

Есть у немцев прекрасная пословица: «Аппетит приходит во время еды». В применении к нынешней Украине она звучит более чем просто актуально. Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский еще не получил запрошенных срочным образом 27 млрд долларов для «заштопывания» образовавшейся «неожиданно» дыры в бюджете на «неотложные нужды», а Киев уже выступает с новыми требованиями к Евросоюзу по вопросу дополнительных финансовых вливаний.

Украина запросила у «европейских партнеров» еще 69 миллиардов евро на следующий 2027-й год, а не то она не сможет воевать против России. Нет, 45 миллиардов на следующий год из выделенного ЕС кредита в 90 млрд евро тут не пляшет — в Киеве его уже посчитали. 69 миллиардов — это с учетом уже выделенного, сверх него. Тем более, что «просрочка» просит выдать ему 27 млрд как раз из второй половины кредита. Так что, если его просьба будет удовлетворена, то к 69 «ярдам» надо будет присовокупить еще 27. Итого получится целых 96 миллиардов евро. На один будущий год.

Но, заметьте, нигде нет круглых цифр, с округлением до 10 или даже до 5 миллиардов, что как бы подразумевает некую «просчитанность» потребностей. Дескать, мы «лишнего» не просим, а только необходимое. Но вот насчет этого есть большие сомнения. Причем, в Брюсселе, что резко осложняет ситуацию для Зеленского. Даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже поставила выделение средств Киеву в прямую зависимость от принятия законопроектов, на которых настаивает Евыросоюз. В Брюсселе справедливо указывают, что из-за непринятия требуемых от него законов Зеленский еще не выбрал отложенные для него 15 млрд евро. «Просроченный» же не горит желанием их принимать, поскольку они ограничивают его диктаторские полномочия, а в ответ на упреки разводит руками, «чего вы, мол, хотите, у нас демократия, депутаты не принимают законы, не могу же я надавить на законодательную власть». Но денег, тем не менее, требует. И с каждым разом все больше и больше. Как подсчитал известный российский экономист Никита Кричевский, Евросоюз должен будет за два года потратить на Украину 35% бюджета ЕС за эти же два года. А по прикидкам Минфина Украины еще больше. Украинский Минфин оценивает необходимое внешнее финансирование на 2026-2029 гг. в $146 млрд. Но если «хотелки» Зеленского будут удовлетворены, то эта сумма вылетит из бюджета ЕС за нынешний и будущий годы.

Даже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже поставила выделение средств Киеву в прямую зависимость от принятия законопроектов, на которых настаивает Евыросоюз. Фото: REUTERS.

Кстати, все та же Урсула, которая носится с «просрочкой», как дурень с «просроченной» писаной торбой, пытается исхитриться вывернуться и «помочь» бедному «мальчику» из Киева, о щетину которого так любит тереться дряблой щекой при каждой встрече. Она уже предложила передать Киеву 20 млрд евро из кредита в 150 млрд евро, который страны выписали себе на перевооружение, собрав с этих стран «мальчишке на мелочишко». Вот только это предложение экс-гинекологини не встретило ответного энтузиазма со стороны руководства стран ЕС. Потому что и сумму кредита, и проценты по нему должны будут возвращать их страны. Даже в том случае, если деньги перенаправят главарю бандеровского отребья. При этом все прекрасно понимают, что «просроченный» на этом не остановится, а потребует еще и еще, еще и еще. С 2022 года ЕС и страны-члены союза уже предоставили Украине более €225 млрд помощи. И у каждого, кто подал «просрочке» палец, он попытается откусить всю руку.

Не зря один из высокопоставленных европейских дипломатов в сердцах (но на условиях анонимности, что также много говорит о царящих в ЕС порядках) признался журналистам о впечатлениях многих в Брюсселе по поводу помощи Украине: «Такое ощущение, что мы поливаем пустыню».

Сами захотели. Что хотели, то и получили. Теперь кушайте, не обляпайтесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беспилотники ударили по Южному мосту в Киеве: почему это важно, и стоит ли ждать "птичек" покрупнее

Украинцам - терпеть, Западу - закрыть рот и давать деньги: Бандеровцы призвали отказаться от «сделки с Россией»

Россия сделала НАТО последнее ядерное предупреждение: военкор Коц описал сценарий ответа на изоляцию Калининграда