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В мире1 октября 2026 13:38

«Второго пилота с рейса FlyDubai не выдадут Израилю»: что происходит с устроившим драку летчиком

Востоковед Севостьянов: Второго пилота с рейса FlyDubai вряд ли выдадут Израилю
Дмитрий БАБИЧ
Имя второго пилота компании FlyDubai, который ранил ножом командира воздушного судна и чуть не погубил 180 человек, направив лайнер в пике, до сих пор не раскрывают.

Имя второго пилота компании FlyDubai, который ранил ножом командира воздушного судна и чуть не погубил 180 человек, направив лайнер в пике, до сих пор не раскрывают.

Фото: REUTERS.

Имя второго пилота компании FlyDubai, который ранил ножом командира воздушного судна и чуть не погубил 180 человек, направив лайнер в пике, до сих пор не раскрывают. Известно только, что он - гражданин Омана, довольно молодой (лицо связанного преступника мельком видно на кадрах с борта).

Власти Саудовской Аравии, где пришлось экстренно приземлиться борту FlyDubai, объявили: оманец ими арестован, пока он в больнице. И тут возникает непростая коллизия. У саудовцев нет дипломатических отношений с Израилем - две страны вовсе нельзя назвать «друзьями».

Выдадут ли израильтянам совершившего преступление пилота? С этим вопросом мы обратились к арабисту Николаю Севостьянову.

- Власти Саудовской Аравии могут отказаться от его выдачи. Я буду очень удивлен, если подозреваемый окажется в Израиле, — говорит Севостьянов. - Думаю, саудовцы или будут судить его у себя, или передадут Оману, чьим гражданином он числится.

Капитан судна Смит Маччхара едва не погиб от ножевого ранения, которое ему нанес второй пилот.

Капитан судна Смит Маччхара едва не погиб от ножевого ранения, которое ему нанес второй пилот.

Фото: социальные сети.

Из-за этого у саудовцев возникнут новые проблемы в отношениях с Израилем. Но они наверняка считают, что в случае выдачи подозреваемого израильтянам проблем у руководства Саудовской Аравии окажутся намного больше. Они будут связаны с реакцией так называемой «арабской улицы» и – шире – мусульманского мира. В общественном мнении арабских стран выдачу пилота очень легко можно будет обыграть как неоправданную уступку Израилю.

Самолет был не израильский – он принадлежит авиакомпании Эмиратов. Драма в кабине пилотов происходила над Иорданией, нападавший – гражданин Омана. Главный пострадавший, капитан самолета – гражданин ОАЭ индийского происхождения. «Причем тут Израиль?» - спросят саудовские юристы, и формально они будут правы.

Так что, я думаю, возобладают политические соображения. У арабского мира и так много претензий к Саудовской Аравии из-за ее войны с йеменскими хуситами и по многим другим причинам. Раздражать «арабскую улицу» главе правительства, наследному принцу Мухаммеду бен Сальману сейчас точно не с руки».

Пассажиры лайнера были чудом спасены летчиками, летевшими в салоне самолета.

Пассажиры лайнера были чудом спасены летчиками, летевшими в салоне самолета.

Фото: REUTERS.

Окончательной версии того, почему второй пилот повел себя столь ужасающим образом, пока нет, хотя премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что был предотвращен «теракт, подобный 11 сентября» и утверждал, что летчик «подвергся исламистскому влиянию».

Нет и ответа на вопрос, каким образом гражданину Омана доверили пилотировать летящий в Тель-Авив самолет - несмотря на то, что у компании FlyDubai подписано с Израилем соглашение: пилотами направляющихся на Землю Обетованную рейсов могут быть только граждане стран, у которых с Израилем есть дипотношения. Оман к их числу не относится.

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