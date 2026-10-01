«Второго пилота с рейса FlyDubai не выдадут Израилю»: что происходит с устроившим драку летчиком

Имя второго пилота компании FlyDubai, который ранил ножом командира воздушного судна и чуть не погубил 180 человек, направив лайнер в пике, до сих пор не раскрывают. Фото: REUTERS.

Имя второго пилота компании FlyDubai, который ранил ножом командира воздушного судна и чуть не погубил 180 человек, направив лайнер в пике, до сих пор не раскрывают. Известно только, что он - гражданин Омана, довольно молодой (лицо связанного преступника мельком видно на кадрах с борта).

Власти Саудовской Аравии, где пришлось экстренно приземлиться борту FlyDubai, объявили: оманец ими арестован, пока он в больнице. И тут возникает непростая коллизия. У саудовцев нет дипломатических отношений с Израилем - две страны вовсе нельзя назвать «друзьями».

Выдадут ли израильтянам совершившего преступление пилота? С этим вопросом мы обратились к арабисту Николаю Севостьянову.

- Власти Саудовской Аравии могут отказаться от его выдачи. Я буду очень удивлен, если подозреваемый окажется в Израиле, — говорит Севостьянов. - Думаю, саудовцы или будут судить его у себя, или передадут Оману, чьим гражданином он числится.

Капитан судна Смит Маччхара едва не погиб от ножевого ранения, которое ему нанес второй пилот. Фото: социальные сети.

Из-за этого у саудовцев возникнут новые проблемы в отношениях с Израилем. Но они наверняка считают, что в случае выдачи подозреваемого израильтянам проблем у руководства Саудовской Аравии окажутся намного больше. Они будут связаны с реакцией так называемой «арабской улицы» и – шире – мусульманского мира. В общественном мнении арабских стран выдачу пилота очень легко можно будет обыграть как неоправданную уступку Израилю.

Самолет был не израильский – он принадлежит авиакомпании Эмиратов. Драма в кабине пилотов происходила над Иорданией, нападавший – гражданин Омана. Главный пострадавший, капитан самолета – гражданин ОАЭ индийского происхождения. «Причем тут Израиль?» - спросят саудовские юристы, и формально они будут правы.

Так что, я думаю, возобладают политические соображения. У арабского мира и так много претензий к Саудовской Аравии из-за ее войны с йеменскими хуситами и по многим другим причинам. Раздражать «арабскую улицу» главе правительства, наследному принцу Мухаммеду бен Сальману сейчас точно не с руки».

Пассажиры лайнера были чудом спасены летчиками, летевшими в салоне самолета. Фото: REUTERS.

Окончательной версии того, почему второй пилот повел себя столь ужасающим образом, пока нет, хотя премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что был предотвращен «теракт, подобный 11 сентября» и утверждал, что летчик «подвергся исламистскому влиянию».

Нет и ответа на вопрос, каким образом гражданину Омана доверили пилотировать летящий в Тель-Авив самолет - несмотря на то, что у компании FlyDubai подписано с Израилем соглашение: пилотами направляющихся на Землю Обетованную рейсов могут быть только граждане стран, у которых с Израилем есть дипотношения. Оман к их числу не относится.

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