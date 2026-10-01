Российские миллиардеры с начала года обеднели на 23,6 миллиарда долларов

Весь российский фондовый рынок демонстрирует снижение, поэтому падают доходы. Фото: Parilov/Shutterstock/Fotodom

Исследователям не дают покоя доходы миллиардеров — уже подсчитано, кто больше всех уплатил налогов, кто больше всех получил дивидендов от своих «заводов, газет, пароходов», а вот теперь новое изыскание, и оно не может не радовать сердца простого обывателя. Агентство Блумберг (Bloomberg) подсчитало, как изменилось состояние богатейших людей планеты.

За Илона Маска с Джеффом Безосом переживать не будем, тем более, что их кошельки стали еще толще, а вот наши миллиардеры с начала 2026 года обеднели почти на $23,6 млрд, следует из данных Bloomberg Billionaires Index, с которым ознакомился KP.RU. Этот рейтинг ежедневно дает информацию о состоянии 500 богатейших людей мира. Для каждого участника составлен подробный профиль, в котором можно увидеть, из чего складывается богатство, какие методики применялись при оценке.

Россиян в этом списке насчитывается 19 душ, а их общее состояние на 1 октября составляет $267,8 млрд. Лидирует в этом списке 61-летний уроженец Череповца Алексей Мордашов - владелец сталелитейного производства (компания «Северсталь»), золотых рудников (Nordgold), машиностроительного производства («Силовые машины») и ритейла (сеть магазинов «Лента» и другие). Он единственный из россиян, кто оказался «в плюсах» - более чем на $1,5 млрд долларов с начала года. А сильнее всего похудел кошелек у его ровесника Михаила Прохорова («Группа Онэксим», банк «Ренессанс Кредит», страховая компания «Согласие») — на целых $6,22 млрд. Со своими $10,4 млрд он даже не попал в ТОП-10 российских миллиардеров — фигурантов списка Блумберг.

- У каждого из крупных игроков российского рынка свои причины падения стоимости активов, но есть одна общая причина, и она заключается в том, что весь наш фондовый рынок демонстрирует снижение, - пояснил KP.RU экономист Денис Ракша. - Но это не говорит об ухудшении производственных показателей предприятий, которыми владеют люди из списка. Просто такой тренд фондового рынка.

ТОП-10 РОССИЙСКИХ МИЛЛИАРДЕРОВ ИЗ РЕЙТИНГА БЛУМБЕРГ-500

Порядковый номер Номер в рейтинге Текущее состояние, $ млрд Изменение с начала года, $ млрд

1. 82 Алексей Мордашов 27,8 1,51

2. 108 Леонид Михельсон 22,9 -0,84

3. 114 Владимир Потанин 22,1 -4,28

4. 122 Вагит Алекперов 21,3 -1,3

5. 123 Владимир Лисин 21,1 -2,62

6. 166 Андрей Мельниченко 17,2 -1,78

7. 172 Алишер Усманов 16,6 -2,69

8. 245 Геннадий Тимченко 13,7 -0,56

9. 298 Павел Дуров* 11,8 -2,56

10. 354 Виктор Вексельберг 10,5 -0,1

Источник: Bloomberg Billionaires Index

* - внесен в реестр террористов и экстремистов

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