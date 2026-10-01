Инфекции вызывают 2,3 млн случаев рака в год: как снизить риск

Исследование в медицинском журнале The Lancet Oncology показало, что примерно каждый восьмой новый случай рака в мире напрямую связан с инфекциями, которые годами могут протекать в организме незаметно. Речь идет о 2,3 миллиона новых онкологических диагнозов в год, причем подавляющее большинство из них приходится всего на пять главных возбудителей - бактерию Helicobacter pylori, вирус папилломы человека (ВПЧ), а также вирусы гепатитов B и C.
О том, что поможет защитить себя и близких, рассказал Александр Петровский, заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, доктор медицинских наук.
Прежде всего, важно понять, что онкологические заболевания не являются инфекционными. Вы не можете «заразиться раком» от другого человека. Сами по себе вирусы и бактерии не «вызывают рак» напрямую, однако некоторые инфекционные агенты выступают в роли триггеров и могут существенно повышать онкологические риски. Эти патогены сегодня хорошо известны и на них можно эффективно воздействовать, рассказал наш эксперт.
Для защиты себя и своей семьи достаточно соблюдать несколько простых повседневных правил профилактики:
*Тщательная гигиена и защищенный секс.
*Отказ от косметологических услуг на дому (маникюр, педикюр, инъекции). В домашних условиях вы физически не можете проконтролировать безопасность и стерильность инструментов.
Все эти меры предосторожности в разы снижают риски заразиться вирусом папилломы человека (ВПЧ) или гепатитами. А ведь именно они являются ключевыми факторами риска для таких серьезных патологий, как рак шейки матки, ротоглотки, печени, анального канала и полового члена.
Вакцинопрофилактика сегодня признана самым эффективным щитом против онкогенных вирусов. Прививка от гепатита B надежно защищает печень от хронического воспаления, цирроза и последующего рака.
Прививка от ВПЧ - это наиболее эффективный на сегодняшний день метод предотвращения рака шейки матки, а также опухолей ротоглотки, полового члена и анального канала.
Кроме того, медицина сделала огромный шаг вперед, и те угрозы, которые раньше казались необратимыми, сегодня успешно ликвидируются. Например, коварная бактерия Helicobacter pylori, которая поражает слизистую и повышает риск возникновения рака желудка, а также опаснейший вирус гепатита C сегодня полностью и успешно излечиваются обычным курсом медикаментов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Самое важное, быть внимательным к своему телу и вовремя обращаться к врачу, не дожидаясь появления боли. Каждому взрослому человеку необходимы регулярные медицинские осмотры:
*Пап-тест (цитологическое исследование) - обязательный регулярный скрининг для женщин.
*Эндоскопические исследования (гастроскопия и колоноскопия) - необходимы как мужчинам, так и женщинам.
Такие осмотры позволяют врачам обнаружить и своевременно устранить предраковые изменения задолго до того, как они успеют превратиться в злокачественную опухоль.
- Опухоли этих органов относятся к предотвратимым, и меры профилактики способны защитить каждого из нас, - говорит профессор Александр Петровский.
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