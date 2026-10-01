Инфекции вызывают 2,3 млн случаев рака в год: как снизить риск

Отказ от косметологических услуг на дому (маникюр, педикюр, инъекции) поможет защититься от вируса папилломы человека. Фото: BLACKDAY/Shutterstock/Fotodom

Исследование в медицинском журнале The Lancet Oncology показало, что примерно каждый восьмой новый случай рака в мире напрямую связан с инфекциями, которые годами могут протекать в организме незаметно. Речь идет о 2,3 миллиона новых онкологических диагнозов в год, причем подавляющее большинство из них приходится всего на пять главных возбудителей - бактерию Helicobacter pylori, вирус папилломы человека (ВПЧ), а также вирусы гепатитов B и C.

О том, что поможет защитить себя и близких, рассказал Александр Петровский, заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, доктор медицинских наук.

Главное правило: рак не передается как простуда

Прежде всего, важно понять, что онкологические заболевания не являются инфекционными. Вы не можете «заразиться раком» от другого человека. Сами по себе вирусы и бактерии не «вызывают рак» напрямую, однако некоторые инфекционные агенты выступают в роли триггеров и могут существенно повышать онкологические риски. Эти патогены сегодня хорошо известны и на них можно эффективно воздействовать, рассказал наш эксперт.

Здоровый образ жизни и базовая гигиена

Для защиты себя и своей семьи достаточно соблюдать несколько простых повседневных правил профилактики:

*Тщательная гигиена и защищенный секс.

*Отказ от косметологических услуг на дому (маникюр, педикюр, инъекции). В домашних условиях вы физически не можете проконтролировать безопасность и стерильность инструментов.

Все эти меры предосторожности в разы снижают риски заразиться вирусом папилломы человека (ВПЧ) или гепатитами. А ведь именно они являются ключевыми факторами риска для таких серьезных патологий, как рак шейки матки, ротоглотки, печени, анального канала и полового члена.

Вакцинопрофилактика сегодня признана самым эффективным щитом против онкогенных вирусов. Прививка от гепатита B надежно защищает печень от хронического воспаления, цирроза и последующего рака.

Прививка от ВПЧ - это наиболее эффективный на сегодняшний день метод предотвращения рака шейки матки, а также опухолей ротоглотки, полового члена и анального канала.

Кроме того, медицина сделала огромный шаг вперед, и те угрозы, которые раньше казались необратимыми, сегодня успешно ликвидируются. Например, коварная бактерия Helicobacter pylori, которая поражает слизистую и повышает риск возникновения рака желудка, а также опаснейший вирус гепатита C сегодня полностью и успешно излечиваются обычным курсом медикаментов.

Чекапы, которые спасают жизнь

Каждому взрослому человеку необходимы регулярные медицинские осмотры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Самое важное, быть внимательным к своему телу и вовремя обращаться к врачу, не дожидаясь появления боли. Каждому взрослому человеку необходимы регулярные медицинские осмотры:

*Пап-тест (цитологическое исследование) - обязательный регулярный скрининг для женщин.

*Эндоскопические исследования (гастроскопия и колоноскопия) - необходимы как мужчинам, так и женщинам.

Такие осмотры позволяют врачам обнаружить и своевременно устранить предраковые изменения задолго до того, как они успеют превратиться в злокачественную опухоль.

- Опухоли этих органов относятся к предотвратимым, и меры профилактики способны защитить каждого из нас, - говорит профессор Александр Петровский.

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