«Хладнокровно понимал, что делает»: пытавшийся погубить самолет FlyDubai пилот действовал по страшному плану

В Саудовской Аравии приступили к расследованию инцидента с Boeing 737 авиакомпании FlyDubai. Фото: REUTERS.

В Саудовской Аравии приступили к расследованию инцидента с Boeing 737 авиакомпании FlyDubai. Виновник ЧП - второй пилот, гражданин Омана, чье имя не раскрывается, официально арестован саудовскими властями.

Однако власти королевства не спешат делиться всей информацией с Израилем. Большая часть сведений, которыми располагает Тель-Авив, поступила из ОАЭ и Соединенных Штатов, пишет Jerusalem Post.

Пока героев - израильских пассажиров лайнера, которым удалось скрутить преступника и спасти жизнь раненому им командиру экипажа, чествуют на родине, у следящих за этой невероятной историей возникают все новые вопросы. Мы задали главные из них пилоту гражданской авиации, летчику первого класса Андрею Литвинову.

- Чем технически могло быть вызвано падение самолета в пике?

- Возможно, злоумышленник просто выключил автопилот перед началом драки. Достаточно просто нажать на штурвал с усилием, и автопилот отключится. Возможно, во время борьбы и произошло это нажатие.

- После того, как пассажирам удалось усмирить второго пилота, сантехник Янив Хаюн смог выровнять самолет. Позднее он признался, что в документальном сериале об авиакатастрофах видел, что надо дернуть штурвал на себя. Насколько это реально?

В Израиле чествуют сантехника Янива Хаюна, который смог вывести самолет из пике Фото: REUTERS.

- Если он смотрел такие фильмы, то да, мог выровнять - действительно, в той ситуации, когда самолет очень резко снижался, надо было просто потянуть штурвал на себя. Но дальше лететь он бы не смог, не зная кабины, приборов. Хорошо, что дальше в дело вмешались пилоты, которые оказались на борту как пассажиры.

- Существует ли инструкция для таких пилотов-пассажиров на случай ЧП?

- Подобную ситуацию предусмотреть никак нельзя. Как говорится, инцидент за скобками. А вообще пилоты часто оказываются на борту как пассажиры - кто-то в командировку летит, кто-то из командировки, кто-то на стыковочные рейсы, смену экипажа. В данном случае, повторю, была счастливая случайность. Не окажись они на борту, все бы закончилось катастрофой.

- Почему личности этих летчиков до сих пор не раскрывают? Были версии о том, что это россиянин и украинец, британцы, граждане ЮАР…

- Наше диппредставительство дало официальный комментарий: граждан России вообще не было в самолете. Сейчас этих пилотов не показывают из-за того, что идет расследование. Со временем мы узнаем их имена.

Был тяжело ранен капитан судна Смит Маччхара Фото: REUTERS.

- Нейтрализовать преступника пришлось обычным пассажирам. Почему первыми не вмешались бортпроводники?

- Они вмешались, но счет времени шел на секунды. А что делать, если командира убивают?! Надо всем спасать. Конечно, это заслуга командира, что он открыл дверь и, окровавленный, сумел выползти из кабины. Не открой он дверь, все закончилось бы плохо.

- Насколько известно, дверь в кабину пилотов блокируется. Как ее можно открыть?

- Для этого надо набрать определенный код. Если его вводят снаружи, в кабине начинает звенеть специальный звонок, но это не значит, что дверь откроется автоматически - пилоты изнутри могут ее опять заблокировать. Тогда, даже зная код, в кабину не попасть.

- Как можно усилить психологический контроль для пилотов, чтобы предотвратить подобные случаи?

- Дело не в психическом состоянии второго пилота. Думаю, что оно было абсолютно нормальным - он хладнокровно понимал, что делает. Это, на мой взгляд, террорист. Вероятно, его обработали какие-то спецслужбы или организации.

Вообще я являюсь сторонником практики, которая была в СССР, когда существовал закрепленный экипаж. Все знали друг друга, подолгу летали, и в таком слетанном экипаже вряд ли могло произойти нечто подобное.

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