Обмена ядерными ударами не случится: почему Брюссель не рискнет напасть на Россию

Латвия готова, если потребуется, разместить у себя ядерное оружие. Фото: Bordovski Yauheni/Shutterstock/Fotodom

Москва уведомила НАТО, что в случае попытки захвата Калининграда и любых попыток захвата этого северо-западного российского анклава мы нанесем ответный. При том ядерный удар. Генсек НАТО Рютте на это отреагировал отреагировал сдержанно. Он сказал: мы получили это предупреждение. На фоне этого в Риге заявили, что Латвия готова, если потребуется, разместить у себя ядерное оружие...

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, кандидатом философских наук, главным редактором сайта «Русская Истина» Борисом Межуевым.

- Европа скорее готовится к тому, чтобы договориться с Россией, нежели к войне с ней?

- Есть некая промежуточная фаза между «договориться» и «воевать». О ней сейчас мало говорят, но она, мне кажется, весьма реальна. В России еще в начале СВО, ну и несколько позже, звучали голоса о возможности для России договориться о разделе Украины с отдельными государствами Европы. Обсуждались Румыния, Венгрия и Польша, - цитирует Межуева KP.RU.

- Тогда говорили, а что сейчас?

- Нельзя исключить, что какая-то экспансия из Восточной Европы может случиться - не усилиями НАТО как блока, а силами отдельных государств, ее членов.

Генсек НАТО Марк Рютте Фото: REUTERS.

- И что произойдет в том случае, если на территорию Украины войдут, например, войска Румынии?

- Которые, одновременно, могут еще в Приднестровье войти. И еще могут войти войска Венгрии и Польши. Последняя может укрепить Сувалкский коридор - рядом с границей с Беларусью. Вопрос в том, будет ли Россия считать это началом военных действий?

- И как вы полагаете — будет?

- Главное – не ситуация войны и мира, которая более-менее четко делит на два сектора, когда есть война, и есть мир, - а вот эта серая зона между тем и другим.

- Но ведь в России некогда о таком варианте развития событий некогда упоминали?

- Да, у нас говорили о том, что такой раздел мог бы, в общем, соответствовать ее интересам. Но, с другой стороны, глава нашего государства недавно сказал, что введение войск НАТО на территорию Украины будет восприниматься для России как начало военных действий против нее.

- Не возникнет ли тут некая стратегическая двусмысленность?

- Эта стратегическая двусмысленность, если есть возможность ей возникнуть, - она возникнет. Потому что большая война, нападение на Калининград, мне кажется, маловероятны. Ведь очевидна реакция России. Но и бездействия Европы не стоит ожидать. А вот такая серая зона, где непонятно, будет ли это война или мы будем считать это реализацией нашего призыва, потому что эти страны будут действовать как бы не от имени НАТО, а от своего собственного имени - вот здесь возникнут вопросы.

- Вероятность подобного велика?

- Увы, да. Об этом, собственно, сейчас и говорится. Что есть вариант решения ситуации в виде введения этих войск… Но в условиях, когда нет другого варианта, и когда мирный переговорный процесс застопорился, продолжение боевых действий на Украине для Европы чревато целым рядом рисков.

- Каких именно?

- В том числе демографических. Усилится бегство еще большего количества украинцев в ту же Польшу. Обострится ситуации внутри Украины. Поскольку никакого просвета не видно, то что-то подобное произойдет. Надо готовиться именно к этому - а не к обмену ядерными ударами. Которые сейчас не выглядят реалистическими.

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