Из Москвы в Минск за 3 часа: между двумя столицами запустят высокоскоростную магистраль

Москва и Минск подготовили план углубления интеграции на ближайшие три года. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг премьер Михаил Мишустин прилетел в Минск и… попал в настоящее лето. Солнце буквально ослепило сходившего с трапа главу российского кабмина, термометры показывали плюс 20. Но, увы, в расписанной буквально по минутам рабочей программе Мишустина не было зазора для прогулки по традиционно поражающему чистотой улиц Минску.

Сразу из аэропорта кортеж Мишустина направился к Дому правительства Белоруссии, где проходило заседание Совета министров Союзного государства.

Взяв слово, Мишустин отметил, что по итогам прошлого года взаимный товарооборот России и Белоруссии превысил 4 трлн. рублей и продолжает расти (+20% за 8 месяцев этого года). За семь месяцев этого года через российские порты перевезено более 9 млн. тонн белорусских экспортных грузов (+8% по сравнению с прошлым годом).

- Видим ощутимую отдачу от российско-белорусской интеграции. Наши граждане пользуются равными правами и гарантиями в области здравоохранения, образования, социального и пенсионного обеспечения, - напомнил премьер.

- За последние годы Белоруссия и Россия доказали, что Союзное государство - это не декларация, а рабочий механизм, который дает реальные результаты в торговле, промышленности, технологиях и социальных сферах, - отметил в свою очередь глава белорусского правительства Александр Турчин.

Москва и Минск подготовили план углубления интеграции на ближайшие три года. Речь идет об укреплении единого экономического пространства, координации промышленной и аграрной политики, цифровом развитии, углублении сотрудничества в финансовом, энергетическом секторе, здравоохранении, культуре и образовании.

По итогам заседания Совмина делегации двух стран подписали 15 документов, среди которых - меморандум о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) по маршруту Москва — Минск. Вскоре начнется работа над технико-экономическим обоснованием проекта, потом будет определен подрядчик.

Протяженность ВСМ составит 700 км, состав будет развивать скорость до 400 км/ч, а время в пути из Москвы в Минск займет меньше трех часов. Для сравнения, сейчас время в пути на «Ласточке» занимает 7 часов. Ожидается, что ежегодно ВСМ будут пользоваться 5,8 млн.человек.

Как рассказал журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин, в концу 20-х годов должна быть завершена подготовка к строительству ВСМ. Сколько времени потом займет непосредственно сооружение ВСМ Никитин не уточнил.

Напомним, что весной этого года Россия и Белоруссия запустили движение по новым интеграционным трансграничным пригородным маршрутам Смоленск - Орша и Смоленск - Витебск. Как отметил Михаил Мишустин, с этого момента маршрутами уже воспользовались 55,5 тысяч пассажиров, что более, чем вдвое больше планового показателя на весь 2026 год.

В связи с этим премьер выступил за расширение пригородного сообщения.

- Пора рассматривать также такие востребованные направления, как Великие Луки - Витебск и Великие Луки - Полоцк. Эти проекты нужно развивать для социально-экономического развития соседних регионов, укрепления деловых связей и прямых контактов между гражданами Союзного государства, - заявил Мишустин.

Новые пригородные маршруты обещают запустить уже в следующем году.

Среди перспективных направлений сотрудничества двух стран Мишустин также выделил кооперационные связи для развития высокотехнологичных производств, авиа- и судостроение, исследования космоса, использование «мирного» атома и микроэлектронику.

До конца года Россия и Белоруссия рассчитывают подписать Соглашение о единой аграрной политике, направленное на повешение продовольственной безопасности двух стран. Упор в ближайшие году будет сделан и на импортозамещение промышленности. Уже реализуется 24 совместных импортозамещающих инвестиционных проекта. Как рассказал Александр Турчин, уже создан электробус с практически полной локализацией в рамках Союзного государства.

После заседания Совмина Мишустин и Турчин отправились на территорию выставочного центра «БелЭкспо», где в эти дни проходит международная промышленная выставка «Иннопром. Беларусь». Премьеры осмотрели экспозицию и приняли участие в главной пленарной сессии Иннопром. К ним присоединились участники заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет в Минске в пятницу.