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В мире1 октября 2026 15:40

Неудачная казнь в США: Осужденная американка выжила после двух смертельных уколов

В США осужденную за убийство женщину дважды не смогли казнить
Дмитрий БАБИЧ
Криста Пайк осталась живой даже после того, как ей сделали два смертельных укола. Сердце почти остановилось, но Криста продолжала дышать. Фото: Tennessee Department of Correcti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Криста Пайк осталась живой даже после того, как ей сделали два смертельных укола. Сердце почти остановилось, но Криста продолжала дышать. Фото: Tennessee Department of Correcti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил до конца года исполнение всех смертных приговоров в своем штате. Причина - скандальный провал казни 50-летней Кристы Пайк. Женщина осталась живой даже после того, как ей сделали два смертельных укола. Сердце почти остановилось, но Криста продолжала дышать. После двух часов мучений ее отвезли в больницу для оказания медицинской помощи: в американском законодательстве есть запрет на «излишне жестокие» казни.

Возможно, все пошло не так из-за того, что плохо сработал введенный в организм парализующий препарат. Дело в том, что в последнее время фармацевтические гиганты США запрещают использовать свою продукцию для подобных целей, и приходится использовать не достаточно качественные аналоги. К тому же дипломированным врачам не дозволено участвовать в казнях, поскольку это нарушает клятву Гиппократа. Поэтому процедуру вынуждены проводить тюремные сотрудники, зачастую не имеющие должной медицинской квалификации.

Пайк приговорили к смерти за то, что 31 год назад, в возрасте 18 лет, она убила19-летнюю Коллин Слеммер. Криста посчитала, что Коллин проявляет интерес к ее молодому человеку и решила отомстить. Но как! Вместе со своим парнем и подругой она заманила жертву в лесополосу. Расправа продолжалась около часа: несчастную терзали канцелярским ножом, на ее груди вырезали пентаграмму - символ сатанинского ритуала*. Затем Пайк забила Коллин камнем и … взяла с собой осколок ее черепа. Им она похвасталась перед знакомыми, которые сразу выдали ее полиции.

К сатанизму* Пайк приобщил тот самый ее бойфренд - его посадили пожизненно. Подруга отделалась условным сроком, поскольку дала подробные показания о подельниках и лично не участвовала в убийстве - стояла на шухере. А вот Кристу приговорили к высшей мере.

Все эти годы она оставалась единственной женщиной в Теннесси, содержащейся в камере смертников. Исполнение приговора раз за разом откладывали, так как адвокаты Пайк и множество правозащитников требовали заменить казнь пожизненным заключением. Аргумент, который предъявляла защита, - беспрецедентная травма детства, пережитая Кристой. Она подверглась сексуальному насилию, будучи ребенком: над ней годами издевался сожитель бабушки, а в 11 лет надругался сосед.

Но жестокость убийства, по мнению правоохранителей, перевешивала аргументы адвокатов, и Верховный суд штата назначил дату казни. Которая в итоге сорвалась.

Сейчас у женщины появилась надежда, что ее оставят жить. Беспрецедентное двойное фиаско может побудить суд пересмотреть приговор и не дать казнить человека в третий раз.

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России.