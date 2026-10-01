Неудачная казнь в США: Осужденная американка выжила после двух смертельных уколов

Криста Пайк осталась живой даже после того, как ей сделали два смертельных укола. Сердце почти остановилось, но Криста продолжала дышать. Фото: Tennessee Department of Correcti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил до конца года исполнение всех смертных приговоров в своем штате. Причина - скандальный провал казни 50-летней Кристы Пайк. Женщина осталась живой даже после того, как ей сделали два смертельных укола. Сердце почти остановилось, но Криста продолжала дышать. После двух часов мучений ее отвезли в больницу для оказания медицинской помощи: в американском законодательстве есть запрет на «излишне жестокие» казни.

Возможно, все пошло не так из-за того, что плохо сработал введенный в организм парализующий препарат. Дело в том, что в последнее время фармацевтические гиганты США запрещают использовать свою продукцию для подобных целей, и приходится использовать не достаточно качественные аналоги. К тому же дипломированным врачам не дозволено участвовать в казнях, поскольку это нарушает клятву Гиппократа. Поэтому процедуру вынуждены проводить тюремные сотрудники, зачастую не имеющие должной медицинской квалификации.

Пайк приговорили к смерти за то, что 31 год назад, в возрасте 18 лет, она убила19-летнюю Коллин Слеммер. Криста посчитала, что Коллин проявляет интерес к ее молодому человеку и решила отомстить. Но как! Вместе со своим парнем и подругой она заманила жертву в лесополосу. Расправа продолжалась около часа: несчастную терзали канцелярским ножом, на ее груди вырезали пентаграмму - символ сатанинского ритуала*. Затем Пайк забила Коллин камнем и … взяла с собой осколок ее черепа. Им она похвасталась перед знакомыми, которые сразу выдали ее полиции.

К сатанизму* Пайк приобщил тот самый ее бойфренд - его посадили пожизненно. Подруга отделалась условным сроком, поскольку дала подробные показания о подельниках и лично не участвовала в убийстве - стояла на шухере. А вот Кристу приговорили к высшей мере.

Все эти годы она оставалась единственной женщиной в Теннесси, содержащейся в камере смертников. Исполнение приговора раз за разом откладывали, так как адвокаты Пайк и множество правозащитников требовали заменить казнь пожизненным заключением. Аргумент, который предъявляла защита, - беспрецедентная травма детства, пережитая Кристой. Она подверглась сексуальному насилию, будучи ребенком: над ней годами издевался сожитель бабушки, а в 11 лет надругался сосед.

Но жестокость убийства, по мнению правоохранителей, перевешивала аргументы адвокатов, и Верховный суд штата назначил дату казни. Которая в итоге сорвалась.

Сейчас у женщины появилась надежда, что ее оставят жить. Беспрецедентное двойное фиаско может побудить суд пересмотреть приговор и не дать казнить человека в третий раз.

*«Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России.