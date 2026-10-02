Уберечься от инфекций и продлить жизнь: какие прививки для взрослых дадут максимальную защиту здоровья

Ряд прививок, сделанных именно в совершеннолетнем возрасте, заметно повышают шансы на долголетие Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Большинство курсов вакцинации мы проходим в детстве. Но защита от некоторых инфекций со временем ослабевает. Также научные исследования показывают: ряд прививок, сделанных именно в совершеннолетнем возрасте, заметно повышают шансы на долголетие. Как нужно вакцинироваться взрослым людям и на каких условиях это доступно сегодня - в материале KP.RU

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ

Основной документ, в котором прописаны прививки как для детей, так и для граждан старше 18 лет, - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6.12.2021 г. N 1122н. Он устанавливает Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Все вакцины из такого перечня полагаются россиянам бесплатно.

Для защиты от инфекций взрослым людям рекомендуются:

1. Вакцинация (ревакцинация) против кори.

Это инфекция с крайне высокой заразностью. Время от времени она поднимает голову в разных регионах нашей страны. Поначалу симптомы похожи на простуду, но корь может дать тяжелейшие осложнения на легкие, сердце, мозг, другие органы.

НКПП предписывает прививку от кори во взрослом возрасте таким категориям:

- лица от 18 до 35 лет, не болевшие, не привитые, привитые однократно. Либо не имеющие сведений о прививках против кори;

- лица от 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска (медработники, сотрудники образовательных организаций, организаций торговли, транспорта и др.), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори.

Как узнать, прошел ли ты полноценную вакцинацию в детстве или был привит однократно либо вовсе не вакцинирован от кори? По правилам, информация обо всех ранее сделанных прививках хранится в медкарте пациента, но всякое бывает (документы утеряны, вы переехали и т. д.). В таком случае можно пойти двумя путями, рассказал KP.RU врач-вакцинолог Евгений Тимаков. Первый - за свой счет сдать анализ на антитела к кори. Он покажет уровень иммунитета к инфекции. Второй вариант - сразу отправиться на вакцинацию. Даже если иммунитет против кори еще в силе, прививка не навредит. «На практике я советую ревакцинироваться от кори всем своим пациентам в возрасте от 25 лет и старше», - отметил доктор Тимаков.

2. Против дифтерии.

Эта инфекция поражает органы дыхания. Взрослые люди переносят болезнь очень тяжело, предупреждают врачи. НКПП предусматривает: прививку от дифтерии нужно делать каждые 10 лет с момента последней ревакцинации.

Узнайте, полагается ли в вашем случае бесплатная вакцинация от той или иной инфекции и куда обращаться Фото: Анастасия ОСИПОВА.

3. Против столбняка.

Им можно заразиться при дачных работах, каких-либо травмах - если в рану попадает грязь, земля и т.п. Столбняк - тяжелейшая инфекция, которая нередко заканчивается летальным исходом либо опасными осложнениями, включая паралич.

По Национальному календарю профилактических прививок ревакцинацию от столбняка, как и от дифтерии, нужно проводить взрослым каждые 10 лет.

4. Против вирусного гепатита В.

Угроза заразиться им очень высока при незащищенных половых контактах, а также при пирсинге, татуаже, маникюре, педикюре, если косметологические салоны игнорируют правила санобработки инструментов. К сожалению, рискуют и пациенты стоматологов. Болезнь поражает печень, у каждого десятого больного развивается рак.

В России с 1996 года введена всеобщая бесплатная вакцинация против вирусного гепатита В для детей. Если человек не попал в эту программу и ему от 18 до 55 лет, то по НКПП также полагается бесплатная прививка. В более старшем возрасте можно вакцинироваться за свой счет после консультации с врачом-инфекционистом (он оценит, насколько высок индивидуальный риск заражения).

5. Против гриппа.

Национальный календарь прививок гарантирует бесплатную вакцинацию в любом регионе страны:

- беременным женщинам;

- лицам старше 60 лет;

- лицам с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми, заболеваниями легких, метаболическими нарушениями и ожирением);

- студентам профессиональных образовательных организаций и вузов;

- медработникам, соцработникам, сотрудникам образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы;

- государственным гражданским и муниципальным служащим;

- лицам, подлежащим призыву на военную службу;

- сотрудникам правоохранительных органов и органов погранслужбы.

Также во многих регионах закупаются вакцины для взрослых, не входящих в эти категории (как узнать, полагается ли вам бесплатно - см. ниже «На заметку»).

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

6. Против краснухи.

Эта инфекция наиболее опасна для беременных женщин. На сегодня НКПП предусматривает вакцинацию/ревакцинацию от краснухи для девушек от 18 до 25 лет (включительно), если они не болели, не привиты, привиты однократно или не имеют сведений о ранее сделанных прививках против краснухи.

ВАЖНО

Противостоять пневмокококку

На долю этого возбудителя приходится до 76% случаев внебольничных пневмоний у взрослых. Особенно уязвимо старшее поколение. При этом бесплатная вакцинация от пневмококка сегодня гарантируется не всем взрослым. В Календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям (утвержден тем же приказом Минздрава, что и НКПП) говорится, что прививка полагается:

- лицам, подлежащим призыву на военную службу;

- людям старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких;

- пенсионерам, которые живут в организациях социального обслуживания (дома престарелых, интернаты и т.п.).

В то же время с 2026 года постановление Правительства РФ от 29.12.2025 № 2188 (Программа государственных гарантий бесплатной медпомощи) впервые закладывает отдельное финансирование на вакцинацию от пневмококка за счет ОМС для людей старше 65 лет с тремя и более хроническими заболеваниями. В Нацкалендаре такое дополнение еще не появилось. Но эксперты по ОМС отмечают: пациенты 65+, у кого в медкарте указаны 3 и более хронических диагноза (например: гипертония, диабет, хроническая болезнь почек и т.д.), имеют полное право обратиться за бесплатной вакцинацией.

Взрослым более молодого возраста врач-вакцинолог Евгений Тимаков также рекомендует прививаться от пневмококка: курильщикам и лицам с болезнями органов дыхания - каждые 5-7 лет, остальным людям младше 60-ти достаточно одного раза.

В ТЕМУ

Что еще может пригодиться

Еще несколько прививок для взрослых не входят в бесплатные программы. Но исследования доказали их защитную эффективность, и врачи советуют пройти такую вакцинацию, если есть возможность и нет противопоказаний.

Прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ). Серьезно снижает риск рака шейки матки, горла и ряда других опухолей. Предпочтительна до начала половой жизни. Но если у взрослого человека нет онкогенных штаммов ВПЧ (определяется анализом), то прививка рекомендуется до 45 лет.

Против коклюша. Его называют «100-дневным кашлем». В последние годы эта инфекция, как и корь, подняла голову. Для лиц старше 18 лет предусмотрена специальная прививка от коклюша (детская АКДС не подходит). Это трехкомпонентная комбинированная бесклеточная вакцина, дающая защиту также от столбняка и дифтерии.

Против менингококка. Это опасная инфекция, которая может поражать оболочку головного мозга. Вакцинация рекомендуется в первую очередь людям 60+.

НА ЗАМЕТКУ

Куда обращаться

Проще всего позвонить в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС. Узнайте, полагается ли в вашем случае бесплатная вакцинация от той или иной инфекции и куда обращаться. Если бесплатного варианта нет (это зависит от региона, возраста пациента и т.д.), прививку можно сделать в рамках ДМС (добровольного медстрахования) или за свой счет в коммерческом медцентре. Либо в порядке платных медуслуг в государственной или муниципальной клинике.

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