Теща Стаса Михайлова выглядела весьма грустной Фото: Евгения ГУСЕВА.

Жена Стаса Михайлова Инна объявила в соцсетях о расставании с певцом, назвав его «человеком -фейком». Чуть позже Стас Михайлов заявил репортерам, мол, не верьте слухам, назвав Инну «любимой женой».

Однако супруга артиста не стала опровергать размолвку с мужем. Инна Михайлова сохраняет молчание, но и развод не опровергает.

Родственники Инны, похоже, сильно переживают из -за ее ссоры с супругом. Так на Неделе Моды в Москве появилась 76-летняя мама Инны Михайловой - Любовь Леонидовна с дочерью Анной. Теща Стаса Михайлова выглядела весьма грустной. Было заметно, что Любовь Леонидовна опечалена размолвкой любимой дочери и зятя, в котором ещё недавно души не чаяла. К слову, мама Инны Михайловой в свои 76 лет выглядит очень молодо. Несмотря на приличный возраст, Любовь Леонидовна - настоящая красавица с аккуратной укладкой, в модном пальто и с элегантной сумочкой.