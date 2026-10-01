Учёные, которые исследуют Ноев Ковчег, уверены: внутри «Араратской аномалии» есть ДНК древних животных

Легенда о Всемирном потопу и Ноевом Ковчеге, на котором тот от его пережил, одна из самых популярных в мире. Многие так или иначе в нее верят

Энтузиасты исследовательского проекта Noah's Ark Scan продолжают настаивать, что так называемая «Араратская аномалия» или «Формация Дурупирнар» (Durup nar Formation) не может быть природным образованием. Эта, расположенная на горе Арарат причудливая структура, напоминающая остов огромной лодки, скрывает внутри, по их мнению, останки Ноева Ковчега – легендарного библейского судна, на котором праведник Ной вместе со своей семьей и многочисленными животными спаслись от Всемирного потопа.

Дополнительную уверенность ученым внушили недавние «углубленные» радарные исследования. Их провел доктор Хосроу Бахтар (Dr Khosrow Bakhtar), посредством мощного георадара американских военных, которого те используют для поиска подземных тоннелей и сооружений – «глубокого залегания».

Он вполне может быть космическим кораблем

«Никогда не видел ничего подобного, - сообщил Бахтар о результатах сканирования «Формации. – Чем бы объект, в итоге, не оказался, внутри – точно нечто искусственное и экстраординарное».

На радарных изображениям – прежних и новых, по словам ученого, «видны упорядоченные внутренние элементы, похожие на камеры одинаковые полости, повторяющиеся линии и углы. Довольно четко очерчены пустоты, напоминающие проходы и коридоры, которые тянутся по всей длине расположенного под слоем грунта объекта. Он вполне может быть кораблем. Даже космическим кораблем».

Прямо так и сказал.

Сейчас энтузиасты бурят скважины в местах, под которыми, если ориентироваться на сканы, расположены пустоты. В кернах, извлеченных с глубины 4-5 метров, обнаружена органика – возможно, сгнившее дерево. Образцы отправлены в несколько независимых лабораторий для тщательного анализа – в том числе и генетического. Ученые уверены, что среди органики найдется ДНК животного происхождения. Результаты они ожидают к концу года. Полное сканирование, которое даст подробное представление о внутренностях «Формации» будет завершено к ноябрю.

Внутри структуры, похожей на лодку, ученые обнаружили множество полостей

«Отметился» и Эндрю Джонс (Andrew Jones) – вице-президент проекта «Ноев ковчег» (Noah’s Ark Research Project) и Noah's Ark Scans подвел предварительный итог исследованиям, которыми он и его коллеги увлечены более 30 лет:

«Мы теперь уверены, что имеем дело с массивной рукотворной структурой в форме лодки длинной порядка 170 метров с системой пустот внутри, расположенной в Аррартских горах – в месте, к которому согласно Библии, пристал Ноев Ковчег», - заявил ученый.

Джонс добавил, что окончательными доказательствами того, что «Формация» представляет собой останки Ноева Ковчега, будут «идентификации и подтверждения ДНК древних животных в пустотах, которые доктор Бахтар нанес на карту».

Ноев Ковчег на этапе строительства и то, что по мнению ученых, от него осталось

КСТАТИ

ЦРУ известно точное место расположения останков Ноева Ковчега

Документ ЦРУ под названием «Отчёт о Ноевом Ковчеге» был рассекречен еще в 2002 году. Из его четырех страниц независимые исследователи сделали, как минимум, три вывода:

1. Американские спецслужбы с 1974 года знают, где именно лежат останки легендарного библейского плав-средства.

2. По какой-то загадочной причине ЦРУ тщательно скрывает точные координаты «правильного места»

3. Не обязательно, что «Формация Дурупирнар» или «Араратская Аномалия» является тем самым искомым местом.

Турки и примкнувшие к ним ученые проекта Noah's Ark Scans считают первооткрывателем «места» военного турецкого эксперта-картографа капитана Дурупинара, именем которого оно и названо.

Доктор Бахтар указал расположение скрытых полостей внутри «Араратской Аномалии»

В рассекреченном отчете была упомянута более ранняя дата - 1957 год. И съемка с американского самолета-разведчика U-2. А речь в документе шла в основном о событиях 1974 года и позднее: Уильям Колби (William Colby), возглавлявший ЦРУ с 1973 по 1976 год, получил тогда приказ разработать усовершенствованную технологию с целью провести подробную спутниковой фотосъемку конкретно горы Арарат.

Интерес к горе и ее окрестностям исходил то ли из самой спецслужбы, то ли от правительства США. Для съемки местности были сначала направлены самолеты-разведчики, а потом и спутники, которые пришлось специально переориентировать.

По официальной версии, которой последовательно и непоколебимо придерживается ЦРУ, ничего особо примечательного обнаружено не было – мол, фотографирование дало «негативные результаты». Однако все многочисленные запросы с требованиями показать снимки, сделанные конкретно в 1974 году, ЦРУ раз за разом отклоняло. Что следует из отчета и служебной записки, рассекреченной в 1994 году.

В то же время полно снимков «Формации», которую ученые - в том числе и американские - настойчиво сканировали, сканируют, а теперь уже и бурят в поисках ДНК «тварей». Что тогда скрывает ЦРУ? Какое-то другое место?

По мнению конспирологов, у секретных служб имеются убедительные снимки «правильного» места расположения Ноева Ковчега с подробностями, которые даже визуально не оставляют сомнений. Только оно – это место - совсем не то, об исследованиях которого регулярно отчитываются энтузиасты из Noah's Ark Scans.

Тем более, что Ноев Ковчег несколько раз «находили» в разных местах. Правда, всё на той же горе Арарат.

До Ноева Ковчега могла добраться экспедиция российских военных, организованная в 1916 году

СПРАВКА KP.RU

И пристал Ной туда, не знаю куда

В 1959 году турецкий летчик – некто лейтенант Куртис – якобы тоже видел с самолета останки какого-то огромного корабля на склоне Арарата. Только находились они примерно в 20 километрах от «Араратской аномалии» и на 2 тысячи метров ниже. Это, кстати, дает повод некоторым «горячим головам» предполагать, что ковчегов, как минимум, было два. И за стариной Ноем увязался кто-то еще.

В 1939 году в американском журнале «Нью Эден» появилось интервью с бывшим летчиком царской армии лейтенантом Владимиром Росковицким. Он уверял, что обнаружил ковчег в 1916 году во время разведывательного полета. Доложил царю. Николай II снарядил экспедицию — 150 человек. За две недели они добрались до ковчега. По словам Росковицкого, корабль походил на гигантскую баржу и на товарный вагон одновременно. Внутри было множество комнат — больших и маленьких. Причем маленькие были затянуты металлической сеткой.

Увы, отчеты об экспедиции и фото сгинули во время революции. Понять, к какому месту относятся наблюдения, невозможно. Но явно, что это не «Араратская аномалия».

Писатель Чарльз Берлиц в своей книге «Потерянный корабль Ноя» приводит свидетельство армянина Георгия Хагопьяна. Тот «плёл», что в 1905 году, будучи 8-летним мальчиком, влез на гору Арарат вместе с дедушкой. Нашел ковчег и побывал внутри. На верхней палубе увидел надстройку со множеством окон. Корпус ковчега был огромен и тверд, как камень. Тоже не очень похоже на то, о чем сейчас рассказывают нынешние энтузиасты-бурильщики.

Всех превзошли китайские кинодокументалисты из группы под названием Noah's Ark Ministries International (NAMI), которая базируется в Гонконге. Они рассказывали, что добрались до останков Ковчега в 2009 году. Якобы их провели тайными тропками курды.

По словам китайцев, они видели довольно хорошо сохранившееся судно: «обледеневшую деревянную платформу с фрагментами стен по краям, которая напоминала остатки огромной деревянной коробки, несколько отсеков, отгороженных деревянными балками…»

Место, в котором обнаружился «китайский ковчег», находилось в 18 километров от «Араратской аномалии».

Словом, дело темное. ЦРУ и в самом деле может «мухлевать» - по своему обыкновению. Но какой смысл скрывать Ноев Ковчег? Загадка. Или снимки более чем полувековой давности до сих пор таят какие-то секреты?

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