Госдолг при Зеленском подскочил до небес Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 2 октября:

1. Новости с передовой: освобождены три поселка на Харьковщине

2. Киев манипулирует обменом пленных

3. Госдолг при Зеленском вырос в четыре раза

4. Украинский премьер страшится дефицита

5. Мобилизованным в ВСУ не выдают патроны из-за страха

6. На Харьковском фронте начались бунты

7. Киев стучит в Вашингтон ради «адских санкций»

8. Российскую культуру Киев требует ущемлять в Европе

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 2 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Нестерное, Рубленое и Высокую Яругу в Харьковской области. Противник потерял 250 боевиков. Поражены три бронемашины и две станции радиоэлектронной борьбы.

Бойцы «Запада» вывели из строя более 220 военнослужащих. А также 10 автомобилей и две станции РЭБ.

От действий «Южной» группировки войск противник потерял 205 бойцов, бронетранспортер «Буцефал» и 16 автомобилей.

«Центр» вывел из строя до 460 солдат и офицеров ВСУ., Подбиты восемь автомобилей, артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

«Восток» уничтожил 270 националистов. Сожжены бронемашина и 12 автомобилей.

На счету «Днепра» - до 30 боевиков и четыре автомобиля.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб и 650 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 2 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Киев манипулирует обменом пленных

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила: Киев манипулирует процессом обмена пленных, затягивая возвращение уроженцев республики домой. Морозова, слова которой приводит ТАСС, отметила, что обмен пленными усложнен именно из-за действий украинской стороны. Она напомнила, что еще до воссоединения республики с Россией Киев требовал вернуть лиц, совершивших тяжкие преступления на территории ДНР. А взамен давал меньшее число людей. Ранее сообщалось, что в украинском плену оставалось до полутысячи уроженцев республики. А «хитрость на крови» слезами отольется...

На Украине ждут возвращения из плена своих родных. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдолг при Зеленском подскочил до небес

По данным европейских экспертов, госдолг незалежной за время нахождения Владимира Зеленского у власти увеличился в 4,5 раза. Сейчас он превысил 215 с половиной миллиардов долларов. На конец мая 2019 года, когда состоялась инаугурация шестого президента незалежной, государственный долг был чуть более 47 млрд долларов по курсу Нацбанка Украины. На конец августа 2026 года госдолг Украины увеличился до 215,55 млрд долларов. Ему не отдавать — у него голова не болит.

Самостийный премьер страшится дефицита

Сергей Корецкий, премьер незалежной, вероятно, пьет карвалол. Он признал что дефицит оборонного бюджета в 2026-м достиг 27 млрд долларов. Из них сама Украина надеется покрыть лишь часть. Какую часть, правда, не сказал. Острая нехватка денег на армию возникла на фоне интенсивных ударов по объектам энергетики и инфраструктуре. По данным Politico, в Киеве надеются найти внутри страны около 7 млрд долларов. А нехватку привычно погасят за счет добрых западных дядей. По словам Корецкого, без внешних вливаний воевать будет проблематично. Ожидается, что в 2027-м потребность Киева в международной помощи составит еще 52,6 млрд долларов. Не легче отключить пациента — чтобы не мучался?

Сергей Корецкий. Фото: Global Look Press\ZUMA Press Wire/Danylo Antoniuk

Мобилизованным в ВСУ не выдают патроны из-за страха

Украинский дезертир Артем Артюшенко рассказал о «прекрасной атмосфере» в подразделениях. Он поведал, что командиры ВСУ в учебном центре не давали боеприпасы мобилизованным. Причина проста - боялись за свои жизни. Так поступали командиры рот в учебном центре в селе Попасная Днепропетровской области. Его цитируют РИА Новости: «Автомат АКМ, а патронов нет. Их в части не давали, только на полигоне. И первая фраза при выдаче: «За убийство командира либо инструктора, если выживешь, пожизненное». Во время стрельб инструкторы стояли за спинами солдат с оружием наизготовку. Ну а как иначе демократические ценности защищать?

Мобилизованным в ВСУ не выдают патроны Фото: REUTERS.

На Харьковском фронте начались бунты

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что участились случаи неповиновения в рядах украинской армии на харьковском участке фронта. Его слова приводит ТАСС: «Касаемо бунта 127-й бригады в Харьковской области и массовых случаев неповиновения – это уже нормальная практика на данном участке. Украинское командование, по сути, бросило своих подчиненных». А брошенные солдаты не желают выполнять приказы с трагическим исходом. Ранее сообщалось, что военные из 127-й бригады взбунтовались против своего командования из-за поборов. А в других подразделения командиры скрывают от личного состава истинное положение дел в резниковском котле Харьковской области. Меньше знаешь — крепче спишь на посту.

Киев стучит в Вашингтон ради «адских санкций»

Временный поверенный в делах посольства незалежной в США, Денис Сеник заявил, что Киев предоставит Белому дому и конгрессу список российских компаний, судов, и частных лиц, которые должны попасть под «адские санкции». Телеканалу АВС он рассказал, что в начале списка - несколько компаний, производящих компоненты для российского аналога Starlink под названием «Рассвет». По его словам, если Россия завершит создание группировки спутников, она сможет атаковать Украину, "используя информацию в режиме реального времени», что может оказаться разрушительно особенно перед зимой". Да вам и без «Рассвета» уже закат светит.

Российскую культуру Киев требует ущемлять в Европе

Зампред Украины при международных организациях в Вене, Ростислава Палагусинца, сообщил, что Киев потребовал от стран ОБСЕ усилить давление на Москву. «Укринформ» приводит слова этого «дипломата» о том, что «ограничение российской дипломатической и так называемой культурной инфраструктуры уменьшит способность русских осуществлять враждебную деятельность в Европе». Штруделями, что ли, объелся?