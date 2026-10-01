Хранители русской культуры в Турции

В Анкаре при участии Русского дома прошла страновая конференция Координационного совета соотечественников Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО.

В Турции русская культура держится не только на стараниях официальных институций, но и на плечах людей, которые во имя идеи сами организуют фестивали, русские школы, концерты, детские лагеря, ставят спектакли, выпускают книги, продвигают русскую музыку и литературу…

В Анкаре при участии Русского дома прошла страновая конференция Координационного совета соотечественников (КСОРС). Более 50 представителей организаций, ассоциаций и просто активистов приехали из разных городов Турции. Оказалось, что многие годами варятся в собственном соку и делают одно и же самое, не зная друг о друге. Поэтому по окончании конференции все принялись активно обмениваться контактами и обсуждать совместные проекты. Общая цель у всех разная по форме, но одинаковая по сути: сохранять русский язык и культуру, передавать их детям и знакомить с ними турецкое общество.

Интеграция - да, ассимиляция - нет.

Много говорили об образовании и русском языке. В Турции работают созданные активистами русские школы, языковые и литературные проекты, проходят фестивали русской песни и конкурсы чтецов. Литературный клуб «Стамбул» продвигает чтение и привлекает к нему молодёжь. Преподаватели турецких вузов представляют собственные методики обучения русскому языку. При этом речь идёт не только о русской культуре. Представители Якутии рассказали о своих ярких национальных мероприятиях и неожиданно сообщили: им удалось добиться, что в одном из турецких университетов скоро будут преподавать якутский язык!

Отдельное направление - дети и молодёжь. Например, проекты «Пасхальное чудо» и лагерь «Пилигрим», которые постепенно превращаются в молодёжное движение. Здесь детей не только развлекают, но говорят с ними об ответственности, честности, семье, духовных ценностях, учат заботиться о других и сохранять связь с собственной культурой.

В Анкаре активисты русской культуры объединились для новых проектов Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО.

От Чайковского до «Кино»

Музыка тоже объединяет. В Аланье создатели проекта «Самовар PRO» рассказали о своём музыкально-драматическом перформансе «Судьба пианиста», на главную роль в котором они умудрились пригласить пианиста с мировым именем Алексея Петрова!

Культурная платформа «Терем» в Анкаре поделилась историей нового музейного экспоната: неравнодушный сотрудник городской мэрии подарил Музею русской музыки сделанную с фанатичной точностью архитектурную реплику дома Чайковского в Клину в масштабе 1:20. А ещё объявила о начале организованного ею просветительского турне по Турции терменвоксиста Петра Термена, посвящённого 130-летию со дня рождения его прадеда - выдающегося советского учёного Льва Термена.

Русский рок в Турции тоже нашёл своих энтузиастов. Проект «Вечёрка» разыскивает и поддерживает турецкие группы, играющие русский рок. Среди его подопечных - трибьют-группа «Кино» с говорящим «русским» названием «Минус 30». После выступления на «Вечёрке» турецкие музыканты получили такую популярность, что отправились в турне по стране и теперь собирают со своей русскоязычной панк-программой большие залы.

Как сохранить связь с Россией?

Но конференция была не только о культуре. Обсуждали правовые вопросы, которые волнуют практически всех соотечественников, живущих в Турции. Говорили о сложностях, с которыми сталкиваются семьи, в том числе при оформлении документов для детей. За юридическими проблемами стоят сложнейшие человеческие вопросы: как получить для детей российское гражданство, насколько легко семье сохранить связь с Россией и передать её детям? Какой будет русская община в Турции через пять лет? Кто останется частью этого пространства? Удастся ли удержать детей в орбите русского мира, или они постепенно растворятся в турецкой среде? Впрочем, ответ рождается на наших глазах. Его создают люди, которые не ждут готовых решений, а отвечают на него сами: на свои деньги, своими руками, используя собственные связи и возможности. Здесь каждый - и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но теперь они хотя бы знают друг о друге, и им легче действовать сообща.

Радует, что работа энтузиастов по сохранению и продвижению русской культуры замечается государством. Почти все получили письма благодарности от Посольства России в Турции и Русского дома. А организаторам были вручены Почётные знаки соотечественника от МИД РФ.