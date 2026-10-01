Сергей Степашин: Если и дальше будут угрожать Калининграду - получат по зубам

Сергей Степашин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

- …Сергей Вадимович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда» Александр Гамов, помощник Степашина.

- Добрый вечер.

- Прозвучала традиционная как бы - и в то же время новая - речь Владимира Путина…

- В общем-то, да, Саш. Я бы сказал, что это нетрадиционное выступление - с точки зрения того, что акценты совершенно другого порядка расставлены. Это не про Зеленского, не про прочих мерзавцев… А это уже глобальное выступление, глобальные оценки.

- Я имею в виду, регулярное.

- С точки зрения регулярности – да.

- Владимир Владимирович заявил, что страну «сознательно поставили в ситуацию», при которой она была вынуждена «защищать себя с оружием в руках». И еще президент отметил, что развитию конфликта предшествовали события в Донбассе и Крыму. И, по его словам, «нельзя было допускать насилие в отношении людей из-за их национальной и культурной принадлежности».

- В точку!

- Он не упомянул русский язык, по-моему, но это в принципе напрашивается, то, что людей через колено ломали. Как вам вот эти формулировки?

- Это совершенно очевидно, мы защищаем людей, которые являются русскими. Это российская территория.

Кстати, я бы на что еще обратил внимание? Впервые, наверное, за много лет президент вернулся к теме, кто развалил Советский Союз и как он разваливался.

Я об этом много раз тоже говорил, у нас оценки совпадают 100 процентов. Не зря президент Эгона Бара, кстати, цитирует, который тоже предупреждал, к чему все это может привести.

Вот оттуда все и источники идут. Когда развалили страну, где жили люди Российской империи, потом Советского Союза, жили вместе и жили неплохо. Ну, по-разному, но это была единая страна, поэтому тут совершенно все очевидно.

Ну, и второе, наверное… Я еще на что обратил внимание? Президент еще раз вернулся к теме о том, что все-таки на войне должны быть правила, правила вооруженного противостояния. То, как сегодня ведет себя бандеровский нацистский режим, это требует не только изучения глубокого, но и оценки, примерно как Нюрнбергский процесс. Это будет.

- Да. К сожалению, пока этого пока нет. Путин еще сказал, что не Россия начала воевать, а с Россией начали воевать.

- Так это очевидно.

- Это не мы хотели, и не мы начали.

- С Россией, Советским Союзом.,. Всегда начинали воевать не мы, начиная от Гитлера, начиная с НАТО.

Кстати, президент НАТО тоже несколько раз упоминал.

Мы сделали все, мы объединили Германию, вывели войска, победив Германию. (Речь о 1945-м. - А.Г.) И что взамен этого получили? Я много раз говорил. Владимир Владимирович вспоминает Эгона Бара. А я все время вспоминаю Гельмута Коля, который совершенно жестко и точно говорил… Что нельзя лезть на Россию, нельзя лезть туда, где было решено в победе над нацистской Германией.

Но это же получилось на самом деле. Они же полезли! Посмотрите на Мерца. Я вот сегодня видел снова этого мерзавца по телевизору.

- Еще формулировка такая в речи президента, очень точная. «Западу не надо было годами поощрять агрессивный национализм, русофобию на Украине с целью превращения ее в инструмент борьбы с Россией…»

- А другого пути у них не было. Чтобы как можно больнее и серьезнее ударить по нашей стране.

Сначала был Кавказ - не прошло, теперь Украина.

Более того, давайте говорить откровенно, Украина – это искусственное образование, созданное в 1918 году. Спасибо товарищу Ленину за наше счастливое детство. Там живет огромное количество русских людей. Но!.. Там запрещен русский язык, русская культура, сносятся памятники.

Никто об этом не говорит.

Знаешь, что меня больше всего поразило? Очень корректное и аккуратное выступление президента.

- И спокойное.

- Он вполне аккуратный, как всегда. Честно говоря, я бы, наверное, сорвался.

- Я бы тоже сорвался. Ну, и еще такая формулировка, по-моему, очень важная. По словам Владимира Путина, не надо было НАТО начинать …. «с -исторической территорией России».

- О чем я и говорю.

- И не надо было подталкивать неонацистов…

- Он еще правильно сказал. Опять же, я возвращаюсь к своим встречам в Гельмутом Колем. Когда он услышал от Горбачева, что объединяется Германия, он не поверил. И спросил переводчиков, неужели это будет так? Но тогда нужно было, собственно говоря, подписать это все документально. Хотя Минские соглашения мы тоже подписывали. Но, по крайней мере, у нас были бы юридические основания сказать о том, что расширение НАТО на Восток – это грубейшее нарушение норм международного права.

Сегодня это по факту, а тогда бы это было де-юре.

- И еще одна важная фраза. Еще Путин сказал: «Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный режим накачивать самыми разнообразными способами». Ну, оружием, имеется в виду.

- Ну, это началось еще до 14-го года, для меня это очевидно. Ты знаешь мою историю, тогда я чуть не оказался послом на Украине. Откровенно сказать, и мы кое-что проспали, начиная с 90-х.

- Ну, и главный вывод из сегодняшнего выступления какой?

- Россия - сильная страна, которая выполнит все свои задачи. Пускай послушают нас… Или послушают через другие инструменты, они у нас тоже есть.

- Вы, наверное, имеете в виду…

- Я имею в виду, Саш, то, что я имею в виду. Особенно когда угрожают блокадой Калининграда, где я был совсем недавно. Получат по зубам.

- Спасибо огромное, Сергей Вадимович.