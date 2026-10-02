Взять кредит станет сложнее, но и потерять свои деньги - тоже: Что стоит за планами ЦБ по развитию финансового рынка на ближайшие три года

Выдавать займы «на глазок» больше не получится Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В середине сентября в Центробанке опубликовали «Основные направления развития финансового рынка России на 2027 - 2029 годы». Документ большой. Звучит официально и стратегически. Но план на то и есть план, чтобы так звучать. На ста с лишним страницах ЦБ рассказывает, что будет делать в ближайшие три года на всех своих подшефных рынках. И многое из этого напрямую касается нас - обычных вкладчиков и заемщиков. Давайте разберемся, что именно.

Ужесточения для заемщиков

Начну издалека. Одна из главных целей ЦБ - финансовая стабильность. Это значит, что в стране нормально работают банки, они не банкротятся. А люди могут в любой момент снять деньги со счета и потратить на что угодно. Чтобы все было стабильно, заемщики должны вовремя отдавать свои долги. И тут - вечный конфликт интересов. Люди хотят получить больше, надеясь, что все будет хорошо. А банки хотят выдать больше - тоже надеясь, что заемщик справится. ЦБ такой «авось» не устраивает. Поэтому постепенно закручивает банкам гайки.

Вот что хотят сделать в ближайшие годы:

Для оценки доходов заемщика можно будет брать данные только из официальных источников (Федеральной налоговой службы и других). Никаких «заявлений по форме банка» и прочих косвенных подтверждений более высокого дохода. Выдавать займы «на глазок» больше не получится. Правда, срок окончательного перехода только на официальные данные пока не определен.

В расчет долговой нагрузки включат не только задолженность по кредитам и займам, но и другие требования. Например, это могут быть долги по ЖКХ и алиментам - при наличии исполнительного листа (то есть, условно говоря, долг за «коммуналку» в два месяца считаться не будет).

А еще в число обязательных расходов попадет рассрочка от застройщика при покупке квартиры в новостройке. Информацию об этом компании обязаны будут передавать в бюро кредитных историй. Так что эти платежи тоже будут учитываться при одобрении других займов. Иначе сейчас выходит, что человек может платить гигантскую сумму застройщику, а банки этого даже и знать не будут.

С 1 апреля 2027 года нельзя будет иметь одновременно более одного «дорогого» займа (с полной стоимостью выше 100% годовых). Новый заем нельзя будет взять, пока не пройдет 4 дня после полного погашения предыдущего. Цель - оградить людей от долговой спирали, когда один микрозаем берется, чтобы закрыть предыдущий. Сейчас такое практикуется постоянно.

Что это значит для нас

Взять любой кредит станет труднее, особенно если заемщик получает доход «в конверте» или у него есть долги не только перед банками, но и перед управляющей компанией или бывшей супругой. Раньше банк мог не знать о них, а теперь будет знать. С другой стороны, это снижает риск, что человеку одобрят кредит, который он в итоге не потянет, осложнив жизнь и себе, и банку.

Защита от мошенников

Большой комплекс мер придумали и для того, чтобы усложнить жизнь финансовым мошенникам. Часть мер уже работает. Правительство приняло уже несколько крупных законов. Но в ЦБ тоже продолжают противостоять аферистам.

Вот что планируют сделать в ближайшие три года:

С 1 октября 2027 года кредиторы будут обязаны направлять заемщикам на «Госуслуги» информацию о подписании индивидуальных условий договора потребительского кредита. Нововведение означает, что больше нельзя будет незаметно оформить кредит на человека - он сразу узнает об этом через портал. И при желании сможет отказаться от него - в рамках периода охлаждения (двое суток, если сумма займа выше 200 тысяч рублей).

В ЦБ будут разрабатывать механизм и порядок возмещения денег клиентам, если их деньги украли хакеры - например, если они взломали банковское приложение клиента с помощью вредоносного программного обеспечения. А еще хотят определить подходы, как корректно распределять материальную ответственность между банками и операторами связи, если по их вине человек стал жертвой мошенников.

Что это значит для нас

Есть надежда, что банки и сотовые операторы будут активнее противостоять финансовым мошенникам. При этом в ЦБ хотят все же найти баланс между комфортом и безопасностью. Получится или нет, посмотрим.

Одна из главных целей ЦБ - финансовая стабильность. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Жилищные вклады

С 2027 года банки смогут открывать клиентам новый вид вклада - жилищный. Это очередная попытка властей стимулировать нас копить вдолгую. В данном случае - на покупку или строительство жилья.

Вот какие у него будут отличительные особенности:

- срок не менее трех лет;

- пополнение возможно в любой момент;

- снятие - не ранее чем через год (подробнее - ниже);

- застрахована будет сумма до 10 млн рублей;

- ставка будет определяться договором (на усмотрение банка);

- потратить деньги можно будет только на покупку или строительство жилья.

Главной «морковкой» жилищного вклада по идее должны стать повышенные процентные ставки. Ведь банк будет понимать, что эти деньги с ним надолго. А значит, можно чуть расщедриться и дать вкладчику больше. Другой вопрос - сейчас мало кто из банков возьмет на себя риск фиксировать какую-либо ставку доходности на длительный срок. Поэтому вполне вероятно, что ставка по такому виду вклада будет переменной - привязанной к инфляции, росту цен на недвижимость или ключевой ставке. Но это каждый банк будет решать самостоятельно, оглядываясь на экономическую ситуацию и то, что делают конкуренты. А вот условия досрочного погашения прописаны довольно жестко.

«Договор можно расторгнуть досрочно без потери процентов, но не ранее чем через полтора года после его заключения. Также средства со всеми накопленными процентами можно будет получить, если вкладчик расторгает договор досрочно, но не ранее чем через год с даты его заключения, и направляет накопленные средства на улучшение жилищных условий, а также если банк отказывается выдать кредит по договору по истечении срока накопления», - говорится в сообщении Центробанка.

Что это значит для нас

Появится еще один интересный инструмент для сбережений на квартиру. Если условия окажутся привлекательными, можно будет с большей эффективностью копить на жилье или первоначальный взнос по ипотеке.

КСТАТИ

С января 2027 года также заработает система гарантирования на рынке страхования жизни. В том случае, если страховая компания лишится лицензии, клиенты смогут получить свои деньги обратно. Лимит составит 2,8 млн рублей. Но в случае смерти застрахованного он выше - 10 млн рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

«Наша цель - чтобы люди не попадали в безвыходную ситуацию»

О задачах ЦБ «Комсомолке» рассказала директор Департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева:

- Прежде всего мы считаем важным укреплять и поддерживать доверие граждан к финансовому рынку. Для того, чтобы они инвестировали вдолгую, мы совместно с правительством постоянно совершенствуем меры по защите прав потребителей и инвесторов, боремся с навязыванием финансовых услуг, недобросовестными практиками на рынке. Одной из приоритетных задач является развитие финансовой, инвестиционной и киберграмотности, чтобы людям было проще ориентироваться в мире финансов, чтобы они могли защищать свои права. Также мы стараемся расширять доступность финансовых услуг. Большое внимание мы уделяем развитию финансовых и цифровых технологий. А чтобы люди не боялись ими пользоваться, важно минимизировать риски и обеспечивать безопасность цифровых решений.

Специального акцента на ужесточение расчета долговой нагрузки мы не делаем. Все это не означает, что граждане не смогут получить кредит. Цель изменений - обеспечить более полную оценку долговой нагрузки заемщика. Это позволит кредиторам точнее оценивать возможности граждан по обслуживанию долга, а нам - эффективнее ограничивать риски чрезмерной долговой нагрузки, чтобы люди не попадали в безвыходную ситуацию, взяв кредит, который не смогут отдать.

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