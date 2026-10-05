Не верили? А люди все-таки произошли от грибов

Сотни миллионов лет потребовалось нашим древнейшим предкам, чтобы перебраться из воды в землю, а потом выбраться и из нее. Фото: Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/Fotodom

Из большинства ныне имеющихся геологических находок следует, что первые грибы «пошли» в так называемый ордовикский период – появились на Земле примерно 450 миллионов лет назад. Однако свидетельства, которые предоставил в Палеонтологическом журнале российский геолог Пётр Колосов, дают основание утверждать: наша планета поросла грибами, как минимум, на 100 миллионов лет раньше - на целую вечность, по нашим понятиям. Стало быть, искать людям самых ранних предков надо, в первую очередь, среди грибов, хотя это и не очень любезно для нашего чувства собственного достоинства.

Ведь развиваясь, грибы стали прародителями всех других существ. В том числе и людей. Мы все эволюционно тесно связаны - представляем собой одну родственную группу заднежгутиковых. Или опистоконов, говоря еще боле научно.

Древние, очень древние

Доктор геолого-минералогических наук Пётр Колосов - главный научный сотрудник лаборатории стратиграфии и палеонтологии Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Российской академии наук (ИГАБМ СО РАН) - обнаружил «старожилов» грибного царства в породах на юго-западе Якутии. Ученый разглядел их в так называемых строматолитах – древних структурах, которые образовались в виде столбов на прибрежном мелководье. Грибы их постепенно и формировали за счет кремния, приникавшего с водой внутрь и замещавшего органическое вещество.

Предки самих грибов, живших в воде, питались всем телом – поглощали растворенную окружающую органику, произведенную водорослями.

Во время отливов водные грибы регулярно оказывались на суше без пищи, доступной со всех сторон. Привыкая к такому неудобству, они начали формировать мицелий – эдакие нити, которые прорастали в почве. Так постепенно и перебрались на сушу – приспособились к сухопутному и более спокойному образу жизни.

Нити заметны в микроскоп. Их Колосов назвал «четкими признаками адаптации». По его словам, «постоянная смена условий — то в воде, то на воздухе — и запустила формирование этих адаптаций, что, конечно же, повлияло на последующий выход грибов на сушу».

Останки грибов, обнаруженных в Якутии. Жили примерно 550 миллионов лет назад.

Еще древнее

В 2019 году ученые из Университета Льежа (University of Liеge, Belgium) сообщили в журнале Nature, что обнаружили окаменевшие останки некого гриба в породах возрастом в миллиард лет. Что сомнительно, но не исключено.

Не меньше миллиарда лет, надо понимать, было и самому грибу. Что отодвигает его родословную вообще в дремучую древность.

Бельгийские исследователи уверяли, что разглядели в отложениях сланца – то есть, на суше – крошечные, в десятую долю миллиметра, сферические споры. Сферы якобы были многоклеточными и переплетенными нитями мицелия. И те, и другие содержали хитин, который свойственен грибам.

Невероятно древнему грибу дали название Ourasphaira giraldae. Первые животные, найденные учеными, гораздо моложе него. Например, дикинсонии (Dickinsonia) — эдакие мягкие симметричные лепешки, напоминавшие то ли перья то ли пальмовые ветви — завелись на Земле примерно в то же время, что «грибы Колосова». «Лепешки», кстати, одно время считали грибами. Но в итоге причислили к животным, в которых со временем эволюционировали грибы.

КСТАТИ

С грибов всё началось – грибами всё и закончится

Как сказано в книге Екклесиаста (глава 1, стих 9): «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». А это значит, что глобальный катаклизм, который случился 66 миллионов лет назад рано или поздно повторится. Не завтра, не послезавтра, конечно, и не через тысячу лет – это известно точно, но когда-нибудь обязательно. Может быть, через 100 тысяч лет.

Розанна П. Бейкер (Rosanna P. Baker) и Артуро Касадевалл (Arturo Casadevall) из Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health) прояснили, что последовало за предыдущим концом света - тем, который 66 миллионов лет назад устроил динозаврам и многим другим обитателям Земли врезавшийся в нее 10-километровый, а то и 15-километровый астероид. Они вымерли. Ученые обнаружили, что отложения, которые образовались в тот период – после катастрофического столкновения - были просто усыпаны спорами грибов. А до удара из космоса такое «буйство» не наблюдалось.

«Наши результаты подтверждают всплеск грибковой активности на границе K/Pg (мел-палеогеновый период – время того самого удара – прим. Ред.)», - сообщили авторы в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Как считают ученые, грибы выжили благодаря своей особенности впитывать всякую дрянь из окружающей среды, а потом расплодились «благодаря обилию мертвого органического вещества», начав интенсивно его перерабатывать.

Увы, когда-нибудь грибы расплодятся опять.

О том, каким - в подробностях - был конец света 66 миллионов лет назад, читайте наш материал.

Кстати, есть и хорошая новость: если катаклизм уничтожит людей, то именно грибы со временем поспособствуют их – людей - второму пришествию эдак через миллиард лет.