Ради радистки Кэт Екатерине Градовой пришлось расстаться с ролью в «А зори здесь тихие»

Екатерина Градова в телефильме "Семнадцать мгновений весны" Фото: РИА Новости.

Театральная актриса Екатерина Градова снялась в кино всего в 4 (прописью: четырех) ролях. Но две из них были сыграны в самых любимых отечественных сериалах. Она была радисткой Кэт в «Семнадцати мгновений весны». И (хоть не все осознали, что на экране та самая радистка) - напарницей Ручечника в «Семнадцати мгновений весны».

Немногим актерам повезло так же снайперски появиться в обоих главных, бессмертных советских телехитах: только Евстигнееву, Куравлеву и Светлане Светличной. Но радистка Кэт, конечно, круче и Габи, и оберштурмбанфюрера СС Айсмана. На одном уровне с Плейшнером, только экранного времени у нее больше.

«ОПАСАЙТЕСЬ НАШИХ ПОЛОВЫХ БЕРКУТОВ»

Ее отец Георгий Градов был крупным архитектором, доктором наук, членом-корреспондентом Академии строительства и архитектуры СССР, руководителем мастерской, проектировавшей Новокузнецк. Особенно Екатерина Георгиевна гордилась его участием в войне: он прошел ее всю гвардии майором, «руководил полком саперов, совершил не один подвиг, сохранив всех до одного бойцов». Мать, Раиса Градова, была актрисой театра имени Гоголя (а под конец жизни стала монахиней). Дочку они воспитывали в строгости, с детства хотели дать ей отличное образование: в четыре года Катя взялась за немецкий язык, потом за английский, занималась на фортепиано, рисовала...

Она не оставила мемуаров, но о многом рассказывала в интервью. «Я очень любила музыку, рассказывала содержание каждой услышанной симфонии или концерта, как я это понимала. Писала и читала очень рано, подражая отцу, с утра составляла списки день на день, и, неукоснительно выполняя их, с особенным удовольствием вычеркивая из моего ежедневника сделанное. Эта привычка по сей день держит меня в ощущении четко выстроенного дня и всех моих обязанностей, а не только прав. (...) Впервые узнав о том, что есть смерть, я не могла понять, что она такое, и смириться с ней. (...) Решила не допустить смерти родителей. В шесть лет на деньги, выданные мне на покупку зефира, я самостоятельно купила книгу «Микробиология» - хотела продлить жизнь родителей. Когда мне подарили настоящий микроскоп, начала с ластика, записывая наблюдения за изменением его состояния после стирания написанного. Часто переводила с английского сказки, делая из них пьесы, и ставила их. Зрителем была няня Анна, а главной актрисой - Тонечка, дочка нашего дворника. Это мое увлечение родилось в театре, где работала моя мама и куда я часто ходила».

В общем, логично, что она, с детства занимавшаяся языками, поступила в институт имени Мориса Тореза. Но логично и то, что пристрастие к театру пересилило, и после первого курса она ушла в Школу-студию МХАТ. За год до выпуска ее уже позвали в театр имени Маяковского играть в «Талантах и поклонниках». А в дипломном спектакле, «Женитьбе Фигаро», ее заметил главный режиссер театра Сатиры Валентин Плучек и пригласил в труппу.

Так она и познакомилась с первым мужем, Андреем Мироновым. Он ее уже видел на сцене, влюбился с первого взгляда (сказал Валентину Гафту, сидевшему с ним рядом в зале: «Эта девушка будет моей женой!») В театре Сатиры встретил ее прямо в фойе, настаивал, что к Плучеку они должны идти вместе... Строгая Екатерина отказала. А Плучек, пообщавшись с нею, подтвердил свое приглашение, только сразу предупредил, чтобы она опасалась «половых беркутов» труппы (это выражение она запомнила на всю жизнь). Среди «беркутов» он назвал и Миронова. Что респектабельности в глазах юной актрисы ему не прибавило.

Но Миронов был настойчив, звонил ей домой, назначал свидания, а через считаные дни после знакомства просто привез без предупреждения в ЗАГС и предложил подать заявление. И она согласилась, потому что и сама успела потерять голову. Родители жениха и невесты были очень озадачены, когда узнали, что их сын и дочь собираются сочетаться браком, но Мария Миронова вспомнила, как подростку Андрею приснился сон: он женат, жену зовут Катенькой, а дочь Машенькой... В мае 1973-го у них родилась дочь, Мария Миронова, ныне актриса.

Роль в фильме "Место встречи изменить нельзя" (1979 год)

«ЧЕРЕЗ ПАРУ МЕСЯЦЕВ БРАКА ПОЯВИЛОСЬ ЧУВСТВО, ЧТО Я АНДРЕЯ РОДИЛА»

Екатерина Георгиевна потом находила бесконечное множество теплых слов о своем первом супруге. Вспоминала, каким он был скромным и заботливым.«Большим ребенком, тихим, нежным... У меня через пару месяцев появилось чувство, что я его родила. Хотелось лечить, кормить, ласкать». Как осыпал ее подарками, добывал дефицитные продукты. Как бесконечно звонил, чтобы справиться о ее самочувствии. Как изысканно шутил. Как любил чистоту. Как не умел лукавить, ни перед кем не пресмыкался, со всеми говорил на равных, никому не завидовал, осуждал только себя. А она убирала квартиру, готовила еду, и, кажется, чувствовала себя счастливой.

Он мечтал, чтобы она завязала с театром, родила бы ему еще одну дочь и сына. И не хотел, чтобы она снималась: мысль, что она будет играть любовные сцены с кем-то другим, была для него просто невыносимой. Впрочем, с какой бы нежностью Градова ни вспоминала Миронова, там звучит фраза: «Андрей считал: «Что позволено мужчине, не позволено женщине». Сам он снимался, где хотел, и, как деликатно формулировала на склоне лет Екатерина Георгиевна, был развращен театральной атмосферой и нравами. Он любил женщин, причем разных, и она оказалась не готова мириться с изменами.

Что до кино, она дебютировала на экране в 1967-м, сыграв неглавную роль в хмурой мелодраме «Осенние свадьбы». А через несколько лет Станислав Ростоцкий пригласил ее в «А зори здесь тихие» на роль Риты Осяниной. Начал пробовать, казалось, роль уже обеспечена, - но в коридоре «Мосфильма» ее внезапной поймал какой-то ассистент и отвел в кабинет к Татьяне Лиозновой. А та с ходу начала говорить, что незачем ей сниматься в карельских болотах среди комаров, «в компании девок». Лучше сняться в ее многосерийном фильме: там и Вячеслав Тихонов, и работа в Германии... Тихонов в это время сам был на студии, Лиознова попросила Градову с ним на пару прочитать диалог Штирлица и радистки Кэт - и после этого мысленно сразу утвердила на роль в «Семнадцати мгновениях». (Встреча с Мироновым состоялась, когда съемки уже шли полным ходом, но колоссального успеха еще никто не мог предсказать).

Актриса на сцене театра Сатиры в спектакле "Чудак", 1980 г. Фото Николая Малышева /Фотохроника ТАСС/

Потом была еще одна неглавная роль, в забытом напрочь фильме «Рождение» (про рождение Армянской ССР). Ну, и эпизод у Говорухина в «Месте встречи», которым она была очень недовольна - ей казалось, что она плохо сыграла похитительницу шуб Волокушину. (Рассказывают, кстати, что она снималась в своей собственной шубе, а потом выяснилось, что та и впрямь из украденной партии: сотрудники МВД «опознали» ее, посмотрев фильм, потом долго выясняли у актрисы, где она ее достала...)

В конце 80-х она ушла из театра. Тяжело заболела. Вылечилась и прожила еще тридцать с лишним лет. Стала глубоко религиозной. В одном интервью ей задали вопрос: «Чего хочет женщина?», она ответила «Я хочу для своих детей и для себя Вечной жизни» («ответ, видимо, не понравился, и интервью не было опубликовано»). Множество опубликованных интервью - именно о вере, о покаянии, о духовных традициях. Занималась с детьми, рассказывала им о Евангелии и житиях святых, изучала с ними русскую классическую музыку и живопись... А скончалась внезапно, от инсульта в феврале 2021 года.