«Папа всех бомб»: чем Россия может ответить ВСУ

Неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 отправляются в зону СВО Фото: Министерство обороны РФ.

Результативные удары по киевским мостам повергли противника в шок. Миф о том, что переправы через Днепр недосягаемы, повержен.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Андреем Клинцевичем, главой Центра изучения военных и политических конфликтов.

ПОЧЕМУ УДАРЫ УСИЛИЛИ?

- Почему сейчас удары по Украине так заметно усилили, и качество ударов изменилось?

- Качество ударов изменилось с качеством вооружений, которые мы используем. Давайте перенесем нас в будущее, 2027 год.

- Война закончится?

- Думаю, там начнут роботы воевать друг с другом. Военно-промышленные корпорации мира не захотят останавливать идеальный полигон для отработки новых технологий. Не просто так Илон Маск теперь – глава отдельного комитета Белого дома, который будет объединять все новые стартапы для выработки понимания оружия будущего.

ЧТО ЗА БОМБЫ?

- Так вот, 2027 год...

- Россия начнет наносить удары многотонными бомбами, 6 или 9 тонн, со стратегических бомбардировщиков.

- Это ФАБы?

- Это назовем так, папа всех бомб. Американцы сделали самую крупную в мире неядерную бомбу, назвали «мама всех бомб». А мы сделаем еще мощнее и скажем, что будет называться «папа всех бомб».

- Когда эти бомбы полетят, что произойдет?

- Начнут разрушаться на ином уровне сооружения. Когда спросят - а чего ж мы это в 2026 году не применяли? Да потому что не было технической возможности! Вероятность того, что мы еще серьезнее научимся затаскивать наши стратегические бомбардировщики на бОльшую глубину на территорию Украины, более высокая будет к 2027 году, когда у украинцев произойдет износ систем.

Глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ?

- То, что мы сейчас делаем, стало возможным благодаря чему?

- Появлению технологий. Если взять реактивные «Герани», которые в последнее время бьют по мостам, это сразу три направления, которые сложились в одной точке. Первое -появление скоростной платформы, появление реальных турбовинтовых двигателей российского производства, которые стали массовыми, дешевыми и дали возможность применять это на небольших платформах, таких как «Герань-4», «Герань-5». Это позволяет обходить огромное количество, более 60%, мобильных огневых групп.

- Они не успевают?

- Да, наши скорости не позволяют им сбивать. Сбивают только самолеты со своими ракетами или пушками. Ну и зенитные комплексы, которые с земли применяют ракетные вооружения. Лазерные комплексы – пока это диковинка как у нас, так и у противника.

- Второе направление?

- Появление новой боевой части. Она только в этом году появилась в нормальных объемах, доработанная. Это кумулятивно-режущая боевая часть. Она позволяет перерезать металлоконструкции. Обычный фугас гнет металл, но не выворачивает, не срезает. Потребовалось формирование плоской кумулятивной струи.

- Третье направление?

- То, о чем противник вдруг резко заговорил - система связи. Она позволяет наводить эти дроны с точностью до метра. Потому что крайний удар по Московскому (на Украине он называется Северный) мосту. Там видно, что буквально на метр «Герань» отклонилась от удара по основанию тросовой системы, которая должна удерживать, условно говоря, центральную мачту.

Результативные удары по киевским мостам повергли противника в шок. Миф о том, что переправы через Днепр недосягаемы, повержен. Фото: REUTERS.

О ЧЕМ ЗАДУМАЛСЯ ПРОТИВНИК?

- Промахнулся или «промахнули», чтобы совсем его не добить?

- Предполагаю, что если он так близко проходил под основанием, то, конечно, выгоднее было попасть в это основание, чтобы с одной из сторон слетели тросы.

- На Киев летают опытные операторы...

- Мы не знаем, в каком режиме работал этот дрон – в автоматическом режиме или под управлением оператора. Кадров у нас пока нет. Но мы видели кадры, как мы на скорости можем ударить по несущемуся поезду ночью.

- Это наше ноу-хау?

- В мире так мало кто может сделать. Могут сделать, но нужно, чтобы самолет висел над поездом, подсвечивают лазером, и туда бьет ракета. А вот так, чтобы догнать и через систему связи сделать - это сложнее.

- Противник задумался?

- Да, а как же у русских получается? Как они получают скоростной сигнал связи, который позволяет это делать? Если есть задержка, как с луноходом, она не сработает, опоздание на долю секунды – и ты просто не сможешь управлять этим дроном. Тут значимо появление, во-первых, отдельных окон связи через терминалы «Рассвет» - это очень важно. И второе, конечно, это система ретрансляции сигнала через mesh-сети, через другие дроны, которые висят в воздухе, и через систему ретрансляторов, которую мы реализуем на земле.

- Для противника это большая проблема?

- Большая. Потому что маленькая коробочка, закамуфлированная под мусорный пакет, может месяц работать где-нибудь на свалке на горе, условно говоря, и засечь ее сигнал в шуме Wi-Fi, мобильных телефонов достаточно сложно, не понимая, на каких частотах. Сейчас противник судорожно пытается понять, что же там русские разворачивают. Да, у нас такие возможности есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина приближает ядерную катастрофу: зачем Зеленский упорно бьет по ЗАЭС

Громко тявкает, но боится укусить: зачем самая крохотная армия НАТО пытается изобразить угрозу России