«Это ненависть к русским»: в Латвии дали 7 лет тюрьмы волонтеру за помощь российским старикам

Сергея Никитина задержали на границе в сентябре 2025-го, когда он вез инвалидные коляски, костыли, ходунки и подгузники для российских домов престарелых. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вчера в Риге суд приговорил к 7 годам заключения 66-летнего гражданина Германии и России, волонтера Сергея Никитина. Его задержали на границе в сентябре 2025-го, когда он вез инвалидные коляски, костыли, ходунки и подгузники для российских домов престарелых. Власти Латвии обвинили Никитина в финансировании вооружённого конфликта — следствие утверждало, что гуманитарный груз якобы мог использоваться для поддержки российских военных структур.

КАК СУДИЛИ СЕРГЕЯ НИКИТИНА

«Грабители самые что ни на есть: прихватили, отобрали, обобрали. Ещё и посадили. Это русофобия, это ненависть к русским. Это фашизм, это нацизм», - заявил Никитин после оглашения приговора. А в своем последнем слове на суде он сказал: «На поле боя не нужны костыли и коляски, это надо было мирным больным людям. Это была моя гражданская позиция. Я - гражданин Германии, но Россия - мое Отечество. И там многие люди нуждаются в помощи».

Но для «гуманных» латвийских властей Никитин – преступник. Никаких внятных доказательств для его обвинения в «пособничестве» российским военным в ходе следствия и потом на суде так и не было предъявлено. А зачем? Надо посадить человека только за то, что он помогал русским. Пусть даже старикам и калечным.

Русофобам из Латвии никаких доказательств не надо. Достаточно сказать, что обвиняемый участвовал в «гибридной войне» против страны ЕС, а значит, и всей Европы.

ПЫТАЛИ ЛИШЕНИЕМ ЛЕКАРСТВ

Никитина обвинили в «поддержке войны». Вот что он сказал на суде по этому поводу:

- Без экспертиз, без свидетелей нельзя доказать злой умысел с моей стороны, фактов передачи имущества военным организациям - их нет в деле. Обвинение утверждает, что я исходил из идеологических мотивов, но нет ни переписки, ни свидетельств. Это гуманитарная помощь! Медицинские товары, ходунки, памперсы, белье… Из 486 единиц, обозначенных следствием, ничто не является продукцией для военных нужд! Пишут - неустановленное количество, передает неустановленным лицам… Нет доказательств передачи военным подразделениям, использования в военных действиях. Ни одна организация военная не названа конкретно.

Больше года, пока шло следствие, Никитина, по его признанию, подвергали пыткам. «Мне полтора месяца не отдавали зубные протезы, я не мог нормально питаться, - обвинял уже он латвийские власти на суде. - Не отдавали мои медицинские препараты - 11 препаратов, от гипертонии, диабета, для сердечной системы. Давление скачет от 200 на 110. Пульс до 120 ударов… Из-за огромного количества клопов начался страшный зуд кожи, я потерял 10-15 кг веса, упало зрение катастрофически! Отслоение сетчатки. Воспаление десен. Мои просьбы отвезти меня к стоматологу - остались без внимания».

«НОРМАЛЬНАЯ СТРАНА ЕВРОСОЮЗА»

Но хладнокровных служителей латышской Фемиды этим не проймешь. Русский? Вез гуманитарку в Белгород? Виноват! Для официальной Риги восточный сосед – враг по определению, и любая попытка помочь нуждающимся русским - уже преступление.

Борьба за права русскоязычных жителей Латвии, которые составляют больше трети населения страны – тоже преступление.

Политическое поле властями давно зачищено, и на только что прошедших выборах ни одна партия, заявляющая, что борется за права русскоязычных, в сейм не прошла. Правозащитники давно сидят по тюрьмам. По данным латвийского политика и публициста Владимира Бузаева, в Латвии с 2017 года состряпаны десятки уголовных дел за политические взгляды. Основная статья – 74.1 Уголовного закона – «оправдание преступлений против мира».

Для официальной Риги восточный сосед – враг по определению, и любая попытка помочь нуждающимся русским - уже преступление. Фото: Mehaniq/Shutterstock/Fotodom

Есть такой парадокс в Евросоюзе – пока страна домогается членства в нем, она старается соответствовать «общим ценностям» и «правам человека». А как только приняли, то, значит, она уже всем требованиям отвечает и дальше сама все регулирует.

Латвию в 2004-м году принимали в ЕС с оговоркой о существовавшем в стране «дефиците демократии» - позорном институте «неграждан», к которым тогда относилась почти треть населения. Но членство в «цветущем саду» все и списало. Раз ты уже среди лучших, какие к тебе могут быть претензии?

Сегодня в странах Прибалтики около 30 подтвержденных случаев преследования правозащитников. Половина из них – за решеткой, один умер в заключении.

Волонтер Сергей Никитин, хоть и не гражданин Латвии и не правозащитник, пополнил список латвийских политзаключенных. А что? Нормальная страна нынешнего Евросоюза.

ВОЗИЛ ГУМАНИТАРКУ 20 РАЗ

Сергей Никитин с 1990 х годов постоянно живёт на немецкой территории. Следствие установило, что с ноября 2023 по сентябрь 2025 года он примерно двадцать раз пересекал границу Латвии и России через КПП Терехово. Для поездок использовался автомобиль, зарегистрированный в Германии.

Осенью прошлого года Никитина остановили латвийские таможенники, когда он возвращался из России. При осмотре мобильного телефона задержанного были найдены видеозаписи, на которых он раздаёт помощь людям в камуфляже в военном госпитале Белгорода. На основании этих материалов обвинение и квалифицировало действия Никитина как финансирование российской армии.

На суде Никитин настаивал: получателями помощи были пациенты и постояльцы домов престарелых, реабилитационных учреждений. Видеозаписи с людьми в камуфляже он объяснил тем, что такая одежда стала популярной среди гражданских.

Судья Лейтане признала Никитина виновным по предъявленному обвинению. Помимо семи лет лишения свободы, суд постановил конфисковать автомобиль Никитина и связанное с ним имущество.