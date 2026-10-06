Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, 7 октября у Владимира Путина день рождения. Хотели бы узнать, будет ли он праздновать, и в каком формате.

- День рождения – это всегда очень такой личный праздник, - заметил официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 6 октября, на вопросы журналистов. - Конечно, главное для президента – то, что его поздравляют все его родные и близкие, как и все обычные люди. Но у президента редко бывает это полностью праздничным днем. Завтра, например, у главы государства запланирована целая серия международных телефонных разговоров… Конечно же, в первую очередь по случаю его дня рождения.

Песков рассказал о планах Путина на свой день рождения Россия будет вынуждена принимать все меры для обеспечения безопасности на фоне планов Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Мы будем вас информировать об этом. Будут также иные мероприятия, о которых мы вам завтра расскажем.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- В декабре традиционно президент проводит большую пресс-конференцию и «Прямую линию». Могли бы вы уточнить, в этом году будет сохранен совмещенный формат? И началась ли уже подготовка?

Песков:

- Да, подготовка уже началась. И мы готовим, так же как это было в прошлом году, в предыдущие годы, совмещенный формат. Это будет и «Прямая линия», и ежегодная большая пресс-конференция главы государства.