Украина извинилась перед Южной Кореей. Но сделала это «без уважения»

Глава МИД Южной Кореи Чо Хён. Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press

Вы что-нибудь слышали о том, что Украина извинилась перед Южной Кореей за то, что ее «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский на весь мир растрепал о конфиденциальной договоренности Киева с Сеулом по поводу передачи последнему двух пленных северокорейцев? Причем соглашение было заключено по инициативе Киева. Не слышали. И никто не слышал. А Киев, между тем, извинился. И на этот раз про извинения рассказали в Сеуле. Явно к неудовольствию украинской власти.

Правда, в Сеуле принесенными извинениями не удовлетворились. Как говорил в таких случаях дон Корлеоне: «Ты делаешь это без уважения». А уважение на Востоке значит много. Гораздо больше, чем на Украине, где в Киеве уже забыли про такое слово, а главарь режима несет любой бред, который только приходит ему в голову.

Про извинения Киева рассказал глава МИД Южной Кореи Чо Хён. Который, как он сам рассказал, поддерживает постоянный контакт со своим украинским коллегой Андрием Сибигой. Именно от него Чо Хён, судя по всему, и получил извинения.

- В сообщениях, которые я получил от Сибиги, были извинения. Но они не соответствуют тому уровню, которого мы ожидаем, поэтому мы намерены принять решительные меры, — разъяснил Чо во время заседания по поводу парламентского контроля за деятельностью МИД.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига Фото: REUTERS.

Напомним, что договоренность между Украиной и Южной Кореей о передаче двух военнопленных предусматривала режим секретности, чтобы не навредить ни им самим, ни их родственникам в КНДР. Но украинский «просрочка» Зеленский во время своего выступления с трибуны на Генассамблее ООН в Нью-Йорке публично объявил о передаче пленных Сеулу, чем вызвал гигантский дипломатический скандал между двумя странами. Поведением украинского главаря возмутился даже президент Южной Кореи.

А в Киеве поначалу не придали этому большого значения. МИД Украины отрицал поначалу наличие такой договоренности, а глава дипломатического ведомства Незалежной Андрий Сибига даже назвал поначалу произошедшее «дипломатическим недоразумением» и выразил надежду на его скорое урегулирование. В многочисленных пабликах в Сети украинские пользователи после негативной реакции Сеула поливали Южную Корею отборным матом и издевательскими оскорблениями. Хотя в это же время в ходе непубличных переговоров с Сеулом Сибига признал сложность возникшей ситуации.

Неудовлетворенность южнокорейской стороны полученными извинениями оставляет за Сеулом свободу рук и право на ответный ход. В парламенте Южной Кореи во время обсуждения вопроса с главой МИД депутаты обсуждали различные варианты реагирования, и один из парламентариев призвал отозвать посла из Киева. Чо Хён в ответ на эту инициативу сказал, что такой вариант вполне возможен. Если это произойдет, то будет означать существенное снижение уровня дипломатических отношений, и тогда ни о каких уступках и «подарках» Сеула «бандеровскому режиму» на Украине могут просто забыть. В таком случае корейцы даже за деньги не скажут Киеву «да».

У Киева есть сейчас выход из ситуации, но он явно не понравится самому «просрочке». Для этого Зеленский должен сам и, судя по всему, публично принести извинения за то, что он не подумал (как, впрочем, обычно), когда выступал на Генассамблее ООН. Пойдет ли на такой шаг «просроченный», который превыше всего ценит собственное эго, или, как он привык, постарается остаться непогрешимым? Сейчас именно от этого зависят отношения Южной Кореи и нынешней бандеровской Украины.

Ну а мы можем констатировать, что ведущие себя по-хамски украинские дипломаты, которым приказано реализовывать наступательный характер украинской дипломатии в духе «криворожской школы», на самом деле нормально работают не только в публичной сфере, могут действовать и по конфиденциальным дипломатическим каналам.

Для этого надо всего лишь взять их за задницу. Не только МИД, кстати говоря.

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