Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, сейм Литвы в первом чтении поддержал исключение запрета ядерного оружия из Конституции. Кроме того, США рассмотрят предложение о создании постоянной американской базы в Литве. Что в Кремле думают о происходящих изменениях, какие цели преследует Вильнюс? И как это отразится на ситуации в регионе? Как при этом будет реагировать Москва?

- Ну, смотрите, все-таки военная база – это часть военной инфраструктуры, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 6 октября, на вопросы журналистов. - Если военная инфраструктура главной страны в НАТО приближается к нашим границам… То, конечно же, это не может восприниматься иначе, чем шаг в сторону эскалации напряженности.

Песков рассказал о планах Путина на свой день рождения Россия будет вынуждена принимать все меры для обеспечения безопасности на фоне планов Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ровно как и размещение на территории соседнего государства ядерного оружия.

И то, и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте… А, наоборот, станет еще одним существенным витком в нагнетании напряженности, к нашему сожалению.

Что касается России, конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

Вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, глава немецкой разведки заявил, что Германия рискует быть втянутый в вооруженный конфликт с Россией, обвинив Москву в ведении теневой войны и гибридных атаках. Как Кремль подобные заявления оценивает?

Песков:

- Как абсолютно безосновательные, не имеющие под собой никакой реальной аргументации обвинений. Так мы к этому и относимся. Слышали это уже неоднократно.

Это, скажем так, такой прием информационный, искусственное создание эфемерного врага, для того чтобы оправдывать расходы на милитаризацию.

То, чем занимается Федеративная Республика Германия.