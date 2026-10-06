«Невменяем и опасен»: слова Трампа об ударе Ирана по Лос-Анджелесу вызвали бурю в США

Президент США Дональд Трамп выступил с необычным заявлением на предвыборном митинге в штате Небраска Фото: REUTERS.

C необычным заявлением выступил президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Небраска. Агитируя за сенатора-республиканца Пита Рикеттса перед выборами в Конгресс, американский лидер сказал: Иран способен уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего, но это, мол, станет «незначительной ценой», которую Америка заплатит за свою безопасность.

Ничего себе «незначительная цена» - в Лос-Анджелесе с пригородами живут 13 млн человек, в округе Сан-Диего - 3,3 млн. А главное, Иран не выказывал ни малейших намерений уничтожать американские города.

Почему Трамп столь странно высказался, KP.RU пояснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

УГРОЗА РАЗДУВАЕТСЯ

«Здесь я вижу два варианта. Либо Трамп действительно не знает реальной ситуации о возможностях и намерениях Ирана, либо сказал это умышленно, - говорит Константин Блохин. - Трамп таким образом пытается придать иранской угрозе экзистенциальный характер. Он имел в виду: если не справиться с Ираном, значит, американские города будут уничтожены. То есть искусственно усиливается образ противника, угроза раздувается, чтобы обосновать дальнейшие военные действия».

Надпись на одном из домов Тегерана гласит: "Долой США" Фото: REUTERS.

Ранее в Пентагоне заверяли, что на сегодня у Ирана нет возможностей для прямого ракетного удара по материковой части США.

А вот Трамп в своих прошлых речах не раз напоминал, что, если дать Тегерану разработать ядерное оружие, то оно будет угрожать американским городам.

«МЫ НЕ РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ»

Калифорнийские политики-демократы осудили Трампа.

«После отправки Национальной гвардии и морской пехоты для оккупации Калифорнии (речь о подавлении протестов против борьбы с нелегальными мигрантами - Ред.) Дональд Трамп теперь говорит, что наши иностранные враги должны «уничтожить» Лос-Анджелес и Сан-Диего, - заявил в соцсетях губернатор штата Гэвин Ньюсом. - Он невменяем и опасен».

«Мы не расходный материал. И мы никогда не будем «маленькой ценой». Держите наш город подальше от ваших безрассудных разговоров о войне», - написал мэр Сан-Диего Тодд Глория.

- Я бы не связывал заявление Трампа напрямую с его желанием позлить демократов. В этом весь Трамп - на постах в Twitter он когда-то и сделал себе политическую карьеру, постоянно раздражая всех своими заявлениями. Не думаю, что, говоря о возможности ударов по городам США, он вообще думал о демократах, - добавил Константин Блохин.

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