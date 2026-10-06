Фото: REUTERS.
Нобелевскую премию по физике получил бельгийский ученый, работающий в США, Френсис Хальзен. Получил, как уже успели пошутить в научных каналах, «за кубик льда» («за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории IceCube – Ледяной Куб - и открытие высокоэнергичных нейтрино астрофизического происхождения"). Именно Хальзен предложил в свое время взять кубометр чистейшего льда Антарктиды, и ловить в нем излучения из космоса. Обсерватория IceCube в Антарктиде работает в паре с Байкальским нейтринным телескопом, рассказал KP.RU директор НИИ прикладной физики Иркутского госуниверситета, кандидат физико-математических наук Андрей Танаев. В чем же суть трудов нового нобелевского лауреата и наших ученых?
Если спросить физика, какое слово он слышит чаще всего на диспутах и форумах, он ответит – «нейтрино». Частица почти без массы, и она почти не взаимодействует с веществом: Землю пронзает, как луч света оконное стекло, даже не отклоняется. Но именно она может быть претендентом на роль неуловимой темной материи. Но если бы только это: в теоретических работах воздействием нейтрино пытаются объяснить едва ли не все странные эффекты, с которыми сталкиваются ученые в лабораториях.
Нейтрино рождаются в космосе в громадных количествах. Так, одним из заметных источников нейтрино является наше Солнце. Причем, если световые лучи мы видим те, что пришли с его поверхности, нейтрино выходит непосредственно из центра, поставляя ценнейшую информацию о ядерных реакциях внутри светила. Кроме Солнца, источником нейтрино оказываются вспышки сверхновых, черные дыры и другие интереснейшие объекты.
Фото: REUTERS.
Вот только поймать нейтрино непросто. Ведь, как уже говорилось, нейтрино не замечает нашей обычной материи. Впрочем, очень редко – замечает. Чтобы выцедить из миллиарда пролетов один факт взаимодействия, «детектор» должен быть огромным.
В мире есть несколько нейтринных обсерваторий. Одна, в Антарктиде, использует в качестве детектора кубический километр льда, в котором специальные сенсоры ловят вспышки света – это и есть признак столкновения вещества в нейтрино. Другая – у нас, в пучине Байкала, где на немыслимой глубине подвешены светочувствительные элементы. Обе обсерватории работают в паре.
- У нас аналогичный инструмент, только в воде, а не во льду. Фактически работаем совместно. Они смотрят на север, мы на юг, - говорит Андрей Танаев.
Хальзену дали Нобелевку за то, что в 1988 году он додумался: именно лед – отличный ловец нейтрино.
- Премию дали, безусловно, "за дело". Но странно, что так долго тянули, - говорит Андрей Танаев. - Халзен занялся экспериментальной нейтринной астрономией в 1980-е. В конце десятилетия он предложил использовать в качестве рабочей среды нейтринного телескопа прозрачный лёд Антарктиды. Он же стал научным руководителем проекта AMANDA (Antarctic Muon And Neutrino Detector), который послужил прообразом обсерватории IceCube.
Фото: REUTERS.
Справедливости ради, и до Хальзена идеи, как уловить нейтрино, крутились около воды да льда. Первым детектором были баки с водой и солью, стоявшие около ядерного реактора (за него тоже в свое время вручили Нобелевку Клайду Коуэну и Фредерику Райнсу. Затем додумались, что сработает жидкость для химчистки: гигантские бочки с этим «варевом» опустили в шахту, чтобы не мешала земная радиация. Снова вернулись к воде: так, построили бассейн размером с десятиэтажный дом.
Но была проблема: хорошо бы поймать нейтрино очень высоких энергий. А их мало. Надо больше воды. И вроде бы идея – не бак, не бассейн, а естественный резервуар – на поверхности. Но до льда прямо в толще Антарктиды (никто, конечно, физически не вырезал из ледника этот кубометр, просто вбурились) додумался именно Хальзен. А у нас и еще в некоторых местах (но наш прибор несравненно точнее и лучше) применили байкальскую воду вместо льда.
Конечно, просто за идею («а давайте датчики введем в лед») Нобелевку бы не дали. Но уж очень интересные результаты получили и у нас, и в Антарктиде.
Идея Байкальского нейтринного телескопа появилась в 1980 году. Тот проект назывался NT-200.
- И AMANDA, с которой начинал Хальзен, и NT-200 относились к телескопам первого поколения. NT-200 стал прототипом Baikal-GVD - телескопа второго поколения, строительство которого началось несколько позже IceCube, ныне работающих в паре, - объясняет генеалогические связи проектов Андрей Танаев.
Вся история создания Байкальского телескопа, а она насчитывает уже более 40 лет, это история преодоления самых разных технических сложностей, говорит Андрей Танаев:
- Ученые плохо понимали, как по дну укладывать многокилометровые кабели, питающие телескоп энергией и возвращающие данные с подводных детекторов, как создавать прозрачные герметичные сферы для фотоумножителей. Простой электрический разъем, сохраняющий герметичность и функциональность на глубине 1,5 километра превращается в высокотехнологичное произведение искусства.
Одним из первых открытий стало… собственное свечение байкальской воды. Безо всякого нейтрино. О природе таинственного света спорят до сих пор.
В детекторе задействован миллиард тонн байкальской воды. За год телескоп ловит 10-15 штук высокоэнергичных астрофизических нейтрино. Но ведь ловит! Каждая из этих 10-15 частиц на вес золота. И, если уж с золотом сравнивать, обнаружить одно такое нейтрино намного сложнее, чем крупицу золота где-нибудь в Подмосковье.
- Мы регистрируем нейтрино высокой и сверхвысокой энергии, порожденные галактическими и внегалактическими источниками огромной мощности, - говорит Андрей Танаев. - Их энергия в миллиарды раз больше, чем у нейтрино, рожденного в Солнце. - Мы до конца не понимаем механизм, который приводит к рождению таких нейтрино. Исследователи предлагают разные гипотезы, но все они требуют проверки. Нейтрино летит со скоростью очень большой, но меньшей, чем скорость света. Это значит, что, прилетев к нам на Землю издалека и засветив фотодетектор, оно одновременно рассказало о событиях из далекого прошлого. Изучая такие нейтрино, мы изучаем историю Вселенной, загадку ее происхождения и эволюции.
Фото: REUTERS.
Собственно, когда на Ледяном кубе нашли энергичное нейтрино, стало понятно – идея работает. Именно после этого по-новому посмотрели на данные Байкальского телескопа, и пришла идея объединить усилия.
- IceCube начал работать раньше и набрал больше нейтринных событий. Мы, правда, растем быстрее. IceCube и Baikal-GVD (коллаборация, управляющая Байкальским телескопом – КП) не столько конкурируют, сколько взаимодействуют, дополняя друг друга. Мы ведь смотрим в разные стороны. IceCube смотрит на север, Baikal-GVD – на юг, в паре охватывая все небо, - говорит Андрей Танаев.
Обратите внимание на парадокс: они в Антарктиде, в Южном полушарии, смотрят на север, мы в северном – на юг. Потому, что оба прибора направлены… к центру Земли, и смотрят себе под ноги! Если что-то прилетело сверху, мало ли что это может быть. А вот как бы из центра Земли могут появляться только нейтрино, пронзившие нашу планету насквозь.
Первые две частицы, что нашли в Антарктиде, назвали Берт и Эрни, в честь персонажей детского сериала. Их энергия в миллионы раз больше того, что может выдать Большой адронный коллайдер. Более того, когда в 2017-м Ледяной куб уловил частицу, он тут же передал данные обычным телескопам. И те нашли на этом месте сверхмассивную черную дыру.
Затем были другие достижения: карта Галактики в «нейтринном свете», изучение ядра далекой галактики, полностью закрытой пылью для видимого света, открытия в физике элементарных частиц…
А сколько еще открытий будет. Ведь Антарктида и Байкал вместе охватывают все небо.
- Это исследования на переднем крае астрофизики. Среди ученых и нынешний нобелевский лауреат с коллегами по IceCube, и участники Байкальский нейтринного проекта, и исследователи из европейского KM3NeT. Наука объединяет, и я уверен, что нынешняя премия - признание в лице Халзена заслуг не только его лично, но и всех его коллег по всему миру, - резюмирует Андрей Танаев.
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