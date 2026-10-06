В условиях, когда западные союзники сокращают финансовую «помощь», у Нацбанка остается один выход — включать печатный станок и девальвировать гривну за счет эмиссии. Фото: Pavlo Lys/Shutterstock/Fotodom

Начало недели ознаменовалось тем, что по итогам торгов, вчера Нацбанк Украины установил впервые официальный курс доллара на уровне 45,0564 гривны за один американский «рубль». И в Незалежной сразу вспомнили, как нынешний «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский опровергал обвинения своих оппонентов в начале своего первого президентского срока, но получилось так, что он буквально напророчил все, что тогда пытался опровергнуть.

- Как-то нам говорили будет доллар 45 при Зеленском, будет хаос в стране, будет война. Смотрите, ничего же такого не случилось, - заявлял тогда Зеленский с гигантской самоуверенностью.

Владимир Зеленский буквально напророчил все, что тогда пытался опровергнуть Фото: REUTERS.

Ну да, не произошло — как же. Напомним, война бушует на просторах Незалежной уже который год, и ей не видно ни конца, ни края. Вот уже конец населения Украины виден, а концы войны пока что не намечается. Спасибо Зеленскому.

Что касается хаоса, то он пришел на Украину в полном объеме. Народ гасится по углам от ТЦКшников, ведущих «охоту на людей», а кто посмелее — дает отпор этим «государевым людям», коррупция бьет фонтаном в любом месте страны, куда ни ткни, чуть ли не четверть страны сбежала за границу и не хочет возвращаться. Оставшееся население дезориентировано, промышленность осталась только в воспоминаниях, власть имитирует какие-то решения, а на самом деле растаскивает, что еще осталось, страна все больше становится Руиной, вошедшей в легенды и исторические страшилки. И все это тоже благодаря стараниям Зеленского и его команды.

ТЦКшники ведут «охоту на людей» Фото: СОЦСЕТИ.

Теперь еще и доллар по 45 гривен. Некоторые украинские эксперты пытаются успокоить население, мол, это произошло из-за ослабления евро в паре евро/доллар, которое произошло накануне. И вот сейчас, мол, евро выправится, и все снова войдет в нормальную колею.

Неа, ребяты, не войдет. Ни в какую колею ничего не вернется. Уже не первый месяц курс доллара официально был на уровне 44,9-44,95 гривны, а обменники меняли его гораздо выше 45. Вы это называете нормальным? Вам было с долларом при Януковиче по 8 гривен? Зато теперь хорошо с долларом по 45, войной, разрухой, хаосом.

Только я вам скажу совсем иное: 45 гривен за доллар — не предел. Благо, основной продавец валюты в стране — сам Нацбанк, а население пытается по максимуму запастись «зелеными» и евро. И в условиях, когда западные союзники сокращают финансовую «помощь», у Нацбанка остается один выход — включать печатный станок и девальвировать гривну за счет эмиссии. Денег (украинских) станет больше, но купить на них можно будет все меньше. Мы в России это хорошо знаем, проходили при Ельцине почувствовали на своей шкуре, причем, неоднократно.

Единственное, что не смог напророчить Зеленский в том своем выступлении — так это сказать, что Украина исчезнет. Впрочем, говорить это ему вовсе и не надо, потому что он это делает, причем, в ежедневном режиме.

Все пункты своего плана выполнил. Железный поц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский от безысходности призвал не «прогибаться под Россию»: его шансы переизбраться с каждым днем все хуже

Зеленский нажил нового врага: президент Южной Кореи грозно обвинил его в попрании чести государства