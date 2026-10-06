Генпрокуратура Германии подозревает Ханнинга в госизмене, незаконном получении секретных сведений и шпионаже в пользу иностранного государства. Фото: stefan zeitz / imago stock&people / Global Look Press

80-летнего экс-главу Федеральной разведывательной службы Германии (BND) 80-летнего Августа Ханнинга задержали сегодня ранним утром у него дома в Нордвальде. В это же время в Баварии был арестован бывший руководитель его аппарата Манфред Д. Следствие считает, что тот годами передавал Ханнингу секретные документы за деньги.

КТО ТАКОЙ АВГУСТ ХАННИНГ

Август Ханнинг возглавлял немецкую разведку с декабря 1998 по ноябрь 2005 гг.. при канцлере Герхарде Шредере.

После отставки занял пост статс-секретаря МВД Германии, а затем ушел в частный сектор и работал консультантом в сфере безопасности и бизнеса. Среди его клиентов — организации и компании со всего мира, в том числе из России, Китая и Израиля.

В ЧЕМ ПОДОЗРЕВАЮТ ЭКС-ГЛАВУ BND

Генпрокуратура Германии подозревает его в госизмене, незаконном получении секретных сведений и шпионаже в пользу иностранного государства. (Конкретно оно не названо, но пишущие об этом громком деле немецкие журналисты со ссылкой на источники утверждают: это не Россия. Вероятно, речь идет об Израиле).

По версии следствия, история началась еще в 2010 году. Тогда Ханнинг и Манфред Д. якобы договорились о передаче секретной информации за вознаграждение. После этого Манфред, имевший доступ к закрытым материалам, переправил бывшему шефу около 2 тысяч файлов. Многие имели гриф секретности и предназначались исключительно для внутреннего использования, в том числе для закрытых сводок руководству ФРГ.

Последние переданные сведения датируются 2022 годом. Среди документов - информация о российской армии, иранской ядерной программе, материалы иностранных партнерских спецслужб.

Как стало известно Berliner Zeitung, как минимум однажды Ханнинг приводил выдержки из секретных материалов в переписке с сотрудником иностранной разведки, в другой раз использовал их при подготовке аналитической записки для зарубежной разведки.

Август Ханнинг возглавлял Федеральную разведывательную службу ФРГ в 1998−2005 годах. Фото: REUTERS.

КАК НАЧАЛОСЬ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВ ХАННИНГА

На след предполагаемых злоумышленников немецкие следователи, по их утверждениям, вышли случайно. В сентябре прошлого года полиция пришли с обыском в дом Ханнинга по делу о похищении двоих детей предпринимательницы Кристины Блок, которая билась за опеку над ними с бывшим мужем — мужчина увез их в Данию.

В ночь под Новый 2024 год на его дом в Дании напали сотрудники израильской частной охранной фирмы, схватили детей, заклеили им рты скотчем и увезли в багажнике автомобиля. Затем их передали матери.

Но по решению суда детей вернули отцу, а против Блок возбудили уголовное дело.

По версии следователей, Блок наняла компанию Ханнинга для слежки за бывшим супругом, поэтому дом экс-главы BND решили обыскать.

В его компьютерах и нашли секретные данные разведки, которых у отставника Ханнинга не должно было быть.

Манфред Д. после ухода Ханнинга из BND продолжил карьеру в разведслужбе. С 2012-го по март 2026 года он трудился главой аппарата нескольких последующих руководителей BND, имея доступ к большому объему секретной информации. По мнению следователей, он снабжал бывшего шефа данными как минимум до 2022 года.

В ближайшее время оба подозреваемых предстанут перед судом, которые определит условия заключения.