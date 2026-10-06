Как нобелевское открытие по физике открыло эру нейтринной астрономии: ученые смогли заглянуть в тайные уголки Вселенной

Нобелевскую премию-2026 по физике получил Фрэнсис Халзен. Фото: REUTERS.

Нобелевскую премию-2026 по физике получил Фрэнсис Халзен. Его наградили за разработку концепции и создание гигантского телескопа IceCube. Халзен придумал гениальную штуку: в роли обсерватории выступает огромный кусок льда антарктического ледяного щита где-то в районе Южного полюса. Эта толща льда играет роль детектора для регистрации «неуловимых» космических частиц — нейтрино высоких энергий. Благодаря изучению нейтрино мы получили возможность увидеть Вселенную через нейтринные сигналы. В 2023 году обсерватория IceCube создала первую карту Млечного Пути, построенную с помощью нейтрино. Такой метод позволяет заглянуть в те уголки Вселенной, которые не видят другие телескопы.

Подробнее о сути открытия KP.RU рассказал доцент кафедры теоретической физики МФТИ Александр Григорьев.

ГЛЫБА ЛЬДА СТАЛА ОБСЕРВАТОРИЕЙ

- Детектор расположен в Антарктиде и использует в качестве мишени естественный массив льда, - объясняет Александр Григорьев. - В чем ценность такой схемы регистрации? Вы имеете возможности получить такой объем рабочего вещества мишени (льда), который недостижим в лабораторных условиях. А ведь именно количество вещества, с которым сталкивается нейтрино, является ключевым фактором, определяющим эффективность его регистрации. Просто в силу того, что нейтрино исключительно мало взаимодействует с другими частицами.

Халзена наградили за гениальную идею: в роли обсерватории выступает огромный кусок льда антарктического ледяного щита где-то в районе Южного полюса. Фото: REUTERS.

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ ОТКРЫТИЯ?

Регистрация высокоэнергетических нейтрино и открытие источников этих нейтрино (они находятся за пределами нашей галактики в глубинах космоса в активных ядрах галактик - блазарах), в буквальном смысле открыло новую эру нейтринной астрономии. Это обусловлено, во-первых, тем, что ученые теперь получили возможность изучать сложные процессы, протекающие в условиях этих во многом загадочных объектов. Во-вторых, сам по себе факт существования высокоэнергичных частиц с трудом может быть объяснен современными теориями. Он говорит о неизвестных нам механизмах их генерации или даже о новой физике, причастной к их рождению. А имеющаяся технология экспериментального изучения таких частиц открывает дорогу к построению соответствующей теории.

А ЧТО У НАС?

- Необходимо отметить, что в России также действует нейтринный эксперимент со схожей схемой работы, – объясняет наш эксперт. - Это Baikal-GVD (Байкальский подводный нейтринный телескоп — нейтринная обсерватория, находящаяся на дне озера Байкал - Ред). В нем также используется естественный материал в качестве мишени, только в данном случае это вода озера Байкал. Результаты Baikal-GVD дополняют данные эксперимента IceCube, но эксперимент находится в постоянном развитии, и поэтому от него также можно ожидать новых открытий в достаточно близкой перспективе.

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