Идея трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина «давно витает в воздухе» Фото: REUTERS.

Идея трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне «давно витает в воздухе», заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Интересная идея, и все о ней знают: и Путин, и Си Цзиньпин, и Трамп. Но практическими проработками вопроса пока никто не занимался. Поскольку саммит АТЭС принимает китайская сторона, и, скорее всего, когда они разошлют программу, в ней наверняка будут окна для двусторонних контактов. Так что инициатором выступит хозяин саммита», - сказал Ушаков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков Фото: Иван МАКЕЕВ.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне. Именно там, как допускают в Кремле, может появиться шанс для контакта лидеров России, США и Китая.

О чем могут говорить трое лидеров, тоже очевидно: тема глобальной безопасности совершенно очевидна. Могут затронуть и украинский вопрос - в этом заинтересована и Москва, и Вашингтон, который за последний месяц особенно активизировал миротворческие усилия. Правда пока позиции расходятся: Москва говорит о долгом мире, а Киев мечтает о передышке - перемирии без условий.

Кстати, во вторник в Верховную Раду был внесен законопроект о нейтральном статусе Украины и отказе от вступления в НАТО. Случайность, или торг?..

Поэтому тот факт, что тема встречи Путина, Трампа и Си пока остается на повестке - дает некоторую надежду.

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