Нейтральный статус Украины опасен для тех, кто его предлагает: зачем в Раду внесли заведомо провальный законопроект

Политолог Богдан Безпалько Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Украинский депутат Анна Скороход внесла в Верховную раду законопроект об изменении конституции. Повод - закрепить в основном законе страны нейтральный статус Украины. Об этом сообщил ресурс «Страна».

KP.RU обратился за комментарием к члену Совета по правам человека Богдану Безпалько.

- Что такого случилось на Украине, что депутаты в Раде «вдруг» заговорили о нейтральном статусе страны?

- Очевидно, что в верхних эшелонах украинской власти, под давлением внешних обстоятельств, возникли некоторые симптомы попыток смягчить позиции Украины относительно ее внеблокового статуса.

- Это заявление и действие депутата Скороход - декларативного характера, или она, и правда, хочет, чтобы ее предложение рассмотрели в парламенте и вынесли какое-то решение?

- Она вряд ли надеялась на то, что большинство ее коллег-парламентариев в Верховной раде сегодня смягчат официальную позицию Киева, которая закреплена в их конституции. Где Украина стремится в НАТО. Но такая демонстрация пробудившейся решимости части общества и части политического класса уйти от конфронтации — она показательна и позитивна.

- Насколько показательна и позитивна?

- Есть проблески разума по этой части и в европарламенте, не только в Раде. Это может свидетельствовать о некоторых изменениях в позиции относительно блокового статуса Украины и в европейском политическом классе. Часть людей полагают, что конфликт может закончиться вскоре - и с плачевными для Киева, а значит и для Запада, результатами. Такие люди видят - попытки продолжение конфликта «любыми способами» приведут к тому, что Украина потерпит очень большие убытки. И понесет еще большие жертвы. Они этого боятся. Предполагают дальнейшие страшные последствия.

- Но Верховная рада в ее нынешнем составе и состоянии не сможет принять решение о нейтральном статусе страны?

- Сейчас это нереально. Для этого должны произойти некоторые изменения. Раду сейчас контролирует, предположительно, Зеленский. При том на контроль парламента также люди из НАБУ и САП претендуют. Но все они подчиняются западным центрам. И, разумеется, не позитивно настроены к России. А, значит, настроены крайне враждебно к попыткам вернуть нейтральность страны.

- Но если вдруг законопроект о нейтральном статусе все-таки пройдет чтения и будет вынесен на голосование?

- Уже ни Зеленский, и никто другой не сможет ничего сделать. Но в Раде заблокируют прохождение такого проекта. Хотя теоретически - да, возможно, такое обсуждение. Но Украина слишком долго жила с этим своим стремлением в НАТО. Хотя это было закреплено в основном законе только при Порошенко*.

- А что, вообще, депутат Скороход предлагает?

- Оставить в конституции только курс на вступление в Евросоюз. И убрать упоминание о вступлении в НАТО. Ну что-то вроде этого:: «Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны». Ранее, кстати, нечто похожее предлагал депутат Рады Алексей Гончаренко*. Он заявил, что Украине ради мирного урегулирования надо пойти на уступки. В частности, по вопросам отказа от курса на вступление в НАТО, статусе русского языка и положении канонической Украинской православной церкви.

- Его подвергли остракизму?

- 5 октября в партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Порошенко*, в которую входил этот депутат, сообщили о его исключении из-за его позиции по мирному урегулированию. А накануне Гончаренко* внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Такой вот украинский политикум...

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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