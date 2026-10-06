Все браки детей Никиты Михалкова: На ком женятся и кого берут в жены представители знаменитой семьи

KP.RU: Все дети Никиты Михалкова женятся и выходят замуж по любви Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Сети продолжают поздравлять актрису и режиссера Надежду Михалкову со вторым замужеством и рождением дочери. Говорят, что минувшим летом Надежда Михалкова родила третьего ребенка — дочь Екатерину, а незадолго до этого вышла второй раз замуж — за губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука. В начале октября супруги крестили дочь в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.

Надежда Михалкова с первым мужем режиссером Резо Гигинеишвили развелась 9 лет назад, она воспитывает от этого брака 13-летнего сына Ивана и 15-летнюю дочь Нину. А вот у самой близкой подруги Надежды — ее родной сестры Анны брак один, а брат Артем женат во второй раз. Рассказываем — кто из родных сестер и братьев Надежды на ком и сколько раз женат.

АННА МИХАЛКОВА

52-летняя Анна Михалкова старше Надежды на 12 лет, но говорит о младшей сестре так: «Мне кажется, Надя гораздо старше меня. Характер у Нади — железяка. Из таких людей гвозди бы делать». Сестры очень близки — на связи ежедневно. Их дети дружат между собой.

Народная артистка РФ Анна Михалкова всю супружескую жизнь живет с одним мужем топ-менеджером Альбертом Баковым, который старше ее на 12 лет. Они поженились в 1998 году, в 2006 развелись, а через год поженились еще раз и с тех пор не расстаются. У супругов трое детей — 26-летний Андрей, 27-летний Сергей, 13-летняя Лидия.

Актриса Анна Михалкова (справа) в окружении большой семьи: мужа, детей, родителей, а также брата с его супругой и детьми. Снимок сделан в Москве 14 февраля 2012 года во время празднования юбилея ее матери, Татьяны Михалковой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

В Сети пересказывают одну и ту же историю знакомства пары: якобы Альберт при первой встрече на мероприятии читал японские стихи и этим покорил. Анна Михалкова отвечает и на этот домысел, и рассказывает о секрете своей семейной жизни: «Нет, он никогда в жизни не читал никаких стихов. Альберт вообще к искусству не имеет отношения, и более разных людей, чем мы с ним, придумать сложно. Он аналитик. Из той редкой породы людей, которые считают, что искусство для человечества вторично... В чем мы совпадаем? Ни в чем наверное… Ну нет, после такого количества лет, прожитых вместе, работают другие механизмы. Становится важным, что ты совпадаешь в каких-то основных вещах, во взглядах на жизнь, в том, что порядочно-непорядочно. Естественно, юношеское желание вдыхать один воздух и быть единым целым — иллюзия. Сначала ты разочаровываешься и иногда даже расстаешься с этим человеком. А потом понимаешь, что все остальные еще хуже него. Это маятник».

На вопрос, что Михалковой дал опыт — развод и второй брак с одним и тем же мужем, она отвечает так: «Ощущение, что никакое решение в жизни не бывает финальным».

АРТЕМ МИХАЛКОВ

50-летний режиссер, актер Артем Михалков сейчас во втором браке. С первой женой познакомился, когда был студентом ВГИКа, а она училась на подготовительных курсах. После знакомства второй раз случайно увидел ее в кафе через пару лет и узнал, что Даша не поступила на киноведа, и пошла учиться на психолога. Начали встречаться. Артем Михалков рассказывает как представлял будущую жену отцу: «Все было без пафоса — папа, познакомься, это Даша. В этом плане отец предоставил мне абсолютную свободу. А что он мог мне сказать — ну что, старик, надо найти невесту с приданым, из знаменитой семьи? У нас никогда такого не было, чтобы меня заставляли с кем-то общаться или встречаться. Моя жена из небогатой семьи. Она обычная девочка из спального района Москвы. Папа с мамой разведены. У нас настоящая история любви, как и у Степы, и у Ани». Так говорил Артем после первого брака, тогда его младшая сестра Надя еще была не замужем. В 2002 году у Артема Михалкова и его первой жены родилась дочь Наталья.

Артем Михалков и Дарья Михалкова (Баженова) Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Артем отмечал: «Семейная жизнь интересная штука, но в какой-то момент наши отношения зашли в тупик. Мы очень разные, но отлично дополняли друг друга».

В 2013 году пара развелась, Дарья уже через год была с новым избранником. А Артем женился второй раз в 2019 году на дизайнере Дарье Баженовой, которую называет своей музой и талисманом. Артем Михалков счастлив во втором браке: «Мы говорим на одном языке, у нас много общих интересов, мы оба любим путешествовать, ходить в театры, смотреть кино. Мне нравится ее чувство юмора. Это все и строит отношения». Во втором браке у Артема Михалкова родилось трое детей: Александру сейчас 6 лет, Вере 4 года, Любови 1 год. Два года назад Артем Михалков стал дедушкой — его старшая дочь Наталья родила сына Михаила.

СТЕПАН МИХАЛКОВ

60-летний ресторатор Степан Михалков — сын народного артиста, легендарного режиссера Никиты Михалкова и его первой жены народной артистки РСФСР Анастасии Вертинской. То есть, старший брат Надежды по папе. У Артема, Анны и Надежды мама — вторая жена Никиты Сергеевича, заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Михалкова, в браке они с 1973 года.

Первая жена Степана манекенщица Алла Сивакова, в браке они прожили 12 лет. У них трое детей: 34-летняя Александра, 27-летний Василий, 24-летний Петр. У Александры двое сыновей.

Степан Михалков и Елизавета Ильина Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Сейчас Степан счастлив в браке с Елизаветой Ильиной. С ней мужчина познакомился через два года после развода — в своем ресторане, Елизавета на тот момент строила успешную карьеру модели, принимала участие в показах за границей, и не спешила замуж. Но устоять перед ухаживаниями Степана Михалкова не смогла — в 2008 году пара поженилась, позже обвенчалась, а в 2017 году у пары родился сын Лука.

Между братьями и сестрами (детьми Никиты Сергеевича) сложились теплые, родственные отношения, а Анна и Надежда еще и лучшие подруги.

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