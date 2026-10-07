Треть российских мужчин могут испытывать симптомы беременных: как "синдромом кувады" помогает готовиться к отцовству

Во время беременности любимой женщины мужчины могут испытывать схожие симптомы с теми, которые мучают партнершу – тошнота по утрам, смена настроения, усталость, отеки и даже набор веса! Фото: Chokniti-Studio/Shutterstock/Fotodom

7 октября отмечается Всероссийский день беременных. На самом деле, это не только день женщин (не путать с 8 марта), но и примерно трети мужчин!

Во время беременности любимой женщины мужчины могут испытывать схожие симптомы с теми, которые мучают партнершу – тошнота по утрам, смена настроения, усталость, отеки и даже набор веса! Иногда тянет пожевать мел или лизнуть гвоздей…

И нет, таким образом мужчины не пытаются привлечь к себе внимание. Они просто искренне сопереживают жене. Это явление называют синдромом кувады (от французского couver — «высиживать птенцов»). Как правило, симптомы проявляются в первом триместре вместе с токсикозом женщины. У некоторых усиливаются в последнем – когда тяжесть и усталость дают о себе знать. Некоторые отцы жаловались, что даже страдали от болей во время родов жены!

"Синдромом кувады" помогает готовиться к отцовству. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Как отмечает доктор медицинских наук, профессор Пермского политеха Лариса Волкова, в России с синдромом кувады сталкиваются около 35 % будущих отцов. И дело не только в сопереживании. Хотя, действительно, более чувствительные мужчины, глубоко вовлеченные в беременность женщины, неосознанно «считывают» ее состояние и начинают переживать его физически.

– Включается психосоматика – у мужчин даже меняется гормональный фон! - говорит Лариса Волкова. - Тестостерон (главный мужской гормон, отвечающий за половое развитие, либидо и даже развитые мышцы) снижается. Это, кстати, помогает партнеру стать мягче и настроиться на заботу о ребенке. Может снизиться и эстрадиол, ответственный за либидо. А вот пролактин, который способствует развитию отцовских чувств, и кортизол, отражающий за повышенную ответственность и тревогу, могут расти.

И это не отклонение от нормы. А именно ответственный переход к родительству, когда рождение ребенка — это не только социальная роль, но и биологический процесс, в котором меняются и психика, и тело мужчины.

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