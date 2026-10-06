Татьяна Брухунова заявила, что путешествия не являются для нее отпуском: «Не имеют ничего общего»

36-летняя Татьяна Брухунова, жена и директор народного артиста РФ Евгения Петросяна, активно ведет социальные сети. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

36-летняя Татьяна Брухунова, жена и директор народного артиста РФ Евгения Петросяна, довольно активно ведет социальные сети. В микроблоге мать двоих детей делится не только своими модными образами, секретами воспитания сына и дочери и проходами в театр. Довольно большой процент контента Татьяны составляют различные путешествия. В настоящее время Брухунова находится в очередной поездке – в Марокко.

Пару дней назад супруга Петросяна рассказывала о том, что именно в Марокко сбылась ее мечта. В Марракеше Татьяна побывала на вилле «Оазис», которая принадлежала Ив Сен Лорану. Для ее группы провели индивидуальную экскурсию. Но позже выяснилось, что, несмотря на радостные солнечные картинки, пребывание за границей не так уже безоблачно, как может показаться подписчикам. Брухунова записала видео, в котором рассказала, что одна девушка написала ей: «Татьяна, какой прекрасный у вас отпуск, как шикарно вы отдыхаете».

- А я вот хочу внести ясность. Мне кажется, что многие люди не понимают разницу между отпуском и путешествием. Путешествие – это очень энергозатратное мероприятие. Когда у тебя практически каждый день новый отель. Когда ты спишь в лучшем случае по 4-5 часов в сутки. Когда дорога занимает 10, а иногда и более часов. И это практически всегда плохие дороги. Марокко – это страна для тяжелого, энергозатратного путешествия. Я не могу сказать, что я нахожусь здесь в зоне комфорта, что мне здесь все классно. Мое путешествие было крайне тяжелым и не имеет ничего общего со словом «отпуск, - пожаловалась жена сатирика.

Напомним, что в этом своем путешествии, как и во многих других, Татьяна находится без детей и мужа. Старшему сыну Брухуновой и Петросяна, Вагану, уже 6 лет. Дочери Матильде через неделю исполнится 3 года.

А вот подруга Брухуновой, актриса Лиза Моряк, тоже на днях отправилась в круиз, оставив двух дочек и новорожденного сына дома. Позже ей пришлось объяснят подписчикам причины своего поступка.