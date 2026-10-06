Сегодня во Франции главный день так называемых школьных протестов Фото: REUTERS.

Сегодня во Франции главный день так называемых школьных протестов: к учащимся присоединились профсоюзы. На марши по всей стране вышли минимум полмиллиона человек.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРОТЕСТАХ ВО ФРАНЦИИ НА 6 ОКТЯБРЯ 2026

На момент написания этого материала в Париже начались столкновения: били витрины, жгли покрышки, полицейские отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Власти страны противопоставили идущим уже две недели бунтам крайнюю полицейскую жестокость. Самый громкий случай - в Лансе лицеисту оторвало кисть руки светошумовой гранатой.

14-летний подросток в Сент-Уэн л’Амон получил двойной перелом челюсти, школьник в Туре потерял глаз - это результаты применения травматов полицией…

С другой стороны, после поджога сложенных школьниками баррикад и мусорных баков выгорел лицей в Нанте, пылали два лицея в Париже. Всего разграбили или сожгли 24 учебных заведения.

В Бельфоре полицейского, который пытался остановить поджоги, избили до полусмерти. Один из нападавших, 17-летний юноша, объяснил свое поведение «всплеском адреналина». Директрисе школы под Орлеаном погромщик разбил лицо кулаком, директора лицея в Руане искалечила петарда. А Тьерри Лорана, учителя физики и химии в Ла-Сьоте, облил бензином и хотел поджечь 16-летний ученик.

Фото: REUTERS.

ЛУКИ С ГОРЯЩИМИ СТРЕЛАМИ

Французы горячо спорят. Сторонники жестких мер требуют снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет и наказывать родителей юных бунтовщиков. Оппоненты винят во всем французскую власть, которая довела школьников до ручки, а теперь зверски напустила на них силовиков.

Живущая на юге Франции россиянка Ольга, чья дочь - ученица местной школы, уверяет в соцсетях: протестующие во всем правы. Учителей катастрофически не хватает, любой предмет, от математики до литературы, могут не преподавать месяцами. В классах учатся по 40 человек.

Школьные здания ветхие, холодные, с тараканами и крысами. Находиться там ученикам приходится с 8 утра до 5 вечера. Так что никакие подстрекатели не виноваты, просто ситуация дошла до ручки.

Другая наша соотечественница, осевшая в Шампани Наталья - мама троих детей. Ее дочки рассказывают на камеру: они боятся, что их колледж сожгут, старшие ученики действительно пытались это сделать при помощи «коктейлей Молотова», луков и стрел с горящими тряпками.

Фото: REUTERS.

«НЕВЕРОЯТНО МОЩНО!»

Сегодня в Париже один из главных кандидатов в президенты (выборы пройдут в апреле 2027 года), лидер ультралевой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон выступил перед протестующими, заявив: «То, что вы делаете — невероятно мощно. Никто не сможет сказать вам, что вы неправы!» Публика спела в его честь Марсельезу.

Именно Меланшона и левых радикалов власти называют «поджигателями» протестов. Премьер Франции Себастьен Лекорню заявил: они сеют хаос и хотят дестабилизировать страну перед выборами.

Между мощью и насилием есть очевидная разница, но кризиса во французском образовании не отрицает никто. Что к нему привело?

Если объяснять совсем просто - экономия социального бюджета в стране, чьи руководители готовы тратить миллиарды евро на вооружения и помощь Украине.

Фото: REUTERS.

ПРИЧИНА МИТИНГОВ: ИЗ УЧИТЕЛЕЙ — В КЛОУНЫ

Проблема номер один - действительно, нехватка учителей. Плюс их некомпетентность.

Чтобы стать штатным преподавателем, надо было пройти очень сложный национальный конкурс. При этом в прошлом году незаполненными остались около 3000 мест, хотя Минобраз снизил требования к кандидатам и набирает людей на временные контракты. В итоге сейчас у 15% педагогов нет достаточной квалификации. Особенно сложная ситуация сложилась к неблагополучных районах, где живет много мигрантов.

Недавно во Франции нашумела история учительницы французского языка Эмили, преподающей в Нанте. Трудный подросток 12 лет, на поведение которого она постоянно жаловалась, застал ее одну в кабинете, предложил «сделать массаж», начал хватать и душить. Истошных криков хрупкой женщины почему-то никто не услышал. К счастью, она поборола нападавшего.

«Я боялась, что он достанет нож и убьет меня», - признается Эмили. Ее коллеги написали коллективное письмо министру образования, требуя усилить школьную охрану. Реакции не последовало.

Ссылаясь на снижение рождаемости, правительство ликвидировало 4000 учительских ставок - вместо того, чтобы уменьшать количество учеников в классах. Это возмущает педагогов, многие из которых тоже вышли на протесты.

Не радуют преподавателей и доходы. Если в восьмидесятых годах начинающий учитель получал 2,17 минимальной зарплаты, то сейчас они фактически сравнялись.

Себастьен, молодой учитель-стажер из Гренобля, объяснил журналистам: он не может позволить себе аренду жилья с его доходом в 1665 евро и молится на друга, который позволил делить с ним однокомнатную квартиру.

Валери из Мозеля с 24-летним педагогическим стажем называет свою учительскую зарплату «скандальной». Сейчас она уволилась «Мне надоело, что от меня постоянно требуют большего. В национальной системе образования в качестве награды тебе дают лишь дополнительную работу». Теперь Валери работает в клоунской труппе на детских праздниках.

Согласно опросам, только 4% учителей считают, что преподавание ценится во французском обществе.

Фото: REUTERS.

ПЛОХИЕ ОЦЕНКИ И ПУСТЫЕ ЧАСЫ

Уровень знаний французских школьников сильно упал. Международное исследование PISA показало, что он достиг самых низких показателей за последние 20 лет. Особенно просели навыки чтения, математики и концентрации внимания.

По сравнению с 2022 годом результаты по чтению просели на 18 баллов, по математике - на 16 (20 баллов соответствуют примерно году школьного обучения).

Минобраз Франции видит причины в последствиях пандемии, использовании мобильников для «развлекалок» и в том, что родители не занимаются детьми. Но гражданам понятно: это лукавые объяснения.

Ну а самих учащихся выматывает необходимость сидеть в школах до пяти-шести вечера - расписание хромает, между уроками образуются пустые часы. Старшеклассников пугает система распределения мест в вузах через платформу Parcoursup, которую считают абсолютно непрозрачной...

В проекте французского бюджета-2027 заложен рост расходов на школьное образование на 1,7%. Инфляция составляет около 3%, то есть она сжирает все прибавки.

Фото: REUTERS.

МАКРОН УШЕЛ В ТЕНЬ

Правительство, несмотря на протесты, ничего внятного гражданам не обещает.

Премьер Лекорню объявил о прекращении школьных занятий в конце недели, чтобы там могли обсудить кризисную ситуацию на учебных комитетах. Также открыли портал, куда школьники могут присылать свои жалобы (пока пришло лишь 12 000 штук).

Экстренно замещать отсутствующих учителей… Составить «дорожную карту» по ремонту школ… Оптимизировать расписание… Слова, слова.

А что же президент Эммануэль Макрон? За него в основном отдуваются министры. Последний раз глава государства высказывался … неделю назад, будучи с визитом в Мадриде: мол, слышит, понимает гнев молодежи, но насилие нельзя оправдать ничем, политики пусть перестанут «раздувать страхи». Сегодня, правда, созвал экстренное совещание в Елисейском дворце «для оценки ситуации».

Между тем появилась версия: Макрону бунты выгодны, поскольку могут позволить ему объявить чрезвычайное положение и отложить президентские выборы.

На такое Эммануэль и вправду способен. Только поводом вряд ли станут именно школьные протесты. К весне они могут показаться французам еще цветочками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьные протесты во Франции: учителя облили бензином, девушку-полицейскую били ногами, подросток остался без руки. Самое страшное впереди