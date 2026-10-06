Путин посвятил день открытию фабрики аккумуляторов: вот почему это важно для Победы

Во вторник Владимир Путин открыл производственный комплекс, выпускающий электрические батареи. Фото: kremlin.ru.

Во вторник Владимир Путин открыл производственный комплекс, выпускающий электрические батареи. И рассказал, почему за такой, кажется простой технологией - будущее.

БАТАРЕЙКИ БУДУЩЕГО

"Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей, для решения экологических задач. Речь пойдёт о развитии отечественной индустрии систем накопления энергии", - начал встречу президент.

Аккумуляторы сегодня используются повсеместно, говорил Путин. И на гражданке: телефоны, ноутбуки, робототехника, центры обработки данных. И в продукции специального назначения. И, естественно, в беспилотниках.

Именно поэтому теме было посвящено целое совещание у президента. Россия активно развивает отрасль: в 2025 году открылось предприятие «Росатома» в Калининградской области. А во вторник - вторая фабрика того же «Росатома». Уже в Москве.

- "Отмечу, что реализация такого масштабного проекта стала возможна, в том числе, благодаря поддержке Правительства Москвы во главе с Сергеем Семёновичем Собяниным. К 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать бóльшую часть внутреннего спроса на аккумуляторы", - заявил Владимир Путин.

Теперь стоит задача локализации производства накопителей: наращивание добычи минералов (речь в первую очередь о литии), внедрения новейших технологий, создания отечественных комплектующих, электроники и программного обеспечения.

- "Рассчитываю, что государство, крупный бизнес, металлургические и химические компании, научные и образовательные организации объединят усилия для решения этой задачи. Критически важно уже сейчас смотреть на перспективу, сосредоточиться на создании передовых, новейших решений, включая так называемые «постлитиевые технологии», - призвал глава государства".

ОТ ВЕЛОСИПЕДА ДО ВАГОНА МЕТРО

Сергей Собянин доложил: в новой экономической зоне в столице создано уже 250 высокотехнологичных предприятий. Именно там создан целый кластер батарей. Самый большой в России и один из крупнейших в мире.

"Он состоит из двух гигафабрик, - пояснил мэр Москвы. - Первая фабрика – та, по которой вы дали поручение, когда мы проводили совещание по беспилотным системам: вы попросили озаботиться тем, чтобы мы производили аккумуляторы – небольшие, компактные - для обеспечения беспилотников и бытовых приборов, начиная от велосипедов, заканчивая аккумуляторами для центров данных".

Эта фабрика построена за 14 месяцев. Вторая - за два с небольшим года. Там начали штамповать тяговые аккумуляторы для электромобилей и электробусов, поездов метро, трамваев…

"Сегодня до 40% стоимости электроавтомобиля - это стоимость батареи. И это всё импортное! Как говорить о технологическом суверенитете? Поэтому по вашему поручению мы это производство сегодня запускаем", - подытожил мэр Москвы.

Глава «Росатома» Лихачев рассказал о темпах производства на новых заводах:

"Одна ячейка в секунду – такая производительность этой линии. 18 миллионов ячеек в год. До 50 тысяч, скажем, электромобилей может быть оснащено батареями в течение года", - сказал Лихачев.

И последнее: на базе двух мегазаводов в Москве открылся интеллектуальный центр. Именно здесь теперь находится ядро разработки электронакопительных технологий в России.

"Государство понимает, насколько это важно, и всячески будет поддерживать подобные начинания в сфере высоких технологий, - подытожил Путин. - Поздравляю вас и ваших коллег, которые работали над сегодняшним событием!"

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