Путин посвятил день открытию фабрики аккумуляторов: вот почему это важно для Победы

Фото: kremlin.ru.
Во вторник Владимир Путин открыл производственный комплекс, выпускающий электрические батареи. И рассказал, почему за такой, кажется простой технологией - будущее.
"Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей, для решения экологических задач. Речь пойдёт о развитии отечественной индустрии систем накопления энергии", - начал встречу президент.
Аккумуляторы сегодня используются повсеместно, говорил Путин. И на гражданке: телефоны, ноутбуки, робототехника, центры обработки данных. И в продукции специального назначения. И, естественно, в беспилотниках.
Именно поэтому теме было посвящено целое совещание у президента. Россия активно развивает отрасль: в 2025 году открылось предприятие «Росатома» в Калининградской области. А во вторник - вторая фабрика того же «Росатома». Уже в Москве.
- "Отмечу, что реализация такого масштабного проекта стала возможна, в том числе, благодаря поддержке Правительства Москвы во главе с Сергеем Семёновичем Собяниным. К 2030 году, после выхода новых предприятий на плановые мощности, наша страна будет самостоятельно обеспечивать бóльшую часть внутреннего спроса на аккумуляторы", - заявил Владимир Путин.
Теперь стоит задача локализации производства накопителей: наращивание добычи минералов (речь в первую очередь о литии), внедрения новейших технологий, создания отечественных комплектующих, электроники и программного обеспечения.
- "Рассчитываю, что государство, крупный бизнес, металлургические и химические компании, научные и образовательные организации объединят усилия для решения этой задачи. Критически важно уже сейчас смотреть на перспективу, сосредоточиться на создании передовых, новейших решений, включая так называемые «постлитиевые технологии», - призвал глава государства".
Сергей Собянин доложил: в новой экономической зоне в столице создано уже 250 высокотехнологичных предприятий. Именно там создан целый кластер батарей. Самый большой в России и один из крупнейших в мире.
"Он состоит из двух гигафабрик, - пояснил мэр Москвы. - Первая фабрика – та, по которой вы дали поручение, когда мы проводили совещание по беспилотным системам: вы попросили озаботиться тем, чтобы мы производили аккумуляторы – небольшие, компактные - для обеспечения беспилотников и бытовых приборов, начиная от велосипедов, заканчивая аккумуляторами для центров данных".
Эта фабрика построена за 14 месяцев. Вторая - за два с небольшим года. Там начали штамповать тяговые аккумуляторы для электромобилей и электробусов, поездов метро, трамваев…
"Сегодня до 40% стоимости электроавтомобиля - это стоимость батареи. И это всё импортное! Как говорить о технологическом суверенитете? Поэтому по вашему поручению мы это производство сегодня запускаем", - подытожил мэр Москвы.
Глава «Росатома» Лихачев рассказал о темпах производства на новых заводах:
"Одна ячейка в секунду – такая производительность этой линии. 18 миллионов ячеек в год. До 50 тысяч, скажем, электромобилей может быть оснащено батареями в течение года", - сказал Лихачев.
И последнее: на базе двух мегазаводов в Москве открылся интеллектуальный центр. Именно здесь теперь находится ядро разработки электронакопительных технологий в России.
"Государство понимает, насколько это важно, и всячески будет поддерживать подобные начинания в сфере высоких технологий, - подытожил Путин. - Поздравляю вас и ваших коллег, которые работали над сегодняшним событием!"
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