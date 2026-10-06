«Неважно, как человек движется, важно, что им движет»: В Могилеве соберутся 300 молодых талантов из России и Беларуси

С 7 по 11 октября в Могилеве пройдут XIX фестиваль «Молодежь за Союзное государство» и молодежный форум «Память. Выбор. Ответственность». Фото: Михаил ФРОЛОВ.

С 7 по 11 октября в Могилеве пройдут XIX фестиваль «Молодежь за Союзное государство» и молодежный форум «Память. Выбор. Ответственность».

Знаете, что чаще всего говорят взрослые про молодежь? «Они все забыли», «им ничего не интересно», «они не помнят историю». Участники предстоящего фестиваля в Могилеве готовы доказать обратное.

XIX фестиваль «Молодежь за Союзное государство» и форум «Память. Выбор. Ответственность» пройдут в Беларуси с 7 по 11 октября 2026 года. Организатор - Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. В этом году фестиваль объединит больше 300 участников из всех регионов Беларуси и многих регионов России. А накануне в Москве прошла пресс-конференция, где стало понятно: это не просто конкурс песни и танца, а большая идеологическая площадка.

- Все мы прекрасно знаем, как много желающих сегодня разделить наши народы, - заявил по видеосвязи заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич. - Чтобы этого не допустить в будущем, мы должны активно работать с молодежью. Показывать ребятам, насколько мы родные и близкие люди, насколько близки наши культуры и традиции.

История, к сожалению, тоже стала полем борьбы за общее наследие: молодым пытаются навязать чужих героев и чужие взгляды, как это произошло на Украине.

Поэтому место для форума выбрано не случайно - Музей истории Могилевщины на Буйничском поле, где шли героические бои за оборону города. Открывая музей, президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что он должен стать точкой притяжения для молодежи Союзного государства. Клишевич уверен: со временем к форуму присоединятся и другие страны, ведь он несет доброе, вечное и светлое и нацелен на созидание.

«МЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СПИМ»

Главный режиссер форума Николай Крупатин признался, что последняя неделя была почти без сна: проект очень эмоциональный. Когда он узнал, что мероприятие пройдет в Могилеве, то даже выдохнул. Он рад, что полторы сотни молодых творческих ребят из России приедут в Беларусь.

Крупатин напомнил: за последние десять лет мир технологически изменился так, как не менялся целое столетие. Многие даже из артистов не до конца понимают, в каком мире оказались. А те, кто сегодня пакует чемоданы, дети, родившиеся в этих технологиях. Но технологии немного украли у нас уникальное чувство народного творчества и возможность соединить две эти вселенные. К 11 октября, по его мнению, получится самое невероятное сообщество творцов.

Николай Крупатин, режиссер-постановщик Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ДРУЖБА И ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Режиссер фестиваля от Беларуси Егор Канн поддержал коллегу. Он уверен: в эти дни будет царить максимально дружественная, яркая и интересная обстановка. Канн участвовал в фестивале в разных статусах и как участник, и в составе делегации. По его словам, такое яркое событие очень важно в наше непростое время, чтобы показать: дружба существует, творчество не имеет границ, а национальность не помеха для любви и симпатии.

Председатель вокального жюри, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева, ждет от фестиваля главного - увидеть, как молодежь сегодня относится к патриотизму. Она уверена: благодаря фестивалю собирается мотивированная молодежь, которая будет прекрасно петь. Но важнее, как они будут это чувствовать. Могилев - родина Ирины Дорофеевой, поэтому она уверена: те, кто приедет впервые, будут в восторге.

Ирина Дорофеева, Заслуженная артистка Республики Беларусь, Председатель жюри вокального конкурса Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Заслуженный деятель искусств Беларуси Светлана Гутковская на фестивале уже пятый раз. По ее мнению, самая сильная сторона мероприятия - патриотическая. Коллективы участвуют в патриотических акциях, знакомятся с историей, отдают дань героическим предкам. Она полностью согласна с режиссером: таких возможностей для раскрытия талантов, как в наших странах, нет нигде в мире.

Для члена жюри Екатерины Погребной, руководителя секции «Сольное народное пение» Российской академии музыки имени Гнесиных, главное - искренность участника. Важно не что именно подано, а как ты рассказываешь свою историю. Это касается и песни, и танца, и даже исторического доклада. Именно это ей интереснее всего.

Екатерина Погребная, руководитель отдела «Сольное народное пение» Музыкального училища имени Гнесиных, член жюри вокального конкурса Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Председатель жюри хореографического конкурса, режиссер Большого театра Михаил Колегов, признался, что уже заранее относится ко всем участникам с огромной теплотой и любовью. В Могилев он едет с большим интересом, ожиданиями и открытым сердцем. Он готов дать обратную связь, если кому-то она понадобится.

- Техника исполнения важна, но: неважно, как человек движется, важно, что им движет, - говорит Михаил Колегов.

Член жюри хореографического конкурса, руководитель народного ансамбля «Алеся» Игорь Шувалов, родом из Могилева. Он по-доброму завидует нынешним участникам: атмосфера во время конкурсных дней незабываемая. Подкупает, насколько яркие, чистые и открытые глаза у молодежи. Несмотря на конкурсную составляющую, все доброжелательны и относятся друг к другу с трепетом - чувствуется, что фестиваль объединяет.

Член жюри, певица и ветеран СВО Юлия Поленкова считает, что к юным исполнителям часто относятся несправедливо. Для нее фестиваль - место, где собираются единомышленники. Сейчас особенно важно быть вместе, объединять усилия и создавать что-то действительно крутое, классное и масштабное, чтобы эти проекты звучали на все Союзное государство. Она часто слышит от взрослых, что молодежь «все забыла» и «ничего не помнит». Но это неправда: ни один вокальный или хореографический конкурс не обходится без патриотической песни «Катюша».

Юлия Поленкова, солистка и автор песен группы «Катюша», член жюри вокального конкурса Фото: Михаил ФРОЛОВ.

СПРАВКА «КП»

Фестиваль «Молодежь за Союзное государство» проводится с 2006 года. В этом году он объединит более 300 участников из всех регионов Беларуси и многих регионов России. В программе - конкурсы исполнителей молодежной песни и хореографических коллективов, торжественные концерты, открытия и закрытия с участием популярных артистов двух стран, мастер-классы от членов жюри, творческие лаборатории и экскурсии по историческим местам. Участники также встретятся с депутатами Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Молодежный форум «Память. Выбор. Ответственность» проводится, чтобы укрепить дружбу между молодежью двух стран, сохранить общую историческую память и реализовать совместную молодежную политику Союзного государства. Его участниками станут студенты, молодые преподаватели истории и общественных дисциплин, магистранты и аспиранты из всех регионов Беларуси и России.