Блокировать Киев — значит победить: военкор объяснил, к чему приведут удары по украинским мостам

Удары по столичным мостам спровоцировали транспортный коллапс в мегаполисе на Днепре. Фото: REUTERS.

В Раде сообщили, что киевляене массово покидают город — в том числе, из-за ударов по столичным мостам, которые спровоцировали транспортный коллапс в мегаполисе на Днепре.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Александром Сладковым, военным корреспондентом ВГТРК, ныне военнослужащим добровольческого отряда «Невский».

- Россия стала начали наносить интенсивные удары по мостам — и не только в Одесской области, но и в украинской столице, откуда, в том числе из-за этого, побежали десятки тысяч киевлян..

- Мы, наконец, снимаем один из самых важных факторов, влияющих на успех нашей кампании под названием специальная военная операция. Речь о блокировании района боевых действий. Это обязательный компонент. Хотя я не профессиональный военный.

- Но вы всю жизнь освещаете войну.

- Вот смотрите - первая чеченская кампания. Когда начали брать Грозный, его взяли, только когда замкнули. А так дорога на юг зимой 1995 года была открытой. И город был превращен в мясорубку. Оттуда шли силы, с нашей стороны шли силы. И просто жернова перемалывали и боевиков, и наших солдат. Но в следующую кампанию мы просто замкнули сразу город — и он сразу стал наш. Блокировка – это очень важно.

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков Фото: Евгения ГУСЕВА.

- Но сегодня мы воюем не на Кавказе.

- Да, мы воюем с Украиной. Но не мы начали эту войну. Не мы начали убивать русских, историю, православие и все остальное. Потому мы действуем абсолютно правильно.

- В том числе, если мы говорим о мостах?

- Конечно. Южный мост, через который 90% потока военных грузов проходило. И Северный мост, который соединяет Чоп, украинскую границу со странами НАТО - и Харьков. Это трасса, она имеет такое значение, которое не описать сегодня. Плюс ко всему политический аспект.

- Политический или скорее моральный?

- На Украине на пятый год боев люди в столице начали догадываться, наконец, что бить по Крымскому мосту и фотографироваться у макета «разбитого» или «горящего» Крымского моста – это, конечно, весело, находясь в безопасном прежде Киеве. Но, оказывается и в Киеве такое может быть.

Фото: REUTERS.

- Жалко киевлян?

- Ну, жалко. Они же люди, такие же, как мы, из костей и мяса. И душа у них есть. Но что они про нас думают? Они заразились западным этим вирусом, что русские – недолюди. А их что, на западе, за людей, что ли, считают? На заклание пинками выводят. Зная, что только русские могут с украинцами справиться. И, зная это, они кладут их пачками там, на этих полях Донбасса и Запорожья. Но западным животным это все до одного места.

- Но блокируя Киев и украинские границы с воздуха, мы не блокируем это на земле...

- Могу привести пример Афганистана. До 1989 года мы пытались блокировать границу с Пакистаном - чтобы избежать внешнего вливания сил, боеприпасов, горючего, оружия для боевиков, и миграцию самих боевиков. Граница-то для них была открыта. И мы, когда пытались закрыть границу, так и не смогли это сделать. И мы вывели войска, хотя армия была высочайшего качества. И желание победить у политического руководства было высочайшее. Если сейчас закупорим места снабжения — быстрее победим.

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