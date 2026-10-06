Геннадий Зюганов: Наш президент рабочих и крестьян хорошо понимает

Лидер КПРФ, Герой Труда России Геннадий Зюганов. Фото: Александр Лешин/пресс-служба Государственной Думы РФ

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте! Это Радио «Комсомольская правда», Александр Гамов, помощник Зюганова.

- Привет, вездесущий помощник.

ОТЛОЖИВ ДЕЛА БУМАЖНЫЕ…

- Сегодня такой подробный репортаж был по ТВ. О том, как Вячеслав Володин, руководство Госдумы, Геннадий Зюганов, руководители фракций и комитетов… И еще - академик Владимир Кашин, другие товарищи - посетили международную выставку сельхозтехники.

- Да, отложили все дела - бумажные. И - поехали на этот удивительный смотр.

- Причем, как я понял, там 100 процентов - наша, отечественная сельскохозяйственная техника. Это то, за что боролся и борется все эти годы товарищ Зюганов… И почему вы там опять Орловскую область (показывали по ТВ) - свою любимую вспоминали? Ну, про урожайность, по-моему, не было ничего…

- Было-было, Саш, и про урожай.

- Расскажите, пожалуйста, как возникла такая идея - в первые дни работы Госдумы отложить законотворческие, экспертные дела и отправиться на выставку?

СПРАВКА «КП»

«Крокус Экспо» (павильон II, залы 5–8) — место, где с 6 по 9 октября 2026 года проходит Международная специализированная выставка сельхозтехники «АГРОСАЛОН 2026».

Фото: Александр Лешин/пресс-служба Государственной Думы РФ

«Я С ДЕТСТВА НЕРАВНОДУШЕН К КОМБАЙНАМ»

- Прежде всего, Саша, мы настаивали на том, чтобы все руководство Думы не только посетило, а ознакомилось бы с современной сельхозтехникой, машиностроением, с его проблемами. И - максимально помогло, поддержало предприятия, которые мы настойчиво создавали и строили в последнее время.

Это - инициатива нашей фракции и, прежде всего, тех, кто великолепно знает это направление.

Среди них - академик

Кашин, Коломейцев, который на «Ростсельмаше» был самым молодым руководителем крупнейшего производства, Харитонов…

- Герой Труда Российской Федерации…

…- Да, Герой Труда.

И нам удалось в этом отношении сделать настоящий прорыв. Только за один год мы прибавили в этой отрасли 24% мощностей. Ни одна отрасль столько не прибавляла.

Что касается меня, я в детстве работал на комбайне. На меня комбайн производил такое - очень яркое впечатление.

- Да, я в курсе…

Фото: Александр Лешин/пресс-служба Государственной Думы РФ

«МЫ ОСВОИЛИ ВСЕ ВИДЫ СЕЛЬХОЗТЕЗНИКИ»

-… Так вот, мы сейчас освоили все виды техники. На «Ростсельмаше» построили три новых предприятия.

Что касается знаменитого завода имени Кирова, этому предприятию исполнилось 225 лет. Завод умеет делать все на свете. Он сделал великолепные трактора.

- Это в Санкт-Петербурге.

- Ну да, знаменитый Кировский завод в Ленинграде, они два года назад отметили выдающуюся дату – 100 лет первого отечественного трактора.

И я пригласил коллег посмотреть, что такое современный Кировский завод.

Цех - сборочный, там средний возраст – 34-35 лет, работают молодые ребята с высшим образованием, специальным техническим.

- Я как раз делал репортаж о том вашем визите…

- Там рядом построили школу будущего рабочего класса - на 1200 человек. Я недавно был, выступал перед коллективом. Посмотрите на их лица, руки. Это будущее нашей державы!

Фото: Александр Лешин/пресс-служба Государственной Думы РФ

В РОССИИ СОБРАЛИ ХЛЕБА - БОЛЬШЕ ТОННЫ НА ЧЕЛОВЕКА

- Так вот, в чем проблема, почему мы настояли на том, чтобы в первые же дни работы новой Думы все руководство (и Володин, и замы, а также мои коллеги - Кашин, и Коломейцев) всё обошли, посмотрели.

- Да, почему?

- Потому что за последнее время мы не только произвели хорошую технику и получили прекрасный урожай. Кстати, он нынче у нас – 160 миллионов тонн, больше тонны на человека (в России живет 146 миллионов).

А ведь мужики, фермеры вырастили хлеб, но у них никак не хотят его купить.

- По нормальной цене?

- Да! Затраты на тонну в среднем 8-10 тысяч в производстве, а дают на рынке 7, максимум 8. Ты не выручаешь даже то, что вложил. Но если у крестьян и фермеров нет денег, если хлеб у них не купили, то они не могут приобрести себе ни трактор, ни сеялку, ни комбайн, ни все сопутствующие орудия.

А если брать «Кировский» и «Ростсельмаш», о которых мы с тобой сейчас говорили, у них только крупных поставщиков - 15 тысяч предприятий по стране. И в результате того, что не купили, за сентябрь почти ничего не взяли ни на «Кировском», ни на «Ростсельмаше».

Я на встрече у президента Владимира Путина сказал: «Мы обязаны срочно закупить 20 миллионов тонн зерна по цене примерно 15 тысяч за тонну».

Требуется всего 300 миллиардов. Это государственный запас, это государственная безопасность.

Насколько мне известно, наш президент рабочих и крестьян хорошо понимает. А отсюда и уверенность - проблемы будут решены…

В народе есть такая мудрость: если ты имеешь хлеб, ты в безопасности.

Фото: Александр Лешин/пресс-служба Государственной Думы РФ

* * *

- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- Давай…

- Мы ждем вас на «Партийную среду»… (Цикловая передача на Радио «Комсомольская правда», которая выходит в эфир уже вторую «пятилетку».)