«Россия - цивилизация, Европа - осажденная крепость»: доктор наук Алексей Громыко рассказал о разводе нашей страны со Старым Светом

Миф о похищении Европы Зевсом, превратившимся в быка, был известен не только автору этой картины Валентину Серову, но и многим из нас. Правда, мало кто задумывался, что девица к Европе как таковой отношения не имеет... Фото: ru.wikipedia.org.

Гостем программы «Время науки» на Радио «Комсомольская правда» и ее ведущих - радиожурналиста Марии Бачениной и академика РАН Александра Сергеева, научного руководителя Национального центра физики и математики, - стал историк, политолог Алексей Громыко, доктор политических наук, директор Института Европы РАН.

Алексей Громыко.

У НАС БЫЛА АНТИЧНОСТЬ, В ФИНЛЯНДИИ - НЕТ

- Алексей Анатольевич, было время, когда мы хотели как можно скорее стать европейцами. Слово «евро» было везде, начиная с евроремонта. Казалось, что стиль «евро» - это будущее, к которому надо стремиться. Сейчас мы с Европой в разводе и в ее сторону не смотрим. А куда она движется и что с ней происходит?

- Что мы понимаем под словом «Европа»? Все слышали про миф о похищении Европы Зевсом, который превратился в быка. А кем она была? Дочерью финикийского царя. А финикийцы никогда европейцами не были (Финикия в древности находилась на территории современных Ливана, Израиля и Сирии. - Ред.), и Европа не была европейкой в современном понимании.

Теперь давайте от мифов перейдем к историческим персонажам: Александр Македонский - он был европейцем или кем-то другим? Ведь он дал начало эпохе, которая получила название эллинизм. А эллинизм - это смесь европейских и восточных культур. Вполне вероятно, что Александр не назвал бы себя европейцем хотя бы потому, что он хотел наоборот - Европу окунуть в Азию и создать нечто новое и невиданное.

Или возьмите цитату Александра Блока: «Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы, С раскосыми и жадными очами!».Как установили российские ученые в недавнем исследовании с использованием генетического анализа, скифы были людьми европейского происхождения и обладали соответствующей внешностью и разрезом глаз.

Академик Михаил Пиотровский сказал очень важную фразу про Северное Причерноморье - там существовало Боспорское царство, его столица располагалась на месте, где сейчас стоит город Керчь. Пиотровский говорил о том, что на территории нашей страны была представлена античность, та самая корневая цивилизация Европы, которая потом подарила миру Возрождение и Ренессанс, современную науку. Исходя из этого, Россия имеет право считаться Европой в большей степени, чем, например, Финляндия, в которой античности просто не было.

То есть на самом деле Европа исторически совсем не такая, как о ней принято рассуждать. Евросоюз пытается поставить знак равенства между понятиями «Евросоюз» и «Европа». А все, что вокруг, это уже якобы какая-то ненастоящая Европа, неправильная.

ЧЕМ МЫ ПОХОЖИ С США

- А что такое вообще европейская цивилизация?

- Это один из самых спорных вопросов. Европейская цивилизация возникла там, где сейчас находится Западная Европа, - на берегах Средиземного моря. Но затем распространилась на огромные пространства, в том числе благодаря нашей стране. Россия в свое время принесла европейский образ мыслей и представления о культуре на берега Тихого океана.

- Современная Россия - это Европа?

- Наша страна - это одно из ее воплощений, причем Россия не раз напрямую спасала Европу. Да, мы впитали в себе культуры разных частей света, но европейский корень - самый сильный. Но все-таки мы выходим далеко за рамки классической европейской цивилизации. И в каком-то смысле перекликаемся с Соединенными Штатами. Ведь США были созданы выходцами из Европы, они взяли от Старого Света лучшее, но сейчас Америка - самостоятельное государство-цивилизация. Мы тоже относимся к числу государств-цивилизаций.

Европа не смогла уйти из-под супервлияния США и сейчас переживают охлаждение отношений со Штатами. Фото: Tomas Ragina/Shutterstock/Fotodom

КРИЗИС ИДЕИ МИРА БЕЗ ВОЙН

- В общественном сознании Европы есть страх перед Россией. На чем он основан?

- Существует расхожее мнение, что Россия (во всех ее ипостасях) и страны Европы были чуть ли не вечными врагами. Что издревле существовал некий проект по уничтожению нашей страны, потому что ее боялись, она была огромна, владела слишком многими природными ресурсами. Тут нужно внести коррективы.

В Европе вплоть до середины ХХ века решались судьбы всего мира - это факт. Империи постоянно воевали или дружили друг с другом, причем в самых разных комбинациях. Россия тоже несколько веков участвовала в европейских «разборках» в составе той или иной коалиции. С кем мы только из европейских стран не воевали, в какие только союзы не вступали... Это была эпоха европоцентризма, назовем ее так.

Ситуация изменилась в ХХ веке, когда возник феномен биполярного мира. Никогда на Земле не было двух таких могущественных держав, какими после Второй мировой войны стали США и СССР. Европа для России и США стала лишь одним из регионов, где они выясняли отношения.

Ренессанс евроцентризма случился в 90-е годы, когда СССР прекратил свое существование. Возникло представление, что объединенная Европа может сместить с пьедестала лидера - Соединенные Штаты - и стать примером успешного развития. В начале XXI века серьезные политологи писали о «европейской мечте», которая изобрела новый формат мира, где не будет войн. Но на 2026 год мы видим, что этого не получилось.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Прорубить окно в Китай

- Появился другой мощный центр силы - Китай...

- Думаю, европейцы за последние 10 - 20 лет совершили ряд стратегических просчетов. Не смогли уйти из-под супервлияния США и сейчас переживают охлаждение отношений со Штатами. С нашей страной они пошли на разрыв. И стали задумываться, как жить дальше. Рассорившись с Россией и осознав, что США больше не станут прежней опорой, европейский Запад начал искать новый баланс в отношениях с Китаем. В последние два года практически все лидеры стран приезжали в Китай и привозили многочисленные бизнес-делегации.

- Они стремятся преодолеть свое несколько пренебрежительное отношение к Китаю, который воспринимался как страна третьего мира?

- Мы помним Евросоюз, философией которого была максимальная открытость всему миру. Они были в силе, чувствовали уверенность, что будут на коне. Но последние лет двадцать там формируется менталитет осажденной крепости. Превалируют представления о том, что ситуация будет еще хуже и им надо готовиться чуть ли не к большой войне. Они боятся и Соединенных Штатов, и России, опасаются Китая. И загоняют себя в тупиковую ситуацию.

Европейские элиты пытаются найти новый баланс отношений с Китаем. Фото: Tomas Ragina/Shutterstock/Fotodom

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему такие надежды возлагались именно на Европу?

- Смысл евроинтеграции был в том, чтобы создать единый рынок и такую взаимозависимость, чтобы в Европе больше не надо было никому ни с кем воевать. И это они сделали для части Европы и с тех пор не воевали между собой. Но надо было идти дальше и распространять идеи интеграции на Европу всю - и Западную, и Восточную, и на все пространство европейской цивилизации вплоть до Тихого океана.

Еще генерал де Голль выдвинул формулу: Европа от Атлантики до Урала. В 90-е годы возникло выражение «большая Европа» от Лиссабона до Владивостока. Идея была в том, что разным частям Европы надо примириться и найти алгоритмы взаимодействия между державами. И вроде бы мы к этому шли. Между Россией и Евросоюзом были соглашения о стратегическом партнерстве, у нас к 2014 году товарооборот стремился к 400 миллиардам евро. Огромное пространство от Лиссабона до Владивостока переставало быть препятствием для распространения людей, идей, культур, товаров, услуг, капиталов. Россия искренне верила, что скоро наступит безвизовый обмен и мы вместе будем решать вопросы не только экономики, но и политики…