Россияне должны заплатить налоги до 1 декабря: за что и сколько придется отдать государству

ФНС начала рассылать россиянам «письма счастья». Фото: Иван МАКЕЕВ.

Народная мудрость нас учит, что за все надо платить. А сколько именно - об этом нам рассказывает налоговая. И делает это активно: на прошлой неделе начала рассылать уведомления.

Напомним, до 1 декабря каждый из россиян должен заплатить налоги за прошлый год на вклады и на имущество. Объясняем подробности.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Размер налога тут зависит от кадастровой стоимости объекта, которую определяет Росреестр. Обычно она ниже рыночной (но налогоплательщики по этому поводу не жалуются).

Ставки налога варьируются от 0,1% до 0,3%. Чем дороже квартира или дом, тем выше ставка. К примеру, если квартиру в Москве оценили в 15 млн рублей, то будет применяться ставка 0,15%. Налог составит 22 500 рублей.

Но тут есть нюансы. Во-первых, 20 кв. м каждого объекта недвижимости налогом не облагаются. Эту площадь вычитают из стоимости, которая умножается на ставку. Во-вторых, уже почти 10 лет в России действует защитный коэффициент 1,1. Он означает, что, как бы ни росла кадастровая стоимость вашей квартиры, ваш налог все равно не сможет увеличиться больше чем на 10% по сравнению с предыдущим годом.

ТРАНСПОРТ

Этот налог нужно заплатить всем, у кого есть какой-либо транспорт - хоть мотоцикл, хоть яхта.

Для примера возьмем автомобиль. Тут налог зависит от мощности двигателя и стоимости одной «лошадки». Варьируется от 5 до 150 рублей за одну силу. Чем мощнее авто, тем выше цена одной л. с. К примеру, за автомобиль с двигателем в 450 л. с. в Москве нужно отдать государству 67 500 рублей.

При этом ставки отличаются в зависимости от региона. Транспортный налог идет в региональную казну, поэтому и устанавливают его размер местные власти. Посчитать по своей машине и своему региону можно здесь: https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/calc_transport/

ДРУГОЕ ИМУЩЕСТВО

Помимо недвижимости и движимости, государство собирает деньги и за другие объекты собственности: земельные участки, гаражи, машино-места, дачи, лодки, самолеты. Ставки разные. Зависят от стоимости, региона, мощности и других факторов.

Кроме того, есть разные льготы. К примеру, пенсионеры по всей стране могут не платить налог за один объект недвижимости каждого типа (дом, квартира, гараж) и за шесть соток земли. По транспортному налогу льготы отличаются в зависимости от региона. В Москве от него освобождаются многодетные семьи и владельцы электромобилей (не гибридов, а полноценных «электричек»).

ВКЛАДЫ

Этот сбор появился пару лет назад. И теперь россияне каждый год платят налог на доходы по вкладам и накопительным счетам.

При этом есть необлагаемый налогом доход. Он считается по такой формуле: миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку в прошлом году (в данном случае это 21%). Значит, с 210 тысяч рублей, заработанных в виде процентов по вкладам в 2025 году, платить налог не надо. А всё, что свыше, будет облагаться налогом на доходы (13% или 15%, если человек получил в виде процентов больше 2,4 млн рублей за год).

Приведем пару примеров. Допустим, вы заработали на вкладах…

…150 тысяч рублей. В этом случае налог платить вообще не надо, потому что это ниже необлагаемой суммы в 210 тысяч.

…250 тысяч рублей. В этом случае надо отдать государству 13% от 40 тысяч (250 - 210 = 40). Это 5200 рублей налога.

Важный момент: налог платится с общего дохода по вкладам и накопительным счетам во всех банках. Самому считать ничего не надо: ФНС заботливо собрала воедино и суммировала все суммы.

А если не заплатить? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Споры про сборы

Если вы не согласны с начисленной суммой, в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС есть раздел «Сообщить об ошибке». Пишите туда. Налоговая все перепроверяет и дает мотивированный ответ. Либо меняет налог, либо нет. Не устраивает - идете в суд.

- Чаще всего налогоплательщики оспаривают кадастровую стоимость. Если обращение в налоговую или Кадастровую палату не сработали, то человек проводит оценку и обращается в суд. Тот назначает судебную экспертизу. И если истец доказывает свою правоту, в кадастровую стоимость вносят изменения. Более того, налогоплательщику могут пересчитать уже уплаченные налоги за предыдущие периоды, если в них тоже присутствовали ошибки, - говорит адвокат Игорь Запоточный.

КСТАТИ

При чем тут ипотека?

Некоторые граждане в этом году неприятно удивились: ФНС насчитала им налог на материальную выгоду. В основном это заемщики, которые взяли ипотеку по ставкам около 0%. Налоговая просит их заплатить 35% с тех сумм, которые они сэкономили за счет очень дешевого кредита.

Эта статья Налогового кодекса применяется в тех случаях, когда сотрудник занимает деньги у своего работодателя под очень низкий процент - ниже, чем 2/3 ключевой ставки. Как правило, на эти выплаты попадают сотрудники банков или застройщиков. Но здесь есть много нюансов. Скажем, тем, кто заключил договор до конца 2024 года и отправил деньги на покупку жилья, платить налог на материальную выгоду не требуется. Если такая ипотека оформлена в 2025 году, тогда льгота не действует.

Как рассчитывается этот налог? Приведем пример.

Дано: сотрудник взял у работодателя кредит на жилье под 0,1% годовых. Долг сотрудника по ипотеке составляет 5 млн рублей. Размер ключевой ставки в формуле берут либо на дату заключения договора, либо на дату получения дохода (в случае ипотеки это может быть каждый месяц года). Выбирают меньшее значение. Мы же возьмем для примера 19% - это ключевая ставка в среднем за прошлый год.

Две трети от ключевой ставки составляют 12,67%. Отнимаем 0,1%. Получаем 12,57%. Вот на этих процентах, по версии налоговой, человек и экономит. Материальная выгода составит 5 млн х 12,57% = 628 500 рублей. Умножаем на 35%. Налог равен 219 975 рублям.

Обычно налог удерживает организация, в которой работает сотрудник. В уведомлении от ФНС налог может появиться в случае, если человек уволился.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А если не заплатить?

Тогда со 2 декабря начнут начисляться пени. Они составляют 1/300 ключевой ставки каждый календарный день.

Вот пример. Допустим, ваш долг - 100 000 рублей. Ключевая ставка сейчас - 14% (правда, к зиме она может измениться). В этом случае со 2 декабря каждый день вам будут начислять 100 000 * 0,14 / 300 = 46 рублей 66 копеек.

При этом налоговая теперь может не ждать, пока вы сами расплатитесь по долгам. С прошлого года у нее появилось право без суда взыскивать задолженность по налогам с физлиц.

Алгоритм следующий.

Сначала налоговая присылает уведомление. Мол, дорогой гражданин, надо бы рассчитаться.

У вас есть 8 рабочих дней, чтобы погасить долг самостоятельно.

ФНС выносит решение и размещает его в реестре. Человеку приходит уведомление, что с его банковского счета налоговая скоро спишет долг.

Если есть возражения, решение можно оспорить в течение 30 рабочих дней.

После этого срока налоговая направляет поручение в банк и тот списывает со счета должника деньги.

Если на счетах пусто, начинается этап судебного взыскания. Но до этого лучше все же не доводить.

СПРАВКА «КП»

Где найти уведомление

Оно может прийти:

в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (nalog.ru);

в аккаунт на портале госуслуг;

в почтовый ящик - в бумажном виде.

Важный нюанс - если вы получили уведомление в электронном виде (на сайте ФНС или на «Госуслугах»), в почтовый ящик оно уже не придет. Бумажные квитанции рассылают тем, у кого нет личного кабинета на «Госуслугах» или сайте налоговой.