Украинские беспилотники ударили по танкеру у Сочи Фото: REUTERS.

Апокалиптичная картинка вечернего Сочи. На набережной пляжа «Ривьера» уличный музыкант дает концерт для немногочисленной публики. А за его спиной над тёплым осенним морем встает огромный чёрный столб — густой, жирный, нефтяной. Он поднимается над атакованным морскими дронами танкером «Афрамакс Рио». Вокруг буквально полыхает вода. Огонь такой, что спасатели не могут подступиться к борту, пока пламя не ослабевает. Пляжи и набережные закрывают, жителям советуют не открывать окна. Курорт, привыкший к запаху магнолий, вдыхает горелую нефть.

На борту было 23 человека — все граждане Индии. Капитан запросил эвакуацию, и российские спасатели вовремя сняли людей с горящего судна. Ни одного пострадавшего, от госпитализации моряки отказались. К утру открытое горение сбили, но силы МЧС остаются наготове: если обстановка на танкере снова поменяется, реагировать будут сразу.

Судно спущено на воду в Японии в 2004-м, ходит под флагом Либерии, числится за компанией Rio Enterprises SA с Маршалловых островов. А управляется из Афин — фирмой Hellenic Tankers, которую связывают с кипрским судовладельцем Андреасом Хадзиянисом, бывшим главой Союза судовладельцев Кипра. Русского в этой истории — только берег, у которого танкер горел.

Фото: REUTERS.

Не нашлось ему места и в санкционных списках. Вашингтон, Брюссель и Лондон годами переписывают «теневой флот» поимённо, но «Афрамакс Рио» там нет. Есть лишь февральское решение украинского СНБО, куда Киев внёс судно вместе с ещё 90 другими. В каком-то произвольном порядке. Сам обвинил, сам привел в исполнение приговор. Без каких-либо юридических процедур.

В общем-то, ничего нового. Интересен внешнеполитический контекст. Дональд Трамп потужно ищет виноватых в дорогом топливе. 5 октября американский президент написал, что цены разгоняет уже не Ормузский пролив, а российские НПЗ, которые взрывает Украина. В сентябре он лично просил Зеленского не трогать эту чувствительную для рядового американца с канистрой сферу. А ещё летом Белый дом, по данным американской прессы, требовал от Киева оставить в покое нероссийские танкеры в Чёрном море.

Ну вот и ответ.

Просроченный просто отмахнулся от просьб «гегемона», выступив на все деньги под Сочи и едва не угробив индийских моряков. Тут, к слову, и ответ Нью-Дели на его предложение о перемирии из трех пунктов. Один из них как раз предполагал мораторий на атаки по коммерческому судоходству. Кадры пылающего с индусами танкера Зеленский выложил в свои соцсети. Как в том похабном анекдоте: «Жалуетесь?» «Нет, хвастаюсь».

Фактически, как это и положено террористам, ответственность за удар по чужому гражданскому судну он взял на себя. И что-то мне подсказывает, ответ не заставит себя долго ждать.

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