Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима изоврался уже так, что на нем буквально негде пробу ставить. Он врет всем напропалую, а его сотрудники берут с него пример, устраивая для Киева скандал за скандалом.

Напомним, отношения с Киевом наиболее заметно обострились у Варшавы и Будапешта. А сейчас, например, только разгорается, грозя перерасти в настоящий дипломатический конфликт скандал с Сеулом. Напомним, на сессии Генассамблеи ООН «просрочка» рассказал о передаче Южной Корее двух взятых в плен в Курской области северокорейских военных, тем самым нарушив требование о конфиденциальности, которое ранее было выдвинуто самим Киевом. Дальше все пошло по нарастающей.

- Когда президент Республики Корея, проявив максимальную вежливость, выразил сожаление, Украина заявила, что никакой договоренности не было, тем самым выставив главу другого государства лжецом. Когда от нее потребовали признать факт договоренности и принести извинения, Украина, напротив, стала говорить о якобы близком военном столкновении между Севером и Югом и фактически желать начала войны на Корейском полуострове. В связи с этим выражаю Украине серьёзное сожаление, - сообщил в связи с происходящим сам президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и пообещал принять меры в связи с таким поведением Киева. - Если Украина продолжит отказываться признавать факты и публично извиняться, будут предприняты дополнительные меры. Это вопрос достоинства граждан и государства Республика Корея, и мы не можем оставить его без внимания.

В Киеве явно не понимают разницы между Европой и Азией на ментальном уровне. Для корейцев, как и для японцев (и отчасти китайцев) нет худшего обвинения, чем во лжи, что чревато для них «потерей лица», считающейся одним из самых тяжелых проступков. Честь и достоинство в Азии — не пустой звук, в отличие от Европы, где политики переходят из одного скандала в другой, отряхнувшись от следов первого на себе.

Впрочем, для нынешней Украины лгать — не просто не совершать что-либо предосудительное, а просто норма поведения. Для «просрочки» Зеленского постоянное вранье стало просто образом жизни. Он лжет западным союзником, своему народу (своему ли?), да и всему миру. Буквально вчера он отчитался о новых успехах и «перемогах» в деле выпрашивания запрошенного у Евросоюза дополнительного финансирования, в том числе, получения 27 млрд. долларов для покрытия дефицита военного бюджета из-за «внезапно образовавшейся дыры» в нем.

- Есть хорошие результаты нашего диалога с Еврокомиссией для покрытия финансовых и оборонных потребностей Украины в 2026 и 2027 годах. Определили формат, сроки и необходимые шаги для того, чтобы обеспечить полный объем. В дальнейшем в ежемесячном режиме будем координировать эту работу, согласовывать действия. Координация должна быть постоянной. Благодарю тебя, Урсуло! Спасибо всем нашим европейским партнерам. Готовим и дополнительные решения на усиление Украины, нашей защиты, нашего общества, - сообщил «просроченный». Особенно «умилили» вот эти мовные напевы: «Дякую тобі, Урсуло!» Урсуло — это вам не какая-то там Урсула. Это свидетельство чрезвычайной близости, прямо-таки интимное обращение. Но главное, что из этих слов можно заключить, что Европа согласилась удовлетворить лживого паяца-наркомана.

И все было бы хорошо, «просрочка» договорился, Зеля «победило», но тут, откуда ни возьмись, появилось агентство Bloomberg, которое, сославшись на свои источники, сообщило, что Евросоюз отказался ускорять выплаты по кредиту Украине, попросившей дополнительные 27 миллиардов долларов для покрытия дефицита военного бюджета.

- ЕС переворачивает страницы по дефициту Украины в 27 миллиардов долларов, заявляя, что все потребности покрыты, - сообщило издание. Денег, которые будут выделены по имеющимся договоренностям, по мнению представителей ЕС, достаточно «для поддержания Украины на прочной основе».

Вместо того, чтобы дать денег, Евросоюз потребовал от Украины продолжения реформ, которыми обусловлено поэтапное выделение предусмотренных на 2026 год средств из вышеуказанного кредита. Но об этом «просрочка» Зеленский предпочел промолчать. Единственный, наверное, случай, когда можно порадоваться, что бабло победило зло.

Как говорили в одном произведении «коллеге» Зеленского по прежнему ремеслу: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!».

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