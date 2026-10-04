Выходим на новые рубежи

Даже самые небольшие укрепрайоны врага полны «сюрпризов» и требуют тщательной проработки действий подразделений штурмовиков и постоянного контроля с воздуха.

ДАВЛЕНИЕ УСИЛИВАЕТСЯ

Штурмовики «Севера» освободили Бузово и Комиссарово, Красный Яр и Лошаково, Новоалександровку и Польную, Потихоново и Хижняково, Петропавловку, Лозовую и Хрипуны в Харьковской области. А в Сумской области - Марьино.

Красный Яр - село в Резниковском сельсовете Волчанского района. Стоит рядом с границей с Волоконовским районом Белгородчины. Село брали штурмовики 344-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии.

Потихоново - село в Ольховатской сельской общине Купянского района. Оно расположено в 7 километрах к юго-востоку от Красного Яра. Здесь отработали бойцы 34-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

Оба поселка находятся в котле на северо-востоке Харьковщины.

По мнению военного эксперта Андрея Марочко, освобождение Красного Яра улучшает возможности для окружения укрепрайона противника в Резникове. А контроль над Потихоновом открывает путь на Крейдянку - а там уже окружение грозит частям ВСУ в Артельном, Березниках и Рубленом.

Освобождении Петропавловки и Лозовой в нашем Минобороны оценили так:

- Это расширило зону контроля с внешней стороны окружения и тем самым еще больше усложнить противнику попытки прорыва кольца окружения на северо-востоке Харьковской области.

ДВИЖЕНИЕ НА ДОБРОПОЛЬЕ

Подразделения «Центра» освободили Марьевку, Гулево и Доброполье (Малое) в ДНР.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает:

- Освобождение Гулева и Марьевки позволило подразделениям группировки «Центр» улучшить положение на линии боевого соприкосновения и создать условия для дальнейшего продвижения на Добропольском направлении.

Командир мотострелковой роты 35-й гвардейской бригады капитан Данил Кызлаков, который брал Марьевку, рассказал, что, после освобождения Золотого Колодезя скорость действий наших войск противник недооценил:

- Мы действовали перебежками от укрытия к укрытию. Скрытно перемещались малыми группами. Накапливались прямо перед Марьевкой и во время ее взятия. Контратаки ВСУ не проводили, только усиливали контроль с воздуха.

Операцию по освобождению села Доброполье высоко оценил министр обороны России Андрей Белоусов. Поздравляя бойцов 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, он заявил, что их действия «останутся символом отваги и стойкости российских военнослужащих».

ДОЛИНА СВЕТЛА

Группировка «Восток» освободила Зеленую Диброва и Светлую Долину в Запорожской области.

Штурмовые группы зачистили опорные пункты, огневые позиции и укрепленные участки ВСУ.

Светлая Долина раскинулась в трех километрах западнее Зоревки - ее под контроль взяли чуть раньше. Освобождение села расширило нашу зону контроля на этом участке и создало условия для дальнейшего продвижения на запад.

Как сообщили в Минобороны, одной из главных сложностей для штурмовых групп стала система подземных коммуникаций. Опорные пункты соединялись скрытыми ходами. Расстояние между отдельными выходами могло достигать полукилометра.

Между укреплениями штурмовикам пришлось преодолевать заминированные участки. По словам нашего бойца с позывным «Мага», противник активно минировал пространство вокруг позиций самыми различными взрывными устройствами.

Как сообщил боец с позывным «Добрый», на одного человека могло приходиться до десятка вражеских дронов, часть из них использовалась для разведки и корректировки ударов.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, взятие под контроль Светлой Долины позволило подразделениям «Востока» расширить зону контроля и нарушить устойчивость обороны ВСУ. Взятый штурмовиками 36-й отдельной мотострелковой бригады поселок - хороший плацдарм для дальнейшего продвижения группировки в западном направлении.

Занятый нашими бойцами рубеж - немногим восточнее трассы Т-0408. Она связывает Новониколаевку и Орехов. Дальнейшее продвижение на этом участке возможно в направлении Терсянки, Заливного и Воскресенки.