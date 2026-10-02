«Консьерж», «Мотылёк», «Живи!»: что покажет театр «Современник» в новом сезоне

Владимир Машков открывает в «Современнике» новый сезон Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Так уж здесь повелось открываться в день рождения отца-основателя театра Олега Ефремова. Хотя основателей у «Современника» семеро. Но Ефремов самый главный из них. По сложившемуся ритуалу утром артисты поехали к Олегу Николаевичу на Новодевичье кладбище. За благословением на новый сезон.

- Мы уже побывали у Олега Николаевича (Ефремова). Потом пошли к Галине Борисовне (Волчек), Олегу Павловичу (Табакову), Евгению Александровичу (Евстигнееву), всех обошли, - сообщил журналистам худрук «Современника» Владимир Машков. Заручились поддержкой небесных покровителей…

Тема «небесных покровителей» теперь регулярно звучит на встречах в Театре Олега Табакова, в «Московской театральной школе Олега Табакова» и наконец в «Современнике» (Машков руководит всеми тремя институциями). В Табакерке уже привыкли. А в «Современнике» слушали с изумлением.

Про небесных покровителей вспомнили и, когда вышли на сцену молодые артисты, только что принятые в труппу. Вчерашние выпускники Школы Олега Табакова. Стажерская группа. Им дали шанс и контракт на год. А дальше – в зависимости от того, как себя проявят. Среди вновь прибывших – Иван Золотухин, сын Валерия Золотухина и Ирины Линдт. Молодым артистам вручили конверты с именем персонального небесного покровителя и его цитатой. Ване Золотухину достался Рогволд Суховерко, который полвека прослужил в «Современнике». И это хороший знак, значит, Иван задержится в этом театре надолго.

Молодой артист Иван Золотухин Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

- Творческие покровители будут направлять вас, - пообещал молодежи Машков. И процитировал своего учителя Олега Табакова - театр единственное место, где совершаются чудеса.

Артисты театра Алёна Бабенко, Александр Берда, Мария Аниканова делают селфи Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

На встрече с труппой было сказано о преемственности, о больших артистах, которые здесь работали и остались в памяти навсегда. С чем не поспоришь. А ещё… про медицинские открытия в области изучения человеческого мозга. Где-то Машков прочитал, что у артистов гиппокамп (такая штуковина в человеческом мозге, загуглите) на 8-10% больше, чем у других людей.

- И это увеличивает когнитивный ресурс. Говорит о возможностях головного мозга, - рассказывал Машков так увлеченно, как будто готовится к роли великого физиолога Павлова. Это имя он тоже упомянул. Мол, любо-дорого посмотреть на артистов старшего поколения. Они так долго остаются в рабочей форме, потому что всем на зависть нарастили свой гиппокамп.

Актеры театра Илья Древнов и Татьяна Бабенкова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Я перевела взгляд на сидевшую в зале заслуженную артистку Людмилу Крылову (первую жену Олега Табакова), которой 2 октября исполнилось 88 лет. Людмила Ивановна и в рабочей форме, и выглядит хорошо, и походка лёгкая, и вся такая кокетливая... Машков прав: всё потому что гиппокамп большой.

В заключение, то ли в шутку, то ли всерьез, Машков предложил артистам проверить самим достоверность научных открытий. Но артисты (не в пример своему руководителю) не проявили интереса к науке. Они почему-то хотели послушать про планы на сезон, и только потом про свой мозг.

Дарья Белоусова и Иван Стебунов Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Ближайшая премьера на Основной сцене - спектакль «Консьерж» по киносценарию Валерия Тодоровского и Всеволода Бенигсена «Сосед». Режиссер и автор инсценировки Клим Козинский. Он ставил спектакли, но больше известен как режиссер довольно успешных сериалов «Вне себя», «Первый номер», «13 Клиническая». Заведующий литературной частью Театра Олега Табакова, драматург Олег Антонов решил попробовать себя в режиссуре, он будет ставить «Дни Турбиных». Худрук постановки - Владимир Машков. Спектакль по пьесе медиаменеджера Романа Емельянова «Мотылёк» изначально планировался на Новой сцене МХТ Чехова. Инициатором был Константин Хабенский. Но потом права на постановку перешли к «Мастерской «12» Никиты Михалкова». Никита Сергеевич говорил: «лично хочу поставить эту пьесу с Сергеем Шакуровым в главной роли». Но и там не срослось. «Мотылек» вместе с Шакуровым перелетел в «Современник». Ставить спектакль будет Александр Стриженов, у которого есть определенный театральный опыт (закончил Школу-студию МХАТ), но всё-таки больше известен он как телеведущий. И кинорежиссер, снявший несколько фильмов, среди которых самый знаменитый – «Любовь-морковь»…

Таисия Михолап, Сергей Шакуров и Людмила Крылова (слева направо) Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Есть планы и на Другую сцену. Спектакль «Живи!» по пьесе Алексея Дударева «Выбор»; «Встреча» - по рассказам Валентина Распутина. Артист «Современника» Семён Шомин собирается ставить «Пер Гюнта»…

Про режиссерский кадровый голод в театрах не говорит только ленивый. И то, что актеры, драматурги, постановщики из смежных искусств повсеместно ставят спектакли, стало нормой. Мол будем растить режиссеров внутри коллектива, из собственных кадров. Сказать, что эта тенденция даёт яркие и спелые плоды, к сожалению, нельзя. Хотя, конечно, бывают исключения.