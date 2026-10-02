Стали известны первые слова безумного пилота Flydubai после драки

В прессу просачиваются подробности истории с рейсом Flydubai, который чуть не закончился гибелью 180 человек. Фото: REUTERS.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху торжественно принял пассажиров рейса Flydubai, который чуть не закончился гибелью 180 человек. Главным героем стал сантехник из городка Нес-Циона Янив Хаюн. Он первым ворвался в кабину, где шла драка, обезвредил второго пилота и потянул штурвал на себя, чтобы выровнять падающий в пике самолет.

Хаюн раскрыл слова преступника, которые тот произнес, когда был нейтрализован.

Сантехник утверждает, что скрученный пассажирами второй пилот (его имя до сих пор не названо) произнес: «Убейте меня». Из этого Хаюн сделал вывод, что этот гражданин Омана «провалил миссию и предпочел бы умереть».

Янис и другие пассажиры уверены, что на борту произошла попытка теракта. Премьер Нетаньяху утверждает: в соцсетях нашлись следы того, что летчика обрабатывали радикалы и он хотел устроить теракт, подобный трагедии 11 сентября.

А вот президент США Дональд Трамп не столь однозначен, он допустил возможность психических отклонений у пилота.

Между тем появился рассказ пассажирки, которая первой подняла тревогу. Тали Манес повела дочку в туалет в передней части салона и услышала «очень необычный стук в дверь кабины изнутри».

- Я сказала сидящей рядом стюардессе: «Там что-то происходит!» Она не отреагировала. Тогда я прямо завопила и схватила ее за руку. Она просто подошла к двери и открыла ее. (Блокировку либо успел снять раненый командир экипажа, либо стюардесса применила секретный код для открытия двери снаружи).

Внутри Тали увидела кровавую драку и закричала: «Он закалывает пилота! На помощь!» Дальше к делу подключился ее муж и другие пассажиры.

Что касается летевших в салоне двоих пилотов, которые взяли управление на себя, выяснилось: авиакомпания направила их из Дубая в Тель-Авив как запасной экипаж. Из-за непростой обстановки на Ближнем Востоке не исключена необходимость удлинения маршрутов, и в этом случае основной экипаж не мог бы выполнить обратный полет - ведь по правилам летчикам положено определенное время отдыха. Вот и возят в салонах пилотов на подстраховку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажир, спасший изрезанного пилота самолета FlyDubai: Я связал террориста наушниками и остановил кровь командира тряпками

«Хладнокровно понимал, что делает»: пытавшийся погубить самолет FlyDubai пилот действовал по страшному плану

«Второго пилота с рейса FlyDubai не выдадут Израилю»: что происходит с устроившим драку летчиком

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему мир поверил в фейк о «русском и украинце» на борту Flydubai