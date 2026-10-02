Это предупреждение всей Прибалтике и НАТО: политолог Семибратов объяснил, что сигнал Путина по Калининграду касается не только анклава

Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о предупреждении российской стороны: в случае блокады Калининградской области возможно применение любых средств, которые есть у России. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

«Мы никого не пугаем. Заявление МИД, и письма, которые МИД разослал в некоторые страны, - это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», - так накануне Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о предупреждении российской стороны: в случае блокады Калининградской области возможно применение любых средств, которые есть у России.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с замдиректора Института стратегических исследований, прогнозов РУДН Евгением Семибратовым.

ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЕ СРЕДСТВА

- Противник получил четкий посыл: мы вправе использовать все имеющиеся у нас средства, защищая Калининград?

- Есть доктрина национальной безопасности. Она была пересмотрена в 2024 году. Спектр потенциальных угроз, в рамках противодействия которым мы можем использовать наше ядерное оружие, был сильно расширен.

- Что было до 2024 года?

- Легитимным обоснованием для применения ядерного арсенала считалась только информация о том, что в сторону России летит ядерная ракета. Ранее ядеркой мы могли отвечать только на угрозы ядеркой.

- А сейчас?

- Можем так отвечать вообще на любые угрозы, которые носят, в том числе, и конвенциональный характер, и не конвенциональный характер - против нашей страны.

ЗАЧЕМ НАМ ПРИБАЛТИКА?

- Они писали, что Россия может вторгнуться в Прибалтику, наш верховный им ответил, что это ерунда полная.

- Ну, например британский таблоид The Guardian 24 сентября прямо написал, что Россия в течение ближайших месяцев готовится к проведению подобной операции. И нам приходится учитывать высочайший уровень гибридных угроз, которые стоят перед Россией…Сценарий неуправляемой эскалации рассматривается всерьез. И потому на высшем уровне подчеркивается особый статус Калининграда.

- Этот наш регион полностью окружен другими государствами...

- Да. И Калининградская область фактически с 2022 года подвергается блокаде. Самолет Москва – Калининград раньше через территорию Литвы достигал аэропорта Храброво за 1,5 часа. Сейчас облет через международные воды Балтики длится 3 часа. Значительно ограничены возможности по сухопутному перемещению между основной частью РФ по территории Литвы и Калининградской областью либо между Белоруссией и Калининградской областью. Много подводных камней, связанных с допуском только с калининградской пропиской в 39-й регион. Пока еще ходит прямой поезд Москва – Калининград через территорию Литвы, но мы на пороге того, когда в Вильнюсе начнут кричать, что этот поезд представляет собой страшную опасность для нацбезопасности - и его отменят. Потому блокада Калининграда – не новая история.

ЗАХВАТ СУДОВ ПРЕСЕЧЕМ

- Нам приходится снабжать Калининградскую область морем, и тут мы встречаем противодействие - и на «Валдае± также было сказано об этом и о нашей реакции.

- Да, есть пиратские действия со стороны военных судов НАТО. И если в дальнейшем будут предприниматься незаконные действия в адрес наших судов или самолетов, которые направляются в Калининградскую область, в международной зоне над Балтийским морем - это уже и есть самый настоящий casus belli, вокруг которого европейцы пляшут.

ПОЛЬСКИЕ ВЛАЖНЫЕ МЕЧТЫ

- Кто зарится на Калининград?

- Претендентов хватает. Польша поменяла дорожные знаки, намекая на то, что Калининград – это ее часть, как они ее называют, Królewiec (Крулевец). Литва, думаю, не отказалась бы тоже…

- Глава МИД Польши Сикорский, призвал НАТО «провести агрессивные учения у Калининграда, чтобы вынудить Россию перебросить войска с украинского фронта»

- Ему, и таким как он, сейчас объяснили, что если Европа нападет, война будет короткой. Это заявление в контексте ядерного предупреждения. В 2022-м, когда мы начинали СВО, нам удалось локализовать этот конфликт, хотя киевский режим пытался его расширить, вовлечь новых игроков. Мы же украинский театр военных действий рассматриваем исключительно как поле непосредственного военного противостояния России и Украины. Пусть за Украиной и стоят все прочие господа-товарищи, о которых мы прекрасно знаем. Возможно, в рамках этой же логики натовские непартнеры, аналитики, эксперты предполагают, что некая локализация региональная будет касаться и потенциального конфликта в Прибалтике (ну, со стороны России, как они это видят). Потому мы и в 2022 году посылали определенные сигналы: не лезьте, будет хуже. Эти сигналы были считаны. Американцы тогда самых отмороженных остудили. И сейчас мы послали жесткий сигнал: полезете - шею сломаете.

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