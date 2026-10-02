У Евросоюза и без Киева внутренних противоречий много. Фото: REUTERS.

На Валдайском форуме Владимир Путин сказал, что нейтральный статус Украины остается целью России. Президент напомнил: «Получая независимость, Украина приняла декларацию. Она на основе этой декларации получила независимость. В декларации написано, что она – нейтральное государство».

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с Константином Кныриком, главой информагентства News Front.

ИЗМЕНЧИВЫЕ НАМЕРЕНИЯ

- А что еще написано в этой самой декларации, к чему апеллирует сама Украина, почему она не хочет быть нейтральным государством?

- Декларация - это были намерения тогда. Намерения менялись. Тут важно путь натовской истории отследить. Изначально путь вступления Украины в НАТО – это постоянный раздражитель России. Он системно возникает только в информационном пространстве и в публичной риторике определенных политических деятелей - но никогда не доходит до финала.

- Когда возникла инициатива всей этой истории «Украину - в НАТО!»?

- Активная фаза пути Украины в альянс началась после первого госпереворота. Тогда к власти пришел Ющенко. Он эту историю и продвигал: переговоры, намерения. Потом уже, когда второй госпереворот произошел, степень наглости стала выше.

На Валдайском форуме Владимир Путин сказал, что нейтральный статус Украины остается целью России. Фото: Максим Шипенков/ЕРА/ТАСС

НАПЛЕВАЛИ НА ЛЮДЕЙ

- В чем это проявлялось?

- Наплевали на мнение людей. В период правления Ющенко была общественная инициатива. Собрали огромное количество подписей. Общественность настаивала на проведении референдума: вносить изменение о стремлении в альянс в Конституцию или не вносить. И вот сейчас путь Украины в НАТО закреплен конституционно. И теперь в рамках переговоров нам придется настаивать на внесении изменений в украинскую Конституцию. Потому путь в НАТО прямо противоречит нашей логике. А она - в необходимости Украины быть внеблоковой.

- Изменение в Конституции — очень сложный момент для нынешней Украины?

- В Верховной раде ряды редеют - кто-то сбежал, кто-то уклоняется от заседаний. А чтобы внести изменения - нужно конституционное большинство. Для внесение изменений в Конституцию нужно также и заключение Конституционного суда.

- А его нет на Украине?

- Зеленский его разогнал. Суд отсутствует в принципе. Потому этот вопрос с юридической точки зрения достаточно сложный.

ЕВРОПЕ ЭТО НАДО?

- А европейцам-то Киев в альянсе разве нужен?

- Как только начинается дипломатическая активность вокруг конфликта, тут же вываливаются европейцы и говорят: нет-нет, Украину в НАТО мы принимать не будем! Но натовские войска сразу, как наступит мир, зайдут на украинскую территорию. И они одним этим намерением сразу перечеркивают любую дипломатическую активность.

- Потому что для нас это неприемлемо?

- И, наверное, более неприемлемо, чем просто юридический путь Киева в альянс или юридическое стремление Украины в НАТО. А тут вполне практически натовские войска на нашей территории.

А, МОЖЕТ, В ЕС?

- В России звучало, что нам вроде все-равно, если Киев захочет в Евросоюз, лишь бы не в НАТО. А в чем разница-то глобально?

- Евросоюз до сих пор де-юре позиционируется как экономический союз, а не военный, несмотря на потуги Урсулы фон дер Ляйен и прочих персонажей.

- А в НАТО уже который день говорят, что они - исключительно оборонный альянс...

- Не исключаю, что мы не против вступления Киева в ЕС как структуру. Потому что появление там такой пассионарно-скандальной страны, как Украина, приведет к тому, что степень консенсуса в Евросоюзе станет сильно ниже. И вспомните путь Украины в Евросоюз. На гражданском уровне - они же собирались летать кофе венский пить, безвиз и прочие эти заманухи майдановские. Но вот, например, в Польше что-то сильно пошло не так для украинцев.

- И не только в Польше?

- Много граждан не только в Польше к украинцам относятся не очень хорошо. Ну точно не так, как это пытались преподнести на старте СВО. Поэтому куда бы ни вошла Украина, та структура обречена на большие трудности, разборки, скандалы. Пусть идут в Евросоюз, Евросоюзу же хуже.

- Но ЕС и не спешит?

- Украинцы развернули крупную информационную кампанию, со слезами рассказывали, что денег нет, деньги нужно срочно, а Евросоюз сказал, что денег не даст, но будет активно разрабатывать новую историю по ускоренному вступлению Украины в ЕС, но без права голоса там. Но никто Украину ни в какой ЕС пока принимать не собирается.

- Почему же их не ждут в ЕС?

- Причин много. У Евросоюза и без Киева внутренних противоречий много. Они вроде как усмирили Венгрию, привели нужное руководство в этой стране, но вопросы возникают. Единодушие с очередным пакетом санкций рождалось в муках. И добавить тут еще и Киев? Путь Украины в Евросоюз важен для технологов в качестве процесса, но не результата. И этот процесс постоянно должен подогреваться, но ни в коем случае не финализироваться.

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