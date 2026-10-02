Актер Кирилл Зайцев объяснил, почему не обращается за помощью к няням: «У нас есть супербабушки»

Актер Зайцев перечислил качества идеальной няни Фото: Евгения ГУСЕВА.

Актер Кирилл Зайцев представил костюмы из фильма «Зубастая няня» на показе в рамках Московской недели моды. В проекте артист сыграл Волконского, которому предстоит стать няней семерых козлят. В разговоре с корреспондентом KP.RU Зайцев рассказал о воспитании сына и признался, что сам обходится без няни, поскольку ему помогают бабушки. Также актер объяснил, какие качества особенно важны для человека, которому доверяют ребенка.

По словам Зайцева, справляться сразу с семерыми детьми непросто даже опытному взрослому. Артист, у которого самого один ребенок, считает, что такая работа требует огромной выдержки: «У меня один ребенок. Вот это тренажер терпения, когда их семеро…».

Сам Зайцев пока не прибегает к помощи профессиональной няни. Актер признался, что ему повезло с близкими, которые помогают семье с ребенком. «Я думаю, очень, очень тяжело найти такого человека, и я на самом деле рад, что у нас нет няни, а у нас есть супербабушки», — сказал Зайцев.

При выборе человека для такой работы, уверен артист, в первую очередь нужно смотреть не на формальные качества, а на способность по-настоящему понимать детей. Ребенка, считает Зайцев, нельзя просто подавлять авторитетом взрослого, гораздо важнее найти к нему правильный подход. «Я думаю, что надо любить детей, конечно, и уметь находить к ним подход. То есть как бы, чтобы человека не заставлять, потому что ребенка подавляем своим авторитетом, своим возрастом и прочим. А уметь находить вот какие-то ходы», — признался артист.

Помимо темы воспитания, на Московской неделе моды актер рассказал о своем отношении к одежде. Оказалось, у Зайцева накопилось немало вещей, которые он хранит годами, хотя часть гардероба давно пора пересмотреть.

«Мы недавно говорили с супругой, чтобы убрать книжный шкаф, и она хотела там сделать шкаф для вещей, а я был абсолютно против. Я говорю: «Нет, нужно просто сделать ревизию вещах и выбросить половину вещей». Потому что половину мы не носим. Но в этом плане мужчинам попроще. Понимаете, у них есть смокинги, у них есть пиджаки, которые, в принципе, могут повторяться, и они очень похожи. А девушкам в этом плане труднее, потому что их наряды очень запоминаются», — объяснил Зайцев.

При этом одна вещь в гардеробе артиста все-таки имеет для него особое значение. Это олимпийка, в которой Зайцев проходил пробы на фильм «Движение вверх». «Вещь, которую я никогда не выкину? Наверное, такая у меня олимпийка, в которой я делал пробы на фильм «Движение вверх». И меня утвердили мне. Для меня она просто как-то ценна», — признался Кирилл в разговоре с KP.RU.