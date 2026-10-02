Звезда Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о воспитании троих детей: «Я нахожу на себя время, когда у меня уже нервный срыв»

Наталья Медведева Фото: Евгения ГУСЕВА.

Актриса и звезда «Comedy Woman» Наталия Медведева стала участницей показа костюмов из фильма «Зубастая няня», который прошел 1 октября в рамках Московской недели моды. В проекте артистка сыграла Альпаку. В разговоре с корреспондентом KP.RU многодетная мама сравнила воспитание детей с работой няни и призналась, что далеко не всегда советы психологов помогают ей справляться с тремя наследниками.

— В мюзикле «Зубастая няня» волк Волконский становится няней семерых козлят. Как думаете, кому сложнее: детям с няней или няне с семерыми детьми?

— Конечно же, сложнее няне, всегда взрослому человеку с детьми сложнее. Потому что детям в принципе всегда классно. Им хоть с няней, хоть с двумя, хоть с тремя, вообще, они веселятся и живут свое классное детство. А вот взрослым с детьми сложно.

— У вас трое детей. Что для вас самое сложное в их воспитании?

— Вообще, чем больше детей, тем сложнее какую-то систему, какую-то дисциплину организовать, в общем, как-то все держать под контролем. Потому что вроде бы ты с одним наладил контакт, второй, третий уже разносят дом. Пока со вторым договорился, все, первый уже спит. А у тебя в голове свой план, а у этих троих вообще он не совпадает. Да, это действительно все, как вот в этих мемах, как в видосах смешных: дети разбегаются, дети делают, что хотят, а ты пытаешься, в общем, свои планы реализовать.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

— Учитывая, что вы занятой человек, что вам помогает справляться с детьми? Может быть, какие-то книги по воспитанию?

— Знаете, я, когда родила только первого, все книги начиталась, обчиталась, перечитала и вычитала. И потом, когда на деле… ты хочешь послать иногда всех психологов в сад, потому что на деле это все редко работает. Потому что все должно совпасть. Конечно же, взрослый должен быть в ресурсе, и тогда все эти книжки, пожалуйста. Но где ты увидишь работающую маму трех детей в ресурсе? Покажите мне. Такие хотя бы в энциклопедиях есть? Поэтому, конечно, помогают ор, крик и какой-то строгий голос. Слава богу, у меня хотя бы двое парней, и когда родители кричат на парней, их психику не особо травмирует. С дочкой я, конечно, больше пытаюсь сдерживаться. Я вообще не понимаю, как я выгребаю. Люди добрые, помогите!

— А на себя вы находите время при таком графике?

— Я нахожу на себя время, когда у меня уже нервный срыв. Я понимаю, что я давно не находила. «Ушли все, матери надо отдохнуть!» И когда ты уже просто все, когда крик о помощи, тогда ты находишь на себя время. А, конечно, до срыва ты вроде бы держишься. Вот это вот как в мемах: умываешься, а потом понимаешь, что ты давно уже умываешься из унитаза. И вот тогда уже все. Надо находить время на себя.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

— Кто для вас главная фэшн-звезда в России?

— У нас очень много артистов, которые невероятно красиво одеваются, стильно. Анастасия Самбурская мне нравится, знаете, вот ее стиль, не как все. Очень много молодежи, которые стильно одеваются, вроде Юли Гаврилиной и Вали Карнавал. Аня Пересильд, кстати. Вот я, наверное, больше в их сторону смотрю, как фэшн-иконы, как новая волна и нового стиля, нового повторяющегося старого стиля. Но в их видении.

— Как много времени вы тратите на шопинг?

— Я очень мало трачу времени на шопинг. Вообще, в последние годы у меня в принципе пропал интерес к моде. Простите, люди добрые. Стилисты сейчас меня все возненавидят и скажут: «Да, понятно, все с ней». Я не знаю, у меня как-то пропала вот эта важность. Мне главное: удобно, симпатичненько. А вот, короче, я не прям фэшн-блогер, стилист или какая-то сумасшедшая по шопингу. Я на лайте.

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